Где бы человек ни жил, перемещаясь за годы своего существования по разным точкам мира, он всё же имеет определённые корни, где произошёл его род, где он сам родился.

Героиня моего рассказа из Пригородного района, селения Куртат. Она росла в небольшой семье, где почитались обычаи предков, существовали уважительные отношения друг к другу, а слово отца ставилось на первое место. Рассказывая о себе, она говорит: «Мой отец по профессии — строитель, он окончил Северо-Кавказский горно-металлургический институт во Владикавказе, получив специальность инженера-строителя, является также членом совета Общественной палаты Мышкинского муниципального района Ярославской области. В данное время работает гендиректором строительной организации. Мама же — медик, окончила медицинское училище. До замужества она работала медицинской сестрой в одной из больниц Владикавказа.

В нашей семье из детей я — старшая. У меня есть две младшие сестры — Алла и Элеонора, и брат Александр. Обе сестры по образованию юристы, окончили аспирантуру, Алла — кандидат юридических наук, преподает в Ярославском государственном университете имени П. Г. Демидова (ЯРГУ), а Элеонора вышла замуж и воспитывает трех прекрасных детей, сейчас работает в военной части МЧС. Младший брат по образованию менеджер, работает заместителем генерального директора в строительной организации».

В 1981 году семья Людмилы Барахоевой переезжает на новое место жительства, в Ярославскую область, где поселяется в очень красивом, маленьком провинциальном городе, на берегу реки Волга.

На мою просьбу поделиться с нами со своим личным, рассказать о прежней жизни вдали от Ингушетии, Людмила, не противореча, соглашается с охотой, что и помогло состояться нашей беседе.

— Будучи учащейся школы, какие у вас интересы были? Как происходило ваше становление? Какие-то кружки посещали? Ваше хобби?

— С 1987 по 1997 г. я училась в Мышкинской средней школе имени С. М. Кирова. Школа была очень хорошая, учителя были старой закалки: строгие, но справедливые. Учеба мне давалась легко. Без ложной скромности скажу, что в школе была отличницей и участвовала во всех школьных конкурсах и олимпиадах. В последние два года школы училась параллельно в заочной физико-математической школе.

Если говорить об интересах, они у меня были разносторонними. Несмотря на то, что город был маленьким, в нем были возможности для развития детей: Дом культуры, в котором была масса кружков и студий для школьников, был клуб юных друзей, бильярд, настольный теннис, вязание, вышивание, рисование, кукольный театр, ансамбль песни и пляски и многое другое. КЮД организовывал мероприятия, где учили танцевать, вести светскую беседу, устраивали интеллектуальные конкурсы.

В первый раз я попала в КЮД, когда наш класс привели на представление кукольного театра. Представление произвело на меня неизгладимое впечатление, что я решила остаться там дольше даже после ухода своих одноклассников и учительницы. И тут я начала давать свои импровизированные представления. Директор клуба была так деликатна и тактична, что позволила мне это. Я перепела все песни из школьного репертуара, рассказала все сказки тем коллективам детей, которых в тот день после нас приводили на выступление кукольного театра. Так я вошла в общество клуба, где начались мои занятия в кукольном театре. Мы сами рисовали декорации к спектаклям, что мне очень нравилось.

В разные отрезки времени занималась в кружке по домоводству, в музыкальной школе училась игре на фортепиано, посещала также кружки вязания, вышивания, ходила на курсы кройки и шитья, на бальные танцы. В каникулы училась рукоделию на частных уроках у известных в городе рукодельниц — это уже по маминой инициативе.

Скажу откровенно, что больше всего меня тянуло к музыке, но вокальных студий современной направленности в нашем городе не было, поэтому я искала себя в других направлениях. Легко загоралась и увлекалась, не всегда заканчивала начатое, пробовала и бросала, но всегда была занята очередным занятием и в поисках своего. Студии и кружки часто закрывались из-за отъезда руководителя или по другим причинам, а для меня всегда было очень сложно привыкать к новому руководителю, с этим тоже связана частая смена увлечений. Единственный кружок, где мне отказали в приеме — это клуб авиамоделистов, объяснив это тем, что в клуб девочек не принимают.

