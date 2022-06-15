В сельском поселении Яндаре Ингушетии провели сход граждан
В Доме культуры Яндаре провели сход граждан, на котором присутствовали начальник отдела градостроительства, архитектуры и ЖКХ администрации района, член антинаркотической комиссии Назрановского района, общественники, глава села.
Основной темой мероприятия стала профилактика терроризма и употребления подростками наркотических средств, психотропных веществ, а также формирование у молодёжи стойкой антинаркотической и антитеррористической гражданской позиции.
Как сообщили в администрации района, организаторы схода объяснили жителям села, особенно молодым, какой вред несут для социума такие антиобщественные явления, как наркомания и терроризм.