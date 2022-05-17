В Ингушетии за 12 дней выявлено только 68 новых случаев Covid-19

Об этом на заседании правительства республики сообщил руководитель Минздрава региона Магомед-Башир Балаев.

По его словам, всего на лечении находится 141 человек: в том числе 74 — в стационаре, из них 3 — в реанимации, лиц старше 60 лет — 16 человек. На оксигенотерапии — 10 пациентов.

Медпомощь больным с коронавирусом продолжают оказывать на дому 6 амбулаторных ковид-центров, также за помощью можно обратиться по номеру 122.

Что касается хода вакцинации, то сейчас количество привитых первым компонентом составляет свыше 317 700 человек, информирует пресс-служба Главы и правительства республики.