Принимала активное участие в школьной жизни: участвовала в общественной работе, во всех мероприятиях, часто организовывала их сама, рисовала плакаты, участвовала в конкурсах. Увлечение творчеством и активная общественная работа — все это поощрялось и стимулировалось как школой, так и родителями.

— Выбор будущей профессии был случайным или осознанно всё происходило? Вы пошли по стопам родителей или выбрали для себя другое направление?

— У нас в России до сих пор нет такой системы профориентации, как, например, в зарубежных странах, где детей с первого класса знакомят с разными профессиями, серьезно тестируют, выявляя склонности, стимулируя размышлять о будущем... и это очень печально.

Конечно, каждый родитель желает своему ребенку самого лучшего, но не всегда знает, что именно будет этим самым лучшим, или не всегда может предвидеть будущие изменения в социуме, политике государства и т. д.

Мы знаем, что выбор будущей профессии — это один из самых ключевых в жизни человека. Человек счастлив только тогда, когда максимально реализует свой потенциал, когда находит свое призвание и занимается любимым делом. Выбор первого образования и профессии не был моим решением. Но в любой профессии можно найти нечто интересное для себя.

Нет, я не пошла по стопам родителей. Медицинский факультет отпадал по причине личной непереносимости никаких медицинских процедур: уговорить меня на сдачу крови или укол — была проблема из проблем. После окончания школы в 1997 г. без сдачи экзаменов по собеседованию могла поступить на физико-математический факультет, но появилась мечта стать адвокатом, поэтому собралась поступать на юридический факультет. Все родственники единогласно были против: в то время еще существовали гендерные стереотипы касательно выбора этой профессии — профессия юриста считалась для женщины неподходящим занятием, поэтому мое желание быть юристом никто не поддержал. Дедушка, живший в Ингушетии, попросил прислать меня в Ингушетию, чтобы я продолжила учёбу здесь, и таким образом, в 1997 году меня отправили на родину поступать в ИнгГУ на экономический факультет. Выбор факультета — это скорее выбор моей семьи, исходя из наличия факультетов в университете на тот момент времени.

Уже позже, во время работы, мне приходилось сталкиваться со студентами, которых отправили учиться на факультет, который был им неинтересен, в то время как они мечтали стать врачами, дизайнерами или психологами. Всегда их понимала и поддерживала, была рада за них, когда они после окончания вуза все же меняли свою профессию на ту, к которой лежала душа.

И по папиной, и по маминой линии очень много родственников, которые посвятили себя сфере науки и образования: кандидаты филологических, медицинских, сельскохозяйственных, юридических наук, доктора филологических, физико-математических наук. Если смотреть сквозь эту призму, то да, в каком-то смысле пошла по их стопам.

На тот момент, когда поступила в ИнгГУ, жить в Ингушетии мне не понравилось, главным образом по той причине, что абсолютно нечем было заниматься, кроме учебы и быта, а для меня это было важным. В те годы никаких студий и секций я не нашла, возможно, что их и не было, а кроме того, для студентов проводилось буквально одно мероприятие в год — «Студенческая весна», книг в библиотеке было катастрофически мало. Понимаю, что это было связано с тем, что университет был создан в тяжелых условиях, его создавали с нуля, и это был гигантский труд.

Привыкшая к другому образу жизни, я заскучала... и в 1999 году перевелась в Ярославскую государственную сельскохозяйственную академию на экономический факультет по той же специальности «Бухгалтерский учет и аудит». Несмотря на то, что специальности совпадали, была огромная разница в учебных планах, за 4 месяца до первой сессии сдала много предметов, в том числе и из-за расхождения в количестве часов. Например, в ИнгГУ история читалась один семестр, а в ЯГСХА — целых три. Тогда во многих вузах были существенные различия в учебных планах, позже их более-менее унифицировали. Так что выбор вуза был сделан после анализа всех возможных вариантов, а также из желания не терять год обучения при переводе.

