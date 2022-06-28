В Ингушетии около 400 выпускников сдают ЕГЭ в резервный день

Резервные дни основного этапа ЕГЭ продолжатся до 2 июля. Так, 29 июня выпускники будут сдавать экзамен по обществознанию и химии, 30 июня — по истории и физике. 2 июля расписанием предусмотрен резервный день для сдачи ЕГЭ по всем предметам, сообщает пресс-служба министерства образования республики.

Для выпускников, которые не смогут получить удовлетворительный результат по одному или обоим обязательным предметам, либо пропустят их по уважительным причинам, подтвержденным документально, расписанием ЕГЭ-2022 предусмотрен также дополнительный период: с 5 по 20 сентября для них пройдут экзамены по русскому языку и базовой математике.