В пунктах проведения ЕГЭ в Ингушетии созданы все необходимые условия

Руководитель Минобрнауки региона Бокова, сообщила её пресс-служба, осмотрела аудитории, штаб, медкабинеты. Пообщалась с родителями выпускников.

По словам министра, во всех пунктах проведения экзаменов велось видеонаблюдение в режиме онлайн, ход экзаменов контролировали сотрудники Минобрнауки Ингушетии, члены государственной экзаменационной комиссии и федеральные общественные наблюдатели.

Напомним, основной этап ЕГЭ пройдет с 26 мая по 2 июля, на сдачу единого государственного экзамена в этот период в республике заявлено 2463 человека.