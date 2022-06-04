4 июня 1992 г. Верховный совет РФ принял Закон «Об образовании Ингушской Республики в составе Российской Федерации». С образованием новой республики были созданы государственные структуры, в том числе и Министерство культуры Республики Ингушетия, приоритетами деятельности которого стали сохранение и развитие национальной культуры, возрождение старинных обычаев, традиций, национального фольклора, развитие патриотического духа молодёжи и многое другое. Минкультуры Ингушетии является главным рычагом управления культурной жизнью региона, координирующим и курирующим работу всех культурных учреждений республики.

Одним из направлений культурной сферы является театральное искусство. Новый этап в развитии театральной жизни Ингушетии начался с создания трех государственных театров: Ингушского драматического театра имени И. Базоркина в 1993 г., Ингушского театра юного зрителя в 1994 году, Русского драматического театра «Современник» в 1998 году. Популярность театров среди населения в 90-е годы была большая. Об этом говорило постоянно возраставшее количество посетителей театров. В 1996 г. театры посетили 21,8 тыс. чел., в 1998 г. — 47,2 тыс. чел., а в 2000 г. — 61,7 тыс. чел.

Сегодня в репертуаре театров Ингушетии спектакли по пьесам ингушских авторов и произведения мировой классики. Ежегодно в театры приходят выпускники лучших театральных вузов страны. Театры принимают участие во многих театральных фестивалях Северного Кавказа и России, а также участвуют в международных проектах.

В 1998 г. на основе авторского проекта режиссёра М. М. Дзортовой в Ингушетии было создано творческое объединение «Зокх», основными целями и задачами которого были пропаганда народного юмора и фольклора, возрождение и сохранение народных обычаев, традиций и национального колорита.

В регионе с 1990-х годов функционирует Государственная филармония (в ее состав входят несколько творческих коллективов: оркестр народных инструментов, женская вокальная группа, духовная группа «Назым», казачий хор, ансамбль танца «Эрзи» и т. д.).

Танцевальная культура ингушского народа многообразна и восходит к глубокой древности. В танце народа выражены его характер, культура, темперамент, грация. С образованием республики появился целый ряд танцевальных ансамблей, так в 1993 г. был образован Государственный ансамбль народного танца «Ингушетия», искусство которого являлось ярким воплощением образа горского народа. Коллектив ансамбля создал большую зрелищную концертную программу, основанную на фольклорной музыке и хореографии ингушского народа. В репертуаре ансамбля также танцы народов Кавказа. Коллектив с гастролями побывал во многих регионах России и СНГ, Ираке, Израиле, Польше, Турции и Италии.

По истечении некоторого времени начал функционировать Государственный фольклорно-этнографический ансамбль танца и песни «Магас». В первые же годы своего существования громко о себе заявил и детский хореографический ансамбль «Зори Ингушетии», ставший в 2000 году лауреатом Международного детского фестиваля «Дети ‒ вчера, сегодня, завтра», прошедшего в г. Анкаре.

В республике существуют 4 государственных музея: Ингушский государственный музей краеведения, Джейрахско-Ассинский государственный историко-архитектурный и природный музей-заповедник, Государственный музей изобразительных искусств, Мемориальный комплекс памяти жертв политических репрессий. В 2020 году музеи и выставочные залы республики посетило около 120 тысяч человек.

Особой гордостью ингушского народа является Джейрахско-Ассинский государственный историко-архитектурный и природный музей-заповедник под открытым небом. Горная Ингушетия — это уникальная экосистема, богатая флорой и фауной, живописным ландшафтом.

Кроме того, плодотворно работают Дом народного творчества, Археологический центр имени Е. И. Крупнова, Национальная библиотека, ряд массовых библиотек, домов культуры, центров культурного развития и т. д.

В 1993 г. была учреждена республиканская библиотека. В 1999 г. постановлением правительства Республики Ингушетия ей был придан статус национальной. Для библиотеки наступил новый этап развития, способствовавший решению назревших проблем, качественным изменениям и появлению новых приоритетов. Участие библиотек Ингушетии в мега-проекте «Пушкинская библиотека» дало возможность пополнить библиотечные фонды как Национальной библиотеки, так и библиотек школ и высших учебных заведений. Библиотечный фонд республики составил в 2020 году более 670 тысяч экземпляров.

Значительное место в сфере культуры и искусства Республики Ингушетия занимают образовательные учреждения: Государственный колледж искусств, Центральная школа искусств, несколько детских художественных школ.

Большую роль в организации культурной жизни республики играют и творческие союзы. В Ингушетии они были представлены либо своими отделениями, либо самостоятельными организациями, по существу, все имеющиеся в Российской Федерации творческие союзы: Союз писателей, Союз композиторов, Союз художников, Союз театральных деятелей, Союз журналистов, Союз кинематографистов, ‒ которые объединяют творческих работников.

Правительством Республики Ингушетия разрабатывался и реализовывался ряд программ в области развития культуры. Так, осуществлялись такие программы, как «Межнациональное культурное сотрудничество», «Дети и мировая культура», «Национальная культура», «Ингушская культура и самосознание» и др.

Согласно постановлению правительства РИ «О первоочередных мероприятиях по улучшению работы учреждений культуры и искусства Республики Ингушетия», учреждениям культуры стали выделяться государственные дотации, что позволило им значительно улучшить материально-техническую базу, создать приемлемые условия для осуществления их деятельности и проведения концертно-зрелищных мероприятий на хорошем организационно-творческом уровне.

Для решения вопроса укомплектованности учреждений культуры квалифицированными специалистами и достижения определённого уровня развития профессионального исполнительного искусства в республике ведется работа по установлению контактов и сотрудничества с различными учебными заведениями культуры и искусства Российской Федерации. Абитуриенты из Ингушетии регулярно направляются на целевое обучение в Санкт-Петербургскую академию театрального искусства, Российскую академию театрального искусства в Москве, Краснодарский государственный университет культуры и искусств, Ростовский техникум кино и телевидения и другие вузы и ссузы культуры. В 2003 г. была также начата работа по отбору одарённых детей для направления на обучение в Центральную музыкальную школу — лицей при Государственной Санкт-Петербургской консерватории имени Римского-Корсакова.

Специально для развития ингушской культуры и киноиндустрии в 2005 году была организована ингушская киностудия «Магасфильм», на которой уже в 2006 году создан первый фильм «Мелодии гор».

В 2008 г. по инициативе группы ингушских артистов распоряжением правительства Республики Ингушетия была создана студия театра и кино «Барт» (с ингушского — «согласие») — государственное учреждение культуры, осуществляющее организацию театральных постановок и производство короткометражных фильмов, телевизионных передач и различных других проектов. Целью творческого объединения является пропаганда и развитие в Республике Ингушетия национальной культуры и искусства, а также киноиндустрии, актёрского мастерства и театральной деятельности.

Широкую известность студия театра и кино «Барт» получила в 2012 году, в частности, после визита в Ингушетию члена немецкой секции Международного театрального института, режиссёра Петера Крюгера и доцента Мэтис Шрадер и инициирования ими проведения в республике культурных мероприятий в рамках «Года Германии в России». Так с 10 по 17 сентября 2012 года коллектив студии «Барт» совместно с режиссёром Петером Крюгером организовал и провел проект «Немецкие дни в Ингушетии» и «Дни с Бертольдом Брехтом».

С 22 по 25 октября 2014 г. в Ингушетии прошёл первый ежегодный Международный кинофестиваль «Золотая башня». В рамках кинофестиваля в показы были включены фильмы из восьми стран мира: России, Азербайджана, Ирана, Германии, Китая, Белоруссии, Вьетнама, Финляндии, и документальное кино Республики Ингушетия. От Ингушетии были включены фильмы «Забытые герои Бреста» (С. Мамилов, В. Микеладзе), фильм «Ингушетия — страна башен и легенд» (режиссер Магомед Амирханов) и документальный фильм «Кавказский рыцарь» (режиссер Лолита Хашиева).

21 сентября 2015 года в столице Ингушетии Магасе состоялось торжественное открытие Центра культурного развития, предназначенного для проведения культурно-массовых мероприятий и творческого развития детей и молодежи.

Ведется работа и по возрождению народных промыслов ингушей. Центрами развития национального декоративно-прикладного искусства стали дома народного творчества. Ярким примером развития этого направления культуры является возрождение войлочного ковроделия. В 2018 году по инициативе этнографа Зейнеп Дзараховой и при поддержке Министерства культуры в регионе был дан старт производству истингов (войлочных ковров с ингушским национальным орнаментом) в небольших мастерских. И сегодня истинги пользуются популярностью у ценителей национального прикладного искусства.

В регионе ведется большая работа по организации культурно-досугового развития. С 2015 по 2020 годы количество организаций культурно-досугового типа выросло с 12 до 36. До конца 2022 года планируется строительство домов культуры в двух отдаленных населенных пунктах республики — Гайрбек-Юрт и Даттых. Открытие этих учреждений приурочено к 30-й годовщине образования Республики Ингушетия.

В будущем в Ингушетии планируется также строительство новых Дворца культуры, Музея краеведения и Национальной библиотеки.

Б. Ужахов, начальник отдела использования документов и научно-информационной работы Госархива Ингушетии