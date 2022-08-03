В Ингушетии задержали подозреваемого в создании экстремистской организации
В Ингушетии задержали гражданина, подозреваемого в создании экстремистской организации, сообщает пресс-служба министерства внутренних дел по региону.
«Сотрудники ЦПЭ МВД совместно с коллегами из управления ФСБ по республике, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий задержали в городе Малгобеке гражданина, разыскиваемого за совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 282.2 УК России (организация деятельности экстремистской организации)», — отмечается в релизе.
Мужчина водворен в изолятор временного содержания.