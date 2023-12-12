В Назрани Ингушетии отключат свет и воду
Завтра, 13 декабря, с 10 до 13 часов в Центральном административном округе Назрани будет ограничена подача электроэнергии и водоснабжение, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе муниципалитета.
Завтра, 13 декабря, с 10 до 13 часов в Центральном административном округе Назрани будет ограничена подача электроэнергии и водоснабжение, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе муниципалитета.
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