— Для меня то, чем я занимаюсь в свободное время, которого у меня очень мало, — говорит она, — это просто отдушина, потому как творить я люблю только в удовольствие, и, конечно же, это возможность уйти от рутины, способ самовыразиться.

Изайхат Латырова родилась в 1973 году в станице Орджоникидзевская (ныне г. Сунжа) в большой семье Тугана и Рейзихан (Дзейтова) Латыровых, в которой воспитывалось девять девочек и единственный сын. За каждым был закреплён в хозяйстве определённый участок деятельности, а в свободное время они любили заниматься творчеством, создавать своими руками красоту, от которой на душе становилось тепло и уютно, и не только на душе.

— Вязать у нас умели все, — говорит Изайхат. — Мама, бабушка, тёти с папиной и маминой стороны, ну и мы, все девочки. Вязали носки, в то время они были очень востребованы в холодное время года. Вязали жилеты, кофты, юбки. Друг у друга учились, друг другу потом демонстрировали свои таланты.

Но одним вязанием не ограничивались возможности девушек. Они были талантливы во всём. Старшая сестра Аза окончила швейное училище, стала искусной швеёй. Зейнап и Фая были художницами. Роза делала изумительные икебаны из сухих полевых цветов, колосьев, камыша, мха и т. д. Фатима разводила голландские розы. Сестра Луиза изготавливала воздушные мережки. В школе ни одно мероприятие не обходилось без участия сестёр Латыровых. Одни оформляли праздничный зал, рисовали на ватмане сюжеты, героев сказок, писали поздравления, другие участвовали в организации и проведении торжественных мероприятий, читали стихи, пели песни, участвовали в самодеятельности.

А рукоделию учиться девочкам было у кого. Как мы уже отметили выше, в семье все женщины, а также родственницы с обеих сторон умели шить, вязать, вышивать, были, как говорится, мастера на все руки. Да и в советской школе развитию талантов способствовали уроки труда, на которых девочек учили ведению домашнего хозяйства: готовить блюда, делать засолки, шить, вышивать и многому другому. Хороший опыт советского образования — в пример нынешнему.

А таланты мамы Рейзихан были безграничны. Она вышивала скатерти, салфетки, платочки, наволочки и накидки на стулья, пододеяльники и простыни и т. д. А какие аппликации, узоры, орнаменты наносила гладью и крестиком на платья своих принцесс! Любой дом моды мог позавидовать. А праздничные флаги, которые в недавнем прошлом девушки дарили юношам на Мархаш (мусульманский праздник разговения), она вышивала нитками на удивление всем, в то время как их обычно разрисовывали красками. Мама вязала девочкам кофты, жилетки, носки и варежки. Делала вручную «ришелье» — один из самых изящных видов вышивания — ажурный рисунок из переплетённых фигур с перемычками. Ну как с такой мамой не быть мастерицами!

Но вернёмся к нашей героине Изайхат Латыровой. Рукоделием она увлеклась ещё в начальной школе. Училась, как мы уже отметили, у мамы, старших сестёр, у родственниц, на уроках труда и у подруги Татьяна Булатовой.

— Татьяна была старше меня, — вспоминает Изайхат, — но мы с ней дружили. Она была инвалидом детства, у неё были проблемы с ногами, поэтому она вела домашний образ жизни. Но была умная, грамотная, много читала и красиво вышивала. Мне было жаль её, и в то же время с ней было интересно проводить время. Она много о чём рассказывала и учила меня секретам вышивания. Связь с ней, к сожалению, пропала у меня в 90-х, когда их семья уехала в другой город.

Об отце, Тугане Аббасовиче Латырове, Иза рассказывает с особым чувством гордости. Несмотря на все испытания, через которые ему пришлось пройти, он оставался удивительно талантливым, глубоко порядочным, честным, добрым, мужественным и стойким человеком. Он очень красиво рисовал пейзажи, сочинял стихи и небольшие рассказы. Кстати, его рукописи ещё в начале 80-х забрал знакомый, обещал напечатать их в газете «Сердало», но потом посетовал, что они пропали в редакции. Каково же было удивление Тугана Латырова, когда он спустя несколько лет увидел рассказы со своими сюжетами под авторством другого человека. Он расстроился, больше даже потому что в очередной раз столкнулся с человеческой подлостью, но отмахнулся: «Не важно как, — сказал он, — главное, они пошли в народ, это живые рассказы из моей реальной жизни. Пусть народ читает».

