Восемь новых случаев Covid-19 выявили в Ингушетии за сутки
На 28 апреля в Ингушетии проведено более 825 тыс. скрининговых исследований на новую коронавирусную инфекцию, 40 695 впервые установленных диагнозов Covid-19 (+8 за сутки).
За весь период умерло 549 человек, выздоровело — 39 983, сообщает региональный оперативный штаб.
Госпитализировано 66 человек, 20 — с лабораторно подтвержденным диагнозом. 5 пациентов в тяжелом состоянии, в отделении реанимации, 3 из них — на ИВЛ.
97 человек, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдается медицинскими работниками на дому.