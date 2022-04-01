В Ингушетии выпускники прошлых лет сдают ЕГЭ по иностранным языкам

«В досрочный период ЕГЭ экзамены в регионе сдают 100 участников. Это, как правило, выпускники прошлых лет, которые хотят улучшить свои результаты и поступить в вузы. Надеюсь, они покажут хорошие результаты по итогам экзаменов», — цитирует министра образования и науки республики Эсет Бокову ее пресс-служба.

Отмечается, что ЕГЭ проходит за компьютером, могут также использоваться лингафонные кабины с соответствующим оборудованием. Продолжительность устной части составляет 15 минут, для участников с ограниченными возможностями здоровья она может быть увеличена на 30 минут.

Свои результаты участники ЕГЭ смогут узнать на сайте checkege.rustest.ru.