Указом Главы Ингушетии снимаются почти все ограничения по Covid-19

В соответствии с новыми поправками, до 1 мая 2022 года публичные и массовые мероприятия, а также досуговые, развлекательные, зрелищные, выставочные просветительские, рекламные и иные акции с очным присутствием граждан на территории региона проводятся по решению председателя правительства республики.

При этом это решение будет согласовано исполнительной властью с главным санитарным врачом по региону с учетом эпидемситуации и необходимости обеспечения контроля за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований.