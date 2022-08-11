В Ингушетии до конца года откроется центр дополнительного образования для одаренных детей

«Значимым для республики является создание центра дополнительного образования для одаренных детей. Контракт уже подписан и до конца года завершится поставка оборудования», — сказал Мальсагов.

Также он отметил, что Ингушетия в системе мониторинга Минфина России находится в зеленой зоне по 5 нацпроектам: «Демография», «Жилье и городская среда», «Экология», «Безопасные качественные дороги», «Международная кооперация и экспорт».

В целом, по словам Мальсагова, в текущем году подписано 45 финансовых соглашений на 10 млрд 200 млн рублей, их которых законтрактовано 98 %. Кассовое исполнение — при этом составляет 40 %.

Совещание в правительстве проходило под руководством исполняющего обязанности премьер-министра Магомеда Евлоева с участием помощника полпреда Президента России в СКФО Сергея Никитина, который отметил положительную динамику в реализации нацпроектов в регионе.

«Работа идет с положительной динамикой развития, однако она требует непрерывного контроля и увеличения темпов до конца года. У нас все зависит от своевременной работы, поэтому просьба не затягивать с документами», — подчеркнул он, информирует пресс-служба Главы и правительства региона.

Ранее газета «Ингушетия» сообщала, что первый в республике центр для одаренных детей в рамках нацпроекта «Образование» планируется открыть на базе гимназии в городе Назрани.