Воспитанники Сунженской спортшколы успешно выступили на первенстве Ингушетии по карате

Первые места завоевали Цечоев Давид, Мажиргов Исмаил, Газиков Тамерлан, Бузуртанов Ахмед, Боков Альберт, Тунгоев Хамзат, Маштагов Магомед-Амин, Боков Дени и Цицкиев Сулейм.

«Серебро» завоевали Боков Ислам, Боков Микаил, Оздоев Рамзан и Боков Эфенди.

Бронзовых медалей удалось добиться Бокову Абдулле, Терлоеву Исламу, Агиеву Адаму и Точиеву Руслану.

Напомним, соревнования в Ингушетии были отбором на первенство СКФО, которое пройдёт 26-27 марта текущего года в Нальчике.