Родился Туган Аббасович в 1919 году, когда его отцы сражались за установление советской власти на Кавказе. С трёх лет отец отправил его учиться основам ислама и чтению Корана, а с семи лет отдал мальчика в школу селения Троицкое, где проживало русскоязычное население, и в школах преподавание шло гораздо качественнее. Здесь мальчик проживал в доме одинокой казачки, с отличием окончил школу. Потом был строительный техникум в г. Орджоникидзе (ныне Владикавказ) и после окончания — служба в армии. Здесь его застала Великая Отечественная война.

В 1942 году он попал в плен, а после войны прошёл через ужасы советских лагерей для бывших военнопленных и политзаключённых. После смерти Сталина была амнистия, возвращение в семью, но не на родину, а на поселение, куда был депортирован ингушский народ. Родителей живыми, к сожалению, Туган Латыров не застал, как и двух старших братьев и сестру. Но судьба всё же была благосклонна к нему. У него остались три сестры и два брата. Он женился, одна за другой появились на свет девять девочек, умных, заботливых, внимательных и талантливых, одна краше и умнее другой, все мастерицы и рукодельницы, весёлые и жизнерадостные. И десятым ребёнком родился сын. Все получили высшее образование и благополучно устроились в жизни.

Изайхат Тугановна Латырова после окончания школы поступила в серноводский техникум, а потом на юридический факультет Ингушского государственного университета. Работала в Национальной библиотеке Ингушетии, главным специалистом в канцелярии администрации Сунженского района, в Избирательной комиссии РИ.

В 2005 году она вышла замуж. Жила в Казахстане 10 лет. Имеет трёх детей: двух сыновей и дочь. С 2014 года живёт и работает в г. Магасе, главным специалистом экономического отдела в Министерстве автомобильных работ.

Сегодня Изайхат Тугановна делает удивительно красивые панно на стену, которые она называет «истинги в миниатюре» (ингушские ковры из войлока). Идея сделать такие «истинги» возникла после того, как она увидела на выставке ингушские ковры, изготовленные под руководством этнографа, мастера по ковроделию Зейнеп Дзараховой в мастерской «Истинг» Республиканского дома народного творчества. Делает Иза орнаменты на своих панно аналогично тем, что нанесены на старинные ингушские ковры, но дополняет свои изделия бисером, так получается ярче, красочней и индивидуальней.

Рукодельница обладает большим воображением. В шкатулке мастерицы разные изделия из войлока: брелочки, брошки, детские игрушки, на которые также бисером или вышивкой наносит ингушскую символику и орнаменты. Есть здесь картины, вышитые гладью, крестиком, бисером. Картины из ракушек, песка, бусин, да из всего того, что вызывает у неё живой интерес. И каждая её работа по-своему уникальна и является проявлением её индивидуальности.

— Сегодня в основном я работаю с фетром, он более яркий и красочный, — говорит Изайхат. — Из него же делаю салфетки на стол, игрушки и другие разные поделки. Дарю своим близким, родным, знакомым и друзьям, тем, кто действительно понимает труд и душу, вложенные в это рукоделие. Это бывает видно по тому, как человек воспринимает то, чем я занимаюсь и получает от этого радость. Сама же я работаю в удовольствие, никогда не устаю, наоборот, рукоделие помогает мне восстанавливать внутреннюю гармонию, наверное, потому что очень увлечена своим делом, порой могу просидеть за работой до глубокой ночи. Но не открою тайну, если скажу, что каждая женщина может найти свое уникальное самовыражение, а потом насладиться процессом создания чего-то прекрасного. Надо лишь иметь желание найти в себе то самое, что увлечёт тебя, от чего ты уже не сможешь отказаться.