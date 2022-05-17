В Ингушетии за 12 дней выявлено только 68 новых случаев Covid-19
С 5 мая в Ингушетии выявлено 68 новых случаев Covid-19, функционируют 90 коек в 4 медицинских организациях, включая 12 реанимационных. Свободный коечный фонд составляет 31%.
Об этом на заседании правительства республики сообщил руководитель Минздрава региона Магомед-Башир Балаев.
По его словам, всего на лечении находится 141 человек: в том числе 74 — в стационаре, из них 3 — в реанимации, лиц старше 60 лет — 16 человек. На оксигенотерапии — 10 пациентов.
Медпомощь больным с коронавирусом продолжают оказывать на дому 6 амбулаторных ковид-центров, также за помощью можно обратиться по номеру 122.
Что касается хода вакцинации, то сейчас количество привитых первым компонентом составляет свыше 317 700 человек, информирует пресс-служба Главы и правительства республики.