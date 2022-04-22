Промышленность

В создание индустриального парка «Джейрах» в Ингушетии инвестируют 750 млн рублей

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В горной части Ингушетии, в сельском поселении Горбани планируется создание индустриального парка «Джейрах» площадью 10 га и стоимостью 750 млн для предприятий по добыче и переработке доломита.

Объект входит в топ-5 прорывных проектов, включенных в модель социально-экономического развития субъекта, сообщает пресс-служба Главы и правительства республики.

На территории предполагаемого проекта уже находится простаивающее государственное унитарное предприятие «Кавдоломит», а также организация по производству щебня и асфальтобетонной смеси ООО «Диабаз». Эти компании являются потенциальными резидентами создаваемого индустриального парка.

В рамках бизнес-инициативы предусматривается разработка доломитового карьера, строительство дорог на местах горных выработок и внешнего связующего полотна. Ее запуск позволит обеспечить необходимые условия для деятельности вышеуказанных производств, а также привлечь представителей бизнеса в качестве резидентов новой промышленной зоны.

При вводе в эксплуатацию руководством республики инвестору будут предоставлены региональные меры поддержки в соответствии с постановлением правительства: полное освобождение от уплаты налога на имущество организаций на срок окупаемости проекта с начала сбыта товара, снижение арендной платы на 95% за использование земельных участков и государственного имущества, сокращение налога на прибыль до 13,5 %.

На реализацию проекта будет выделено 300 млн рублей из федерального бюджета, также предполагается 100 млн собственных вложений представителей бизнеса.

Прогнозируемая дата запуска проекта в эксплуатацию — конец 2027 года.

Объем выпускаемой продукции составит 236 тыс. тонн, при выходе на проектную мощность выручка от реализации продукции составит 560,5 млн рублей в год. Будет создано 50 новых рабочих мест.

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