В сельском поселении Нестеровское Ингушетии продолжается строительство школы на 420 мест

Как сообщила газете «Ингушетия» в пресс-службе администрации Сунженского района, в настоящее время завершаются работы по возведению стен подвального помещения. Сдача объекта запланировано на 2023 год.

Также рядом со школой отведен участок под строительство дошкольного учреждения. Как отметил глава администрации села, необходимо строительство артезианской скважины для обеспечения социально-значимых объектов и жителей близлежащего массива чистой питьевой водой.