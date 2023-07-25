Генерал царской армии Сафарбек Мальсагов прожил достаточно долгую жизнь. Однако вторая половина отпущенных ему судьбой лет вобрала в себя столько горьких и драматических событий, самой трагической из которых стала смерть обоих его детей в юном возрасте. При этом, в начале его жизни ничто не предвещало столь незаслуженно тяжёлого и мучительного конца вдали от родины, о которой он бесконечно мечтал.

Прославленный участник Белого движения С. Т. Мальсагов родился 26 июля 1868 года во Владикавказе — административном центре Терской области. Происходил он из семьи, основатели которой за многолетнюю службу России были причислