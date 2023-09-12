В Ингушетии задались целью определения состава строительного раствора древних мастеров

«Состоялась встреча руководителя Комитета государственной охраны объектов культурного наследия Ингушетии Тимирлана Кодзоева, руководителя музея-заповедника республики Ахмедхана Сампиева с координатором Агентства индустриализации строительства, членом комитета Торгово-промышленной палаты РФ в сфере строительства, известным в Европе и России специалистом по растворам Русланом Марзагановым», — рассказал представитель учреждения.

По итогам встречи принято решение провести комплексный анализ растворов из разных башенных комплексов Ингушетии для улучшения качества проводимых реставрационных работ в соответствии с высокими стандартами, добавили в пресс-службе.

Исследователи задались целью определения составляющих компонентов древнеингушского кладочного раствора. Точные знания о составе веществ, использовавшихся мастерами для скрепления кладки, помогут задействованным реставраторам при восстановлении башен. Эта технология будет применяться в дальнейшем при реализации комплекса мероприятий по предотвращению последующих разрушений архитектурных сооружений.

Группа исследователей соберет образцы с древних памятников. С этой целью они посетят башенные комплексы в разных уголках горного Джейрахского района. При этом нужно получить материал, использовавшийся изначально при строительстве склепов и каменных башен.

Как отметили в заповеднике, в республике реализуется программа по восстановлению исторических памятников, работы проводятся известным реставратором Магомедом Харсиевым. Первый этап реставрационных работ в башенных комплексах «Харп» и «Морч» завершен. Готовится проектно-сметная документация и на другие объекты культурного наследия, нуждающиеся в срочном восстановлении.

Ранее сообщалось, что в Ингушетии реализуют долгосрочную программу развития горного района с восстановлением расположенных там древних башенных комплексов, рассчитанную на 20 лет. Финансовые расходы взял на себя благотворительный фонд «Сафмар» Микаила Гуцериева.