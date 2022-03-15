Ценовая политика

Сотрудники администрации Назрановского района Ингушетии мониторят рост цен

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Сотрудники отдела экономики, прогнозирования и торговли администрации Назрановского муниципального района провели очередные выездные мероприятия по контролю цен на продукты питания в торговых объектах сельских поселений.

Как сообщили газете «Ингушетия» в администрации района, рейды прошли по 15 торговым объектам, находящимся в сельских поселениях Барсуки, Плиево, Экажево, Яндаре. По итогам мониторинга необоснованного повышения цен выявлено не было.

В проверенных объектах торговли с. п. Яндаре рост цен достигает 10%, в с. п. Барсуки, Плиево, Экажево — 6-8%. Выездные рейды на территории Назрановского района продолжаются.

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