Сход граждан

В сельских поселениях Назрановского района Ингушетии прошли сходы граждан

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В сельских поселениях Назрановского района Ингушетии Гази-Юрт, Али-Юрт, Плиево и Долаково прошли сходы граждан.

В мероприятиях приняли участие начальник управления внутренней политики администрации Главы и правительства Ингушетии Магомед Евлоев, глава Назрановского района Муса Муталиев, религиозные деятели и представители военкомата республики.

Как сообщили в администрации Назрановского района, сходы граждан были организованы в соответствии с поручением Главы республики по доведению до населения информации о формировании именной Ингушской роты.

Отмечается, что именная Ингушская рота набирается в 503-м мотострелковом полку, который дислоцируется в сельском поселении Троицкое.

Напомним, граждане, проходящие военную службу по контракту (краткосрочный контракт длится от З до 12 месяцев, долгосрочный — 3-5 лет), обеспечиваются большим пакетом социальных льгот. В частности, это выслуга лет «один год за три» при участии в специальной военной операции, военная ипотека, пенсия через 12,5 лет службы, статус ветерана боевых действий, страховые выплаты до 12 млн 500 тыс. рублей.

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