Сотрудники мэрии Назрани провели инспекционный выезд по оптово-продуктовым магазинам

В результате рейда был выявлен факт роста цен на некоторые позиции, сообщили в администрации города. Заместитель главы муниципального образования Муса Харсиев отметил, что сейчас необходимо разобраться с оптовыми поставщиками продуктов, которые завышают стоимость. Либо усилить работу по поиску других поставщиков.

Отмечается, что одновременно с этим на уровне республики проводятся ярмарки, которые должны сбалансировать ситуацию в регионе в целом.