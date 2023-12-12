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В Назрани Ингушетии отключат свет и воду

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Завтра, 13 декабря, с 10 до 13 часов в Центральном административном округе Назрани будет ограничена подача электроэнергии и водоснабжение, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе муниципалитета.

Отключения связаны с проведением ремонтных работ.

Жителей просят быть осторожными и внимательно следить за электрическими приборами в домах, а также запастись необходимым количеством воды.

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