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Указом Главы Ингушетии снимаются почти все ограничения по Covid-19

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Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов внес изменения в свой указ от 17 марта 2020 года «О введении режима повышенной готовности» из-за распространения Covid-19.

В соответствии с новыми поправками, до 1 мая 2022 года публичные и массовые мероприятия, а также досуговые, развлекательные, зрелищные, выставочные просветительские, рекламные и иные акции с очным присутствием граждан на территории региона проводятся по решению председателя правительства республики.

При этом это решение будет согласовано исполнительной властью с главным санитарным врачом по региону с учетом эпидемситуации и необходимости обеспечения контроля за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований.

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