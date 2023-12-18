Как рассказали газете «Ингушетия» в образовательном ведомстве региона, Зара Магаметовна вот уже 33 года трудится учителем русского языка и литературы. Высокий профессионализм, мастерство, преданность профессии, любовь к своему предмету, творческий подход к обучению и воспитанию детей этого педагога по достоинству оценен. Илиевой присвоены звания «Почетный работник образования РФ», «Ветеран труда», она становилась финалисткой конкурса «Учитель года — 1998», её наградили почетной грамотой Правительства РФ. Но Зара Магаметовна всегда повторяет, что на протяжении многих лет трудилась не за награды, а на благо детей. Ведь свою профессию она выбрала осознанно.

Выбор трудной профессии учителя для неё совсем не случаен. Многие из её учителей до сих пор остаются для неё примером профессионального подхода к делу. Наибольшее влияние на героиню рубрики оказала учитель русского языка и литературы сельского поселения Яндаре Лидия Магомедовна Хамхоева, чьи творческие уроки помогли ей определиться с выбором профессии ещё в шестом классе.

В 1985 году Зара Магаметовна поступила в Чечено-Ингушский государственный университет на филологический факультет по специальности «Учитель русского языка и литературы, ингушского языка и литературы». В 1990 году, окончив этот вуз, она вернулась в родные места и начала свою трудовую деятельность.

«И вот уже 33 года я — учитель русского языка и литературы и каждый раз с трепетом захожу на урок к детям. На своих уроках я постоянно руководствуюсь простой истиной: чтобы быть хорошим учителем, надо любить то, что преподаешь, и тех, кому преподаешь», — отметила педагог.

Мы часто говорим об учителях, но не задумываемся, какую большую роль играет он в нашей жизни. Сколько сил, труда, души, терпения педагоги и наставники вкладывают в каждого из своих учеников, чтобы они выросли настоящими людьми.

Сколько душевных сил и энергии отдала Зара Магаметовна своим подопечным, научив их правильно и просто разбираться не только в правилах правописания и литературных произведениях, но и в законах жизни. Ведь способность транслировать свой опыт молодёжи, только вступающей в самостоятельную и непростую жизнь, — это талант. Её бесценный самоотверженный учительский труд, её неиссякаемый жизненный порыв, богатый внутренний мир всегда будут главным ориентиром лучших человеческих качеств для всех, кто имел счастье у неё учиться. В настоящее время бывшие ученики Зары Магометовны успешно нашли себя в своих профессиях, работают в самых разных сферах деятельности, и всех их объединяет одно — чувство благодарности своему педагогу.

«Мы её уважали за позитив, доброту, внимательное отношение к нам и острый ум», — с теплотой и благодарностью вспоминают своего педагога бывшие ученики Илиевой.

Что касается стиля работы Зары Магаметовны, то она легко привлекает и удерживает внимание учеников неординарным и увлекательным методом изложения материала, в общем, креативным подходом к учебному процессу.

Молодых же своих коллег Зара Магаметовна всегда призывает оценить свою стрессоустойчивость, гибкость мышления и уровень самодисциплины, так как эти качества им точно пригодятся в этой непростой педагогической профессии, а также стремиться к постоянному развитию, иначе чему может научить тот, кто не совершенствуется.

Недаром говорят, сколько бы хороших учителей ни встретилось нам на жизненном пути, всегда найдется тот, о ком мы будем вспоминать с особой теплотой и благодарностью десятки лет спустя. И, возможно, со временем забудутся фамилии и имена, но гораздо важнее, как говорил писатель Виктор Петрович Астафьев, «чтоб осталось слово «учитель» в нашей душе». Для многих своих учеников Зара Магаметовна на все времена останется жизненным маяком, который всегда будет светить им на пути.