Регион за прошедший год принял участие в 40 региональных проектах, входящих в состав 12-ти нацпроектов, реализовав при этом более 150 мероприятий. Их общий бюджет составил 12 млрд 254 млн рублей, из которых федеральные средства — 12 млрд 33 млн рублей.

Как сообщил первый вице-премьер Олег Фурсов, благодаря национальному проекту «Демография» 1507 семей получили финансовую помощь на рождение и усыновление первенца в виде ежемесячных выплат, равных прожиточному минимуму (12 190 рублей). Также проект подразумевал строительство 9 детских садов на 1980 мест в городах Магас, Назрань, Малгобек, Карабулак и сельских поселениях Троицкое, Кантышево, Пседах, Инарки. Полностью завершены два объекта, остальные перенесены на текущий год.

Развитие получила и отрасль здравоохранения. В рамках одноименного нацпроекта приобретены 18 передвижных мобильных комплексов для медучреждений республики, 21 единица медицинского оборудования для сосудистых отделений Ингушской республиканской клинической больницы, Малгобекской центральной районной и Сунженской районной больниц, закуплено свыше 1 470 700 лекарственных препаратов.

«Кроме того, мы начали строительство инфекционного отделения на 60 коек для республиканской детской больницы, для республиканского онкологического диспансера закупили 10 единиц медицинского оборудования, компьютеры для создания дополнительных автоматизированных рабочих мест для медработников, а также провели выплаты по программе «Земский доктор» медработникам с целью привлечения их для работы в сельской местности», — сообщил вице-премьер.

Выплаты составили 1 млн рублей врачам и 500 тыс. рублей среднему и младшему персоналу.

Далее докладчик отметил, что самым объемным и значимым проектом является нацпроект «Образование», на реализацию которого было направлено практически до 50% средств 2021 года. В рамках работы по данному проекту предусмотрено строительство 14 объектов общего образования на 9610 мест — это школы в городах Назрань, Сунжа, Карабулак и сельских поселениях Яндаре, Экажево, Троицкое, Верхние Ачалуки, Долаково, Инарки, Барсуки, Ольгети.

Вдобавок в регионе улучшены условия дополнительного образования благодаря созданию 12 центров дополнительного образования «Точки роста» для предметного изучения направления «Технология». Частично проект коснулся и спорта — в 8 сельских школах были созданы необходимые условия для занятий физической культурой.

Сейчас из 134 общеобразовательных учреждений 73 функционируют в двухсменном режиме обучения и 61 — в односменном. После завершения строительства указанных объектов количество школ, в которых идет обучение в две смены, сократится до 35.

Строительство новых современных школ, считает зампред, позволит не только улучшить условия получения качественного образования учащимися, но и решить актуальную проблему переполненности классов.

«Жилье и городская среда» стал не менее трудоемким проектом. Так, за минувший год в республике благоустроено 34 общественных территории, приобретено 21 жилое помещение для переселения из аварийного многоквартирного фонда 102 человек (общая жилая площадь — 1065,94 кв. м), завершено строительство автомобильной дороги протяженностью 1289 м по улицам Ж-1 и Ш-1 в Магасе, введено 107 тыс. кв. м жилья в рамках мероприятий по стимулированию жилищного строительства.

«Значимым и необходимым по своей наполненности и функционалу для нас является нацпроект «Экология». Для улучшения экологической обстановки в Ингушетии увеличены площади лесовосстановления на 30 га. Что еще важно, начата рекультивация несанкционированной свалки отходов площадью более 18 га в Малгобеке, работу по которой мы намерены завершить в этом году. После ее устранения мы сможем улучшить экологические условия проживания для более 35 тыс. человек», — продолжил Фурсов.

Он добавил, что для раздельного сбора отходов приобретено свыше 2280 передвижных пластиковых контейнеров объемом 1100 литров.