В 2002 году я окончила экономический факультет ЯГСХА. Далее в 2007 году — аспирантуру и защитила диссертацию по направлению «Экономика и управление народным хозяйством». В 2008 г. прошла профпереподготовку по направлению «Финансовый менеджмент» в Государственной академии промышленного менеджмента имени Н. П. Пастухова. В поисках своего, я училась параллельно в разных вузах: на психологическом факультете в Ярославском государственном университете имени П. Г. Демидова и на лингвистическом факультете в Международном университете бизнеса и новых технологий. Психологический факультет я окончила с отличием, а с лингвистического пришлось уйти, так как это совмещать оказалось уже сложно. Всегда переоцениваю свои возможности, пытаясь объять необъятное. Наверное, самое важное умение в жизни, которому мне нужно было научиться — это умение правильно и адекватно расставлять приоритеты.

Есть еще незаконченное высшее образование по юриспруденции.

— Учёба легко вам давалась? Есть моменты в студенческие годы, которые оставили в памяти яркие впечатления?

— Да, с учёбой у меня никогда не было трудностей, особенно легко давались все предметы, связанные с математикой: математическое моделирование, методы оптимизации. Очень любила объяснять сложные темы однокурсникам, видимо, проявлялась склонность к преподавательской деятельности. Всегда получала повышенную стипендию, а во время обучения в аспирантуре за успешную учебу — губернаторскую стипендию.

Практически все экзамены и зачеты в вузе получала, как это называли раньше, «автоматом». Трагедией было и в школе, и в вузе, если получала «4», могла рыдать из-за этого, хотя сейчас понимаю, как это смешно. После серьезного изучения психологии пришла к выводу, что оценки в жизни не главное, а самое важное, чему нужно научиться в школе и в вузе, — это умению налаживать социальные контакты.

Три часа в день уходило на дорогу в вуз и обратно, плюс еще поездки между корпусами, поэтому на тот момент времени сконцентрировалась на учебе, а свободное время проводила в библиотеках — ежедневно давали много заданий. Для творчества времени не было, так как в приоритете была учеба.

В вузе при каждой кафедре существовала секция научно-исследовательской работы, которую должны были еженедельно посещать все студенты, закрепленные со второго курса за кафедрой. К этому в академии относились очень серьезно, вели секцию преподаватели, заполнялся журнал посещений, выступлений, план вывешивался заблаговременно, слушали и оценивали, выбирали лучших открытым голосованием. В академии было сквозное дипломное проектирование, то есть вся научная работа и все курсовые проекты, должны были быть в одном ключе с темой будущего дипломного проекта. Все это тоже стимулировало не отвлекаться от учебы.

— Где и как началась ваша взрослая уже трудовая жизнь?

— В 2002 г. на последнем курсе вуза всех отличников собрали на беседу с деканом факультета, где нас пригласили в аспирантуру, а лично мне поступило два индивидуальных предложения: поступить в аспирантуру к проректору по научной работе и к ректору академии, оба нам преподавали ранее, поэтому с ними была знакома.

До того момента я об аспирантуре не задумывалась, у нас была полугодовая практика, которую я прошла в районной бухгалтерии помощником главного бухгалтера, и думала, что начну свою трудовую деятельность по специальности. Все серьезные вопросы всегда обсуждала с родителями, как правило, выбирая то, что они одобрят. Папа посоветовал поступать в аспирантуру и выбрать кафедру аграрной экономики и рынков, так я стала аспиранткой у ректора академии, доктора экономических наук, заслуженного деятеля науки РФ Дугина Петра Ивановича. Сразу после получения диплома пришла на кафедру, познакомиться со своими будущими коллегами, заключила контракт и с 1 сентября 2002 г. приступила к работе. Преподавала различные экономические дисциплины, но основными моими предметами были «Финансовые рынки и институты» и «Оценка бизнеса».

С 2002 г. до 2006 г. я работала в должности ассистента кафедры, с 2006 г. — в должности старшего преподавателя, с 2007 г. до 2013 г. — в должности доцента. В этот же период работала заместителем декана по научной и воспитательной работе, руководила научно-информационной лабораторией, в которой занималась заказом и изучением программных продуктов для анализа инвестиционных проектов, анализа рисков, финансового анализа, моделирования, а также консультировала коллег и студентов по работе с программами; позднее мы начали работу над созданием электронной базы статистических данных, в том числе по предприятиям Ярославской области, чтобы у студентов, аспирантов и преподавателей был доступ к информации для проведения исследований.

