Каратэ

Юные ингушские каратисты из Сунженского района прошли отбор на первенство страны

0

Юные ингушские спортсмены успешно выступили на первенстве СКФО по всестилевому карате в Нальчике.

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба администрации Сунженского района, в соревнованиях приняли участие и воспитанники сунженской спортивной школы. Подопечные Исмаила Рассумова, участвовавшие в состязаниях как члены региональной сборной, принесли в ее копилку весомые результаты.

Так, Тумгоев Хамзат, Маштагов Магомед-Амин, Газиков Тамерлан и Цицкиев Сулейм поднялись на первую ступеньку пьедестала. Боков Альберт и Боков Микаил завоевали «серебро». А Боков Ислам, выступавший в весовой категории 54 кг, стал бронзовым призёром.

Напомним, турнир является отбором на всероссийский финал по всестилевому карате.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В Национальной библиотеке Ингушетии в рамках повышения квалификации сотрудников прошло занятие по оцифровке документов
Covid-19 за сутки выявлен у 27 жителей Ингушетии
Властями Ингушетии оказывается помощь раненным при проведении спецоперации бойцам из региона
Власти Ингушетии предлагают включить пять предприятий региона в федеральный список системообразующих
В Ингушетии возобновили автобусный маршрут Назрань — Кисловодск
Ингушские боксеры успешно выступили на открытом турнире в Ессентуках
Руководство Малгобекского района уделяет большое внимание развитию культурной сферы муниципалитета
Сенатор РФ Мухарбек Барахоев и министр образования Ингушетии сдали ЕГЭ в Назрани
В Ингушетии работают над созданием туристского кода центра Назрани
В сельском поселении Троицкое Ингушетии состоялся сход жителей
Дело о хищении почти 9 млн руб. при строительстве детсада в Ингушетии дошло до суда

Главное

Яндекс.Метрика

 