Ценовая политика

Сотрудники мэрии Назрани провели инспекционный выезд по оптово-продуктовым магазинам

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В Ингушетии сотрудники мэрии Назрани провели инспекционный выезд по оптово-продуктовым магазинам и проверили повышение цен на продукты первой необходимости и другие товары.

В результате рейда был выявлен факт роста цен на некоторые позиции, сообщили в администрации города. Заместитель главы муниципального образования Муса Харсиев отметил, что сейчас необходимо разобраться с оптовыми поставщиками продуктов, которые завышают стоимость. Либо усилить работу по поиску других поставщиков.

Отмечается, что одновременно с этим на уровне республики проводятся ярмарки, которые должны сбалансировать ситуацию в регионе в целом.

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