В 2007 году я защитила диссертацию на тему «Эффективность формирования и использования материально-технической базы сельскохозяйственных организаций».

Во время учебы в аспирантуре много ездила в Москву работать над темой исследования в Российской государственной библиотеке, Центральной научной сельскохозяйственной библиотеке, в библиотеках Тимирязевской академии и других вузов, а также в Санкт-Петербург для работы в Российской национальной библиотеке.

Мой научный руководитель также был руководителем нашей кафедры. Он придерживался авторитарного стиля управления, был очень строг и требователен, постоянно стимулировал нас развиваться, задавая при каждой встрече разные вопросы, поощрял конкуренцию и поддерживал дух соревнования.

Мне очень повезло с коллективом, во-первых, из-за сплоченности и взаимовыручки, во-вторых, из-за стремления коллег к постоянному саморазвитию — они активно посещали все культурные мероприятия города, так как считали, что преподаватель вуза должен быть интеллигентом, духовно и культурно образованным человеком. Считалось хорошим тоном активно посещать мероприятия в Ярославской государственной филармонии, Российском театре академической драмы имени Ф. Волкова, Ярославском музее-заповеднике, быть в курсе всех новых событий в культурной жизни города.

Скажу откровенно, что первый органный концерт в филармонии дался мне очень тяжело. Сейчас я знаю, что любое новое начинание проходит через отрицание: неважно чем ты занимаешься, все проходит через стадию принятия. Не все люди готовы и способны воспринимать и слушать классическую музыку, тем более в живом исполнении. Развитие хорошего вкуса — это тоже работа.

Из самых ярких впечатлений трудовой карьеры — краткосрочная рабочая стажировка в Великобритании, где мы с коллегой выступали с докладом о состоянии экономики России; поездки с коллегами в Финляндию, Швецию, Эстонию, Белоруссию; победы моих студентов в серьезных всероссийских конкурсах; трехдневный выезд с коллегами на базу среди леса для мозгового штурма с целью разработки стратегии развития академии.

— Были ли у вас какие-либо трудности в работе?

— Трудностей в работе не было, кроме ее объема, сочетания с другими увлечениями и постоянных соревнований. Преподавать очень нравилось, с удовольствием вызывалась заменять любого преподавателя и отлично ладила со всеми студентами и коллегами. В академии была жесткая дисциплина и порядок.

В работу преподавателя входило в обязательном порядке посещение и осмотр студенческих общежитий, дежурство в праздничные дни, проверка соблюдения распорядка, беседы со студентами, организация разных мероприятий и конкурсов.

— Был ли у вас такой период в жизни, когда хотелось уйти от всего, глобально всё поменять?

— По исследованиям ученых, более половины преподавателей вузов подвержены эмоциональному выгоранию. В принципе любая профессия из группы «человек — человек» характеризуется высоким риском выгорания. В основном это происходит при растворении в работе, когда преподаватель 24 часа в сутки доступен для студентов и коллег.

Чтобы нивелировать проявления эмоционального выгорания, я с 2010 года снова начала заниматься творческими видами деятельности. Сначала академическим вокалом в ДК «Радий» у Глазовой Екатерины Георгиевны, потом подключила занятия эстрадно-джазовым вокалом в студии «Призвание» у Сваровской Людмилы Ильничны, прошла курсы и тренинги актерского мастерства, немного позанималась в любительском театре, начала посещать различные мастер-классы, пробовала лепить из глины, горячую эмаль, живопись маслом, вышивать, изучала языки.

В итоге решила заниматься вокалом, но и тут пришлось выбирать, так как обучение академическому вокалу несовместимо с эстрадно-джазовым — совершенно разная подача звука. Я не слушала своих преподавателей, считая, что я буду исключением, но потом начались проблемы с голосовыми связками, и я узнала о существовании врача-фониатра. Так что пришлось сделать выбор, я выбрала студию эстрадно-джазового вокала, где проучилась 5 лет, выступала в джаз-центре, КЗЦ «Миллениум» и других площадках сольно, в дуэтах, трио, хоре. Это, пожалуй, мой самый творчески насыщенный период жизни.

