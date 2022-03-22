В городе Карабулаке Ингушетии провели рейд по контролю цен на социально значимые товары

Отмечается, что участники рейда посетили наиболее крупные торговые центры и оптовые базы. Мониторинг цен проводился по 24-м позициям, в этот перечень входят продукты питания первой необходимости.

Проведённый сотрудниками администрации Карабулака анализ показал, что владельцы немалого количества торговых предприятий выполняют своё обещание ограничить максимальную наценку на уровне 10% от закупочной стоимости товаров, это торговые центры «Парус», «Хороший», «Для гурманов», «Супермаркет», «Белый магазин», оптовые склады на улицах Джабагиева (№ 1) и Осканова (Цечоевский).

Как считают в мэрии города, данная информация поможет жителям лучше сориентироваться, где более доступные цены на необходимые им товары повседневного спроса.