Коронавирус

Восемь новых случаев Covid-19 выявили в Ингушетии за сутки

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На 28 апреля в Ингушетии проведено более 825 тыс. скрининговых исследований на новую коронавирусную инфекцию, 40 695 впервые установленных диагнозов Covid-19 (+8 за сутки).

За весь период умерло 549 человек, выздоровело — 39 983, сообщает региональный оперативный штаб.

Госпитализировано 66 человек, 20 — с лабораторно подтвержденным диагнозом. 5 пациентов в тяжелом состоянии, в отделении реанимации, 3 из них — на ИВЛ.

97 человек, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдается медицинскими работниками на дому.

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