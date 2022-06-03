Молодой Ингушской Республике в сложнейших условиях необходимо было решать целый комплекс проблем в разных сферах жизни: политической, социально-экономической. Сложным было положение в области здравоохранения, образования. Отсутствие дорог затрудняло сообщение между населёнными пунктами, особенно в горных районах. Решение этих проблем осложнялось крайне тяжёлой политической обстановкой как в целом в стране, так и вокруг Ингушской Республики. Военные действия в Чечне, события в Пригородном районе, огромное количество беженцев, хлынувших в Ингушетию. Спустя десятилетия удивляешься, как смогли справиться с невероятно трудными проблемами, создать практически с нуля республику и сохранить её.

Одной из важнейших задач в тот период было создание системы образования. Руководство молодой республики хорошо понимало, что без образованной молодёжи у Ингушской Республики нет будущего. Большая часть школ была практически не пригодна для занятий, не хватало педагогических кадров. Не было заведений среднего профессионального образования, за исключением Назрановского аграрного техникума. В этой ситуации остро встал вопрос о создании Ингушского государственного университета. Работа в этом направлении началась в 1992 году.

Постановление правительства России о создании вуза было подписано 15 апреля 1994 года. А уже 2 сентября 1994 года торжественно был открыт первый корпус Ингушского государственного университета в станице Орджоникидзевской (ныне — город Сунжа). Первым ректором университета стал доктор технических наук, профессор Мальсагов А. А.

В сложных социально-экономических условиях коллектив университета сделал всё возможное для становления и дальнейшего развития ИнгГУ. Уже в 1997 году благодаря руководству республики, прежде всего в лице первого президента Ингушетии Р. С. Аушева и первого ректора Мальсагова А. А., был построен университетский корпуса в селе Гамурзиево, а в 2001-м — в городе Магасе.

В 1999 году состоялся первый выпуск студентов в ИнгГУ. Это было значимое общественное событие. На наш взгляд, открытие университета явилось символом становления Республики Ингушетия, воплощением её надежды на будущее в лице образованной ингушской молодёжи. Перед университетом стояли такие важные задачи, как образование и воспитание молодёжи, решение кадрового вопроса в республике, создание ингушской интеллигенции, разработка научных проблем в разных областях. Для многих молодых людей появилась возможность получить высшее образование, не выезжая за пределы республики. Учитывая социально-экономическую и политическую ситуацию в стране и в республике, многие молодые люди (особенно девушки) просто не смогли бы учиться за пределами Ингушетии, лишившись, таким образом, возможности получить высшее образование.

У истоков Ингушского государственного университета стояли такие замечательные люди, учёные, патриоты, как Мальсагов А. А., Оздоева Ф. Г., Куркиев А. С., Дахкильгов И. Ш., Кодзоев М. А., Шишханов М. С., Мартазанов А. М., Султыгова З. Х. и многие другие.

ИнгГУ стал единственным научно-исследовательским центром по проблемам ингушского языка и литературы, методики их преподавания, изучения фольклора и ономастики, истории и археологии Ингушетии. Для ингушского народа университет стал центром культуры, образования и науки. Учёные Ингушского университета выполняют фундаментальные и прикладные исследования, что позволяет университету быть одним из центров по выпуску научной литературы в регионе. ИнгГУ выпускает «Сборник научных трудов», «Вузовская наука и образование», «Научный вестник ИнгГУ», «Молодые учёные в поиске». Сотрудниками университета опубликовано большое количество монографий, научных статей, учебно-методических пособий по разным направлениям. Выпускники вуза работают практически во всех областях. Они вносят заметный вклад в развитие Республики Ингушетия.

Ингушский университет поддерживает связи со многими ведущими университетами нашей страны и зарубежья. Такими как МГУ, университет имени Герцена, Финансовый университет при правительстве России, Тюменский госуниверситет, Дрезденский университет, Институт эволюционной антропологии имени Макса Планка (Лейпциг, Германия), Казахстанский государственный фонд «Парасат».

Открытие университета является важным событием в новейшей истории Ингушетии, которое с течением времени не теряет своего значения.

Мальсагова Т. М., главный архивист отдела использования документов и научно-информационной работы, к. и. н.