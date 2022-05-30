ЕГЭ

В пунктах проведения ЕГЭ в Ингушетии созданы все необходимые условия

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В пунктах проведения ЕГЭ в Ингушетии созданы все необходимые условия, об этом заявила министр образования и науки республики Эсет Бокова, которая посетила пункты проведения экзаменов № 406, 411, 415, 704, 701, 302, развернутых в школах городов Назрани, Малгобека и сельских поселениях Барсуки, Экажево.

Руководитель Минобрнауки региона Бокова, сообщила её пресс-служба, осмотрела аудитории, штаб, медкабинеты. Пообщалась с родителями выпускников.

По словам министра, во всех пунктах проведения экзаменов велось видеонаблюдение в режиме онлайн, ход экзаменов контролировали сотрудники Минобрнауки Ингушетии, члены государственной экзаменационной комиссии и федеральные общественные наблюдатели.

Напомним, основной этап ЕГЭ пройдет с 26 мая по 2 июля, на сдачу единого государственного экзамена в этот период в республике заявлено 2463 человека.

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