В Ингушетии около 400 выпускников сдают ЕГЭ в резервный день
В Ингушетии 396 человек сдают ЕГЭ в резервный день по письменной части иностранных языков, биологии, информатике и ИКТ. Из них биологию — 271 выпускник, информатику — 60, английский — 65. Для организации и проведения госэкзамена задействовано два пункта.
Резервные дни основного этапа ЕГЭ продолжатся до 2 июля. Так, 29 июня выпускники будут сдавать экзамен по обществознанию и химии, 30 июня — по истории и физике. 2 июля расписанием предусмотрен резервный день для сдачи ЕГЭ по всем предметам, сообщает пресс-служба министерства образования республики.
Для выпускников, которые не смогут получить удовлетворительный результат по одному или обоим обязательным предметам, либо пропустят их по уважительным причинам, подтвержденным документально, расписанием ЕГЭ-2022 предусмотрен также дополнительный период: с 5 по 20 сентября для них пройдут экзамены по русскому языку и базовой математике.