— В каком году переехали в Ингушетию? Трудно было расставаться с прежней жизнью, с друзьями, с местом, где росли, и т. д.?

— Мне не хотелось менять свой привычный уклад жизни, и поэтому я довольно долго тянула с этим решением, почти десять лет. Ближе всего была к переезду в 2013 году. Наконец я решилась, ушла из академии, приехала в Ингушетию, но не прошло и двух недель, как позвонил мой бывший однокурсник и коллега, который руководил филиалом Московского психолого-социального института в Ярославле и предложил возглавить кафедру экономики и менеджмента. С 2013 по 2016 гг. я работала его заместителем по учебной работе, а также завкафедрой: осуществляла руководство коллективом, поиск и наем сотрудников, разработку учебных планов, планирование расписаний, госэкзаменов, защит и многое другое. Это время научило меня общению с совершенно разными людьми, умению находить компромиссы, решать каждый день массу новых задач.

Переезд в Ингушетию состоялся окончательно в 2017 году. С прежней жизнью и друзьями было расставаться, конечно, трудно, но благодаря интернету и телефону я поддерживаю связь практически со всеми своими бывшими коллегами, моими бывшими студентами, даже теми, кто выпустился 10-15 лет назад или переехал жить за рубеж (США, Германия, Франция), также в отпуске встречаюсь с друзьями и коллегами. Многие коллеги давно не работают в системе образования и науки, а перешли в коммерческие или другие государственные структуры: банки, фонды, мэрию Ярославля, Ярославскую областную думу. Они в курсе всех моих событий, так как следят за новостями в соцсетях, точно так же, как и я в курсе их новостей.

— С какого года работаете в НИИ? Вы сразу вышли на эту работу или же пришлось поработать и в других местах?

— В НИИ не было отдела, связанного с моим направлением исследований. Я проходила собеседования в государственных структурах и планировала работать на госслужбе. В 2018 г. по распоряжению Главы региона в НИИ открыли отдел социально-политических исследований, в котором планировалось проводить социальные и экономические исследования. С этого года и началась моя работа в НИИ Ингушетии.

С сентября 2022 года работаю в должности заведующей отделом социально-политических исследований. В отделе работают сотрудники, чья профессиональная деятельность связана с социологией, психологией, политологией и экономикой. Нагрузка достаточно большая в связи с ростом запросов на проведение социологических опросов и мониторингов, поэтому мы думаем над расширением отдела.

— У вас ответственный участок в работе, трудно выполнять свои обязанности в качестве руководителя отдела? Вообще, чем конкретно занимается ваш отдел, какая работа вами ведётся? Вы любите свою работу?

— Конечно ответственный, как и у всех других отделов в НИИ. Обязанности руководителя выполнять абсолютно нетрудно, так как у меня 20-летний стаж работы в этой сфере, есть опыт руководящей работы.

Наша работа абсолютно прозрачна: на любое мероприятие может прийти любой желающий, все освещается в СМИ, а все публикации и исследования в открытом доступе.

Основное направление работы отдела — это осуществление социальных исследований, а именно социологических опросов населения, в основном молодежи, проведение опросов экспертов, фокус-групп; выполнение заданий по запросу вышестоящих государственных органов, работа над плановыми научными темами, участие в конференциях и форумах.

Наш отдел участвует в проведении мониторинга политических, социально-экономических и других процессов, оказывающих влияние на ситуацию в области противодействия терроризму, занимается разработкой учебно-методических материалов, рекомендаций по актуальным вопросам противодействия идеологии терроризма в молодежной среде; также проводит исследование уровня сформированности гражданской идентичности и всех ее составляющих элементов, уровня социального самочувствия населения, социальной ответственности.

Проводятся также исследования в области экономики: анализ социально-экономического развития региона, состояния рынка труда и др. Отдел также занимается этнопсихологическими исследованиями, теорией и практикой психологического консультирования с учетом этнических и духовных особенностей клиента.

