Три новых случая Covid-19 выявили в Ингушетии за сутки

За весь период умерло 550 человек, выздоровело — 40 339, сообщает региональный оперативный штаб.

Госпитализировано 35 человек, 5 — с лабораторно подтвержденным диагнозом. 2 пациента в тяжелом состоянии, в отделении реанимации на ИВЛ — 2.

99 человек, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдается медицинскими работниками на дому.