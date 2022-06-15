Три новых случая Covid-19 выявили в Ингушетии за сутки
На 15 июня в Ингушетии проведено свыше 924 тыс. скрининговых исследований на новую коронавирусную инфекцию, 41 023 впервые установленных диагнозов Covid-19 (+2 за сутки).
За весь период умерло 550 человек, выздоровело — 40 339, сообщает региональный оперативный штаб.
Госпитализировано 35 человек, 5 — с лабораторно подтвержденным диагнозом. 2 пациента в тяжелом состоянии, в отделении реанимации на ИВЛ — 2.
99 человек, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдается медицинскими работниками на дому.