По поводу любви к работе: я считаю, что неважно, любишь ты свою работу или нет, неважно, где ты находишься и какую должность занимаешь, ты обязан делать ее максимально хорошо, полностью выкладываясь.

— Я знаю, что вы творческий человек, занимаетесь живописью, художественным творчеством. Расскажите об этой стороне... Как в вас развивался этот талант? Вы учились этому, кто-то из семьи был художником?

— Выбор пал на живопись, так как, во-первых, рисовать и писать всегда любила, во-вторых, в Ингушетии не оказалось студии эстрадно-джазового вокала, поэтому этим направлением я заниматься не смогла, а потребность в творческой реализации была.

Изучив несколько блоков теории из курса Ольги Базановой «Как стать настоящим художником», в апреле 2022 г. начала писать картины маслом — учебные работы в рамках курса обучения. До этого момента я писала только гуашью, углем, карандашами, но все это было несерьезно.

На данный момент преподаватель живет за рубежом, но продолжает вести занятия оттуда: проверяет выполнение заданий, делает замечания, дает ценные рекомендации.

Осенью 2022 года я училась на курсе у еще одного прекрасного преподавателя — Дмитрия Розы. Это один из лучших маринистов. Я написала серию горных и морских пейзажей.

С февраля 2023 года начала заниматься у народного художника Ингушетии Мартазанова Мусы Яхьяевича, который учит меня новой для меня технике живописи. Очень нравятся занятия в студии, в том числе из-за общения с ним, другими учениками, обмена мнениями и дружеской поддержки. Всегда считала, что дружба — это родство душ, поэтому считаю важным найти таких же горящих и увлеченных людей.

Обучение у разных преподавателей связано с тем, что каждый из них пишет в своей технике и может дать что-то свое, чего не может дать другой, и это касается не только творчества, но и взглядов, отношения к жизни.

Профессиональных художников, насколько я знаю, в семье не было, но среди родственников много талантливых и творческих людей: моя младшая сестра Элеонора очень красиво пишет акварелью и гуашью, ее дети учатся рисованию на индивидуальных занятиях у профессиональной художницы, мой двоюродный брат по маминой линии окончил художественную школу, и я помню, что он очень красиво рисовал, двоюродные сестры многие рисовали карандашом и акварелью, троюродный брат занимается дизайном и фотографией.

Есть родственники с музыкальным талантом: моя бабушка по отцовской линии играет на гармошке и поет, аналогично и прабабушки по обеим линиям пели и играли на гармошке.

— Совсем недавно в Государственном музее ИЗО в Карабулаке состоялась первая выставка ваших работ. Сколько картин вы выставляли? Какие чувства испытывали, когда всё это происходило в вашу честь? Что вы для себя вынесли из состоявшегося мероприятия?

— Выставила 24 работы, выполненные в рамках курса «Как стать настоящим художником». Картины в совершенно разных стилях (академизм, реализм, гиперреализм, романтизм, импрессионизм и др.), жанрах (пейзажи природные, морские, городские; портрет; натюрморт) и техниках (многослойная живопись, алла прима, импасто и др.). Безусловно, приятные чувства. Вынесла много полезного, в том числе и похвалу и замечания от профессиональных художников Ингушетии. Я всегда открыта к критике, но принимаю ее только от профессионалов в своей области, поэтому как похвала, так и замечания от них — это действительно ценная информация, которую я не смогла бы получить никаким иным способом. Получила мощный заряд и стимул на дальнейшую работу.

Очень благодарна Государственному музею ИЗО и, в частности, Любови Исаевне Тумгоевой и Тамусе Султановне Акталиевой за приглашение поучаствовать в проекте «Презентация художника». Сейчас более загружена на работе, но попытаюсь скоординировать свой режим дня таким образом, чтобы было время на написание серии авторских картин.

— Безусловно, Людмила, вы человек широкого кругозора, с сильным характером и желанием творить, чтобы приукращать окружающую действительность. Желаю вам успехов как в научной работе, так и в творческой деятельности.