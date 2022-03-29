Юные ингушские каратисты из Сунженского района прошли отбор на первенство страны

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба администрации Сунженского района, в соревнованиях приняли участие и воспитанники сунженской спортивной школы. Подопечные Исмаила Рассумова, участвовавшие в состязаниях как члены региональной сборной, принесли в ее копилку весомые результаты.

Так, Тумгоев Хамзат, Маштагов Магомед-Амин, Газиков Тамерлан и Цицкиев Сулейм поднялись на первую ступеньку пьедестала. Боков Альберт и Боков Микаил завоевали «серебро». А Боков Ислам, выступавший в весовой категории 54 кг, стал бронзовым призёром.

Напомним, турнир является отбором на всероссийский финал по всестилевому карате.