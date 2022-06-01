Благоустройство

В городе Карабулаке Ингушетии продолжается благоустройство улицы Пушкина

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В Карабулаке продолжается благоустройство общественной территории на улице Пушкина в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жильё и городская среда».

Как сообщили газете «Ингушетия» в мэрии города, фронт работ на объекте включает в себя асфальтирование дороги и устройство тротуара с укладкой бордюрного камня протяжённостью около 400 метров, устройство освещения, организацию компактной зоны отдыха.

Благоустройство улицы Пушкина важно тем, что дорога и тротуар ведут к городской школе № 5, рассчитанной на 720 ученических мест, она сдана в эксплуатацию в прошлом году. Добираться до общеобразовательного учреждения скоро станет намного удобнее.

На днях мэр Карабулака Магомед-Башир Осканов проинспектировал ход работ на объекте. По итогам инспекции градоначальник указал на ряд недочётов, которые должны быть устранены в короткое время.

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