Экстремизм

В Ингушетии задержали подозреваемого в создании экстремистской организации

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В Ингушетии задержали гражданина, подозреваемого в создании экстремистской организации, сообщает пресс-служба министерства внутренних дел по региону.

«Сотрудники ЦПЭ МВД совместно с коллегами из управления ФСБ по республике, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий задержали в городе Малгобеке гражданина, разыскиваемого за совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 282.2 УК России (организация деятельности экстремистской организации)», — отмечается в релизе.

Мужчина водворен в изолятор временного содержания.

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