В Ингушетии отмечается рост цен на сахар, муку и макароны

Об этом на заседании в правительстве под руководством премьер-министра Владимира Сластенина сообщил руководитель министерства промышленности и цифрового развития Бадма Дорджиев.

«Будет небольшое подорожание и бытовой химии, с учетом новых закупочных цен примерно на 5-8%, в том числе на порошок, шампунь, зубную пасту, мыло. Наценки закупочных цен варьируются в пределах 10-25% в зависимости от категории товара, то есть на мясную и молочную продукцию — это в среднем 10-15 %, на овощи и товары длительного хранения — 20-25 %», — пояснил Дорджиев.

Он также напомнил, что вся ввозимая продукция зависит от оптовых цен.

При этом, самые низкие цены на социально значимые товары наблюдаются в магазинах сети «Магнит». В целях борьбы со спекулятивным спросом на отдельные категории продукции введены ограничения по отпуску товара не более 3 кг в одни руки. Они временно введены для сахара, соли, риса, муки, подсолнечного масла, гречневой крупы и тушки курицы. Указанные лимиты будут продолжаться до стабилизации спроса со стороны покупателей.

Было отмечено, что продукты дорожают не только в связи с повышением расходов на транспортировку и затрат на приобретение товаров. Тенденции роста их стоимости способствуют и требования полной предоплаты, и отказ от возврата продукции у большинства оптовых поставщиков.

Во всех муниципалитетах республики созданы рабочие группы для противодействия необоснованному увеличению цен на продукты питания, которые проводят ежедневный мониторинг цен. Ведется работа по заключению соглашений с продовольственными магазинами о наценке на социально значимые товары не выше 10 %.

В качестве мер по сдерживанию цен главой министерства предложено обеспечение взаимодействия с крупными заводами-производителями товаров длительного хранения с целью заключения договоров о прямых поставках товаров в республику, а также рекомендация оптовым поставщикам снизить требования по предоплате товаров для розничных магазинов.

Предложенные меры, считает министр, позволят насытить рынок республики и стабилизировать цены на продовольственные товары, отмечает пресс-служба Главы и правительства Ингушетии.