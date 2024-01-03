Увлекающийся онлайн-игрой житель Ингушетии перевел мошеннику 110 тыс. рублей

«В дежурную часть МВД обратился местный житель с заявлением о том, что в ходе участия в онлайн-игре «Моя платформа» в период с 7 по 13 декабря прошлого года неизвестный оформил на его имя кредит на сумму 110 тыс. рублей и заставил перевести деньги на банковскую карту», — отметил собеседник издания.

В действиях неустановленного лица усматриваются признаки преступления, предусмотренного ст. 159 УК России (мошенничество).

В ведомстве напомнили гражданам, что нельзя доверять звонкам, письмам и сообщениям незнакомых лиц, предлагающих заработать в сети «Интернет», в том числе в онлайн-играх.