В Ингушетии задержали подозреваемого в создании экстремистской организации

«Сотрудники ЦПЭ МВД совместно с коллегами из управления ФСБ по республике, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий задержали в городе Малгобеке гражданина, разыскиваемого за совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 282.2 УК России (организация деятельности экстремистской организации)», — отмечается в релизе.

Мужчина водворен в изолятор временного содержания.