Масштабные задачи реализованы и в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Так, в разных городских округах и сельских поселениях республики реконструировано и отремонтировано 12 участков автомобильных дорог протяженностью 43 км. Это позволило довести показатель соответствия нормам доли дорог регионального и межмуниципального значения до 72%.

Культурной сфере и разнообразию культурной жизни людей, живущих в том числе в сельских поселениях, уделяется не меньше внимания. А в прошлом году нацпроект «Культура» повлиял и на возрождение детского театра и развитие культурной жизни молодых ребят. Благодаря капремонту полностью преобразились назрановские здания театра юного зрителя и детской школы искусств.

«За последнее время мы улучшили и оснащённость сельских домов культуры. К примеру, для модельной библиотеки в селении Мужичи приобретено 29 единиц оборудования», — сказал вице-премьер.

В заключение заместитель председателя правительства региона рассказал об изменениях в сфере экономики, которым способствовал нацпроект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы». Для обеспечения доступа субъектов МСП к экспортной поддержке создан «Центр поддержки экспорта».

Помощь оказывается и предпринимателям в сфере сельского хозяйства.

По итогам выступления спикер парламента Магомет Тумгоев поинтересовался относительно остатка неосвоенных средств. По словам докладчика, бюджетное законодательство позволяет переводить остаток финансовых средств на следующий год в случае контрактации.

Председатель Народного собрания отметил, что основным критерием качества исполнения мероприятий национальных проектов является достижение целевых показателей при условии соблюдения сроков реализации всех этапов.

«Полагаю, что должны быть устранены выявленные погрешности в ходе реализации национальных проектов. Следует усилить работу в рамках депутатского контроля за исполнением данных мероприятий при полном взаимодействии всех органов государственной власти», — подчеркнул спикер.

Одной из главных тем повестки заседания Народного собрания стало также обеспечение жителей Ингушетии питьевой водой и улучшение системы водоснабжения. Вице-премьер Тимур Фаттахов доложил о принимаемых правительством мерах для изменения ситуации с водоснабжением.

Одним из наиболее критических вопросов, которые необходимо решить в республике, является существующий дефицит качественной питьевой воды и замена сетей водоснабжения. Дефицит качественной питьевой воды — в числе наиболее критических вопросов, нуждающихся в принятии серьезных мер.

По словам вице-премьера, проблема возникает из-за большого износа разводящих сетей водоснабжения — потеря воды при транспортировке составляет свыше 30% от общего количества добываемой в республике воды. Больше половины сетей нуждается в замене.

Другими объективными факторами сложившейся ситуации по водоснабжению, помимо высокого физического износа объектов водоснабжения, названы рост численности населения и несоответствие требованиям санитарных норм добываемой воды на 33,5% от общего объема по региону.

Протяженность сетей водоснабжения по республике составляет 2 477,27 км, изношенность которых — около 75%.

«И это без учета бесхозных объектов, протяженность которых составляет свыше 1,9 тыс. км. Мало того, с каждым годом на сетях водоснабжения происходит все больше аварий. Сети находятся на балансе муниципалитетов, а их финансовое состояние известно — нет возможности замены всех сетей, поэтому постоянно ведутся ремонты, зачастую с временным отключением водоснабжения в той или иной местности», — пояснил Фаттахов.

Он отметил, что все это в совокупности создает проблемы в сфере водоснабжения, особенно в летний период, и в первую очередь в Малгобеке, Малгобекском и Назрановском районах. Прошлым летом для обеспечения жителей водой по поручению Главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматова на средства Фонда национального развития приобретено 14 автоцистерн для развоза воды.

«Разумеется, это не улучшает обстановку в корне, но для замены этих сетей и магистрального водопровода «Сунжа — Малгобек» необходимы весьма значительные финансовые ресурсы», — сказал зампред.

Докладчик объяснил, что в летний период увеличивается разбор воды по населенным пунктам, а многие из них подключены напрямую к магистральным сетям (в обход накопительных резервуаров), и на конечной точке магистрали в Малгобеке и селениях Аки-Юрт, Инарки, Пседах, Сагопши вода не доходит. А увеличение давления в изношенной магистрали чревато ее порывом, что и без того периодически происходит.

