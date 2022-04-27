Творчество

Школьникам Карабулака рассказали о первых ингушских художниках-профессионалах

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Искусствовед Государственного музея изобразительных искусств Ингушетии Хава Акиева провела выездную лекцию «Первые ингушские профессиональные художники» для учащихся первой школы города Карабулака, сообщила пресс-служба учреждения.

Школьники узнали о творческом пути первых ингушских художников Хаджи-Бекира Ахриева (1895-1940 гг.) и Гази-Магомеда Даурбекова (1902-1976 гг.), об их любимых мотивах и краеведческой деятельности. Лектор уделила внимание и рассказу об их судьбах, особо отметив, что этих людей объединял единый порыв в становлении изобразительного искусства ингушей.

«Наравне с выставочной и научно-просветительской деятельностью сотрудники нашего музея уделяют внимание лекционной работе, ведь культурно-образовательная деятельность — одно из важнейших направлений нашей работы и значимый компонент музейной коммуникации. Лекции проводятся не только в стенах музея, но и в образовательных учреждениях республики», — рассказали газете «Ингушетия» в пресс-службе.

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