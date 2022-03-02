Каратэ

Воспитанники Сунженской спортшколы успешно выступили на первенстве Ингушетии по карате

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Воспитанники Сунженской спортшколы завоевали 17 медалей на первенстве Ингушетии по всестилевому карате, соревнования прошли в сельском поселении Плиево.

Первые места завоевали Цечоев Давид, Мажиргов Исмаил, Газиков Тамерлан, Бузуртанов Ахмед, Боков Альберт, Тунгоев Хамзат, Маштагов Магомед-Амин, Боков Дени и Цицкиев Сулейм.
«Серебро» завоевали Боков Ислам, Боков Микаил, Оздоев Рамзан и Боков Эфенди.

Бронзовых медалей удалось добиться Бокову Абдулле, Терлоеву Исламу, Агиеву Адаму и Точиеву Руслану.

Напомним, соревнования в Ингушетии были отбором на первенство СКФО, которое пройдёт 26-27 марта текущего года в Нальчике.

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