С 2017 по 2019 год за счет инвестиционных средств, выделенных по линии «Роснефти», на 600 млн руб. были проведены работы по строительству 21 водонапорного резервуара, 17 скважин, 1 насосной станции и проложено свыше 100 км водопровода.

Наряду с этим в рамках проекта «Чистая вода» субъекту оказывается финансовая поддержка в размере порядка 850 млн руб. За последнее время благодаря проекту введены в эксплуатацию 8 объектов водоснабжения. Однако средства, предусмотренные в данном проекте, все же недостаточны для закрытия вопроса.

Зампред обозначил несколько ключевых решений для кардинального изменения ситуации:

— строительство водозабора на реке Асса;

— модернизация Альтиевского водозабора, на котором планируется строительство станции очистки воды;

— замена магистрального водопровода «Сунжа — Малгобек»;

— строительство водовода от водозабора «Назрань» до площадки резервуаров г. Карабулак;

— бурение и обустройство 14-ти артезианских скважин;

— модернизация водозабора «Кантышево — Долаково», строительство для него станции очистки воды.

По последним трем проектам, как отметил заместитель председателя правительства, будет прорабатываться вопрос о включении в федеральную адресную инвестпрограмму.

Премьер-министр Ингушетии Владимир Сластенин обратил внимание, что проект по Альтиевскому водозабору включен в федеральный проект «Чистая вода» и уже строится. Он также подчеркнул, что проведена большая работа для получения финансирования из федерального бюджета, направлены обращения о предоставлении средств в размере 36 млрд рублей для решения вопроса с водоснабжением и водоотведением в регионе.

Выслушав докладчика, депутаты приступили к обсуждению злободневных тем, волнующих жителей республики больше всего. К примеру, водоснабжение в селениях Аршты, Аки-Юрт, Плиево и Вознесенское, целесообразность реконструкции Альтиевского водозабора, выделение средств главам муниципальных образований на ликвидацию прорывов и ремонт трансформаторов.

Относительно вопроса улучшения водоснабжения в с. п. Аки-Юрт Тимур Фаттахов ответил, что Аки-Юрт — объект программы «Чистая вода», который планируется сдать в мае этого года. По остальным населенным пунктам принимаются необходимые меры, изучается вопрос замены ветхих сетей и изыскания средств.

Когда речь зашла о необходимости регистрации домов, заключении официальных договоров и уплаты налогов, был задан вопрос: если физлицо не получает воду, почему оно должно платить? Вице-премьер объяснил: «По закону граждане обязаны установить водяной счетчик, и сколько воды ты употребил, столько ты и заплатишь. Жить без счетчиков, на самом деле, очень дорого, особенно для городских жителей. Что мешает его поставить и платить за реально потребленную воду, не переплачивая ни копейки? Понятно, что хочется платить за качественно оказанную услугу, но, если за нее вовсе не платить, нам не на что будет содержать «Ингушрегионводоканал», ремонтировать эти сети, платить за электроэнергию, которую потребляют насосы и прочее».

В процессе дискуссии прозвучала проблема незарегистрированных домовладений и договоров водоснабжения, что приводит к определенным сложностям при сборе налогов.

Магомет Тумгоев отметил значимость обсуждаемого вопроса и важность принятия своевременных решений.

«Какие бы ответы на вопросы мы ни искали сейчас, люди от нас ждут воды. Необходимо разработать программу, чтобы депутаты владели конкретной информацией о принимаемых мерах в решении жизненно важного вопроса и могли донести это до жителей региона», — подчеркнул он.

Также Тумгоев отметил, что по его поручению была создана рабочая группа из депутатов для детального изучения проблемы водоснабжения в республике. Данная информация будет направлена в правительство для дальнейшей работы в этой сфере.