Образование

Бесценный самоотверженный учительский труд

Ингушская учительница Зара Магаметовна Илиева стала героиней рубрики «Заслуженные учителя РИ»

0

Очередной героиней рубрики Минобрнауки Ингушетии «Заслуженные учителя РИ» стала учительница русского языка и литературы четвертой школы г. Карабулака Зара Магаметовна Илиева.

Как рассказали газете «Ингушетия» в образовательном ведомстве региона, Зара Магаметовна вот уже 33 года трудится учителем русского языка и литературы. Высокий профессионализм, мастерство, преданность профессии, любовь к своему предмету, творческий подход к обучению и воспитанию детей этого педагога по достоинству оценен. Илиевой присвоены звания «Почетный работник образования РФ», «Ветеран труда», она становилась финалисткой конкурса «Учитель года — 1998», её наградили почетной грамотой Правительства РФ. Но Зара Магаметовна всегда повторяет, что на протяжении многих лет трудилась не за награды, а на благо детей. Ведь свою профессию она выбрала осознанно.

Выбор трудной профессии учителя для неё совсем не случаен. Многие из её учителей до сих пор остаются для неё примером профессионального подхода к делу. Наибольшее влияние на героиню рубрики оказала учитель русского языка и литературы сельского поселения Яндаре Лидия Магомедовна Хамхоева, чьи творческие уроки помогли ей определиться с выбором профессии ещё в шестом классе.

В 1985 году Зара Магаметовна поступила в Чечено-Ингушский государственный университет на филологический факультет по специальности «Учитель русского языка и литературы, ингушского языка и литературы». В 1990 году, окончив этот вуз, она вернулась в родные места и начала свою трудовую деятельность.

«И вот уже 33 года я — учитель русского языка и литературы и каждый раз с трепетом захожу на урок к детям. На своих уроках я постоянно руководствуюсь простой истиной: чтобы быть хорошим учителем, надо любить то, что преподаешь, и тех, кому преподаешь», — отметила педагог.

Мы часто говорим об учителях, но не задумываемся, какую большую роль играет он в нашей жизни. Сколько сил, труда, души, терпения педагоги и наставники вкладывают в каждого из своих учеников, чтобы они выросли настоящими людьми.

Сколько душевных сил и энергии отдала Зара Магаметовна своим подопечным, научив их правильно и просто разбираться не только в правилах правописания и литературных произведениях, но и в законах жизни. Ведь способность транслировать свой опыт молодёжи, только вступающей в самостоятельную и непростую жизнь, — это талант. Её бесценный самоотверженный учительский труд, её неиссякаемый жизненный порыв, богатый внутренний мир всегда будут главным ориентиром лучших человеческих качеств для всех, кто имел счастье у неё учиться. В настоящее время бывшие ученики Зары Магометовны успешно нашли себя в своих профессиях, работают в самых разных сферах деятельности, и всех их объединяет одно — чувство благодарности своему педагогу.

«Мы её уважали за позитив, доброту, внимательное отношение к нам и острый ум», — с теплотой и благодарностью вспоминают своего педагога бывшие ученики Илиевой.

Что касается стиля работы Зары Магаметовны, то она легко привлекает и удерживает внимание учеников неординарным и увлекательным методом изложения материала, в общем, креативным подходом к учебному процессу.

Молодых же своих коллег Зара Магаметовна всегда призывает оценить свою стрессоустойчивость, гибкость мышления и уровень самодисциплины, так как эти качества им точно пригодятся в этой непростой педагогической профессии, а также стремиться к постоянному развитию, иначе чему может научить тот, кто не совершенствуется.

Недаром говорят, сколько бы хороших учителей ни встретилось нам на жизненном пути, всегда найдется тот, о ком мы будем вспоминать с особой теплотой и благодарностью десятки лет спустя. И, возможно, со временем забудутся фамилии и имена, но гораздо важнее, как говорил писатель Виктор Петрович Астафьев, «чтоб осталось слово «учитель» в нашей душе». Для многих своих учеников Зара Магаметовна на все времена останется жизненным маяком, который всегда будет светить им на пути.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
При столкновении трех автомобилей в Ингушетии пострадали шесть человек
Спортсмены из Ингушетии стали призерами чемпионата мира по джиу-джитсу
В Ингушетии проведут турнир по мини-футболу среди команд спортивных федераций республики
Единороссы Ингушетии проверили детсады Магаса
В отдаленном селе Алхасты Ингушетии завершилось обновление мусульманского кладбища
В образовательных учреждениях Ингушетии проводится «Неделя здорового питания»
Ингушские спортсмены завоевали золотые медали на турнире в Кисловодске
В Магасе начаты работы по обустройству подъездной дороги к детскому саду
В Ингушетии реконструируют дорогу «Али-Юрт — Сурхахи»
Более 650 новогодних подарков отправит Ингушетия детям Запорожской области
Экспозиция Ингушетии на ВДНХ удивила сотрудницу сирийского информагентства

Главное

Яндекс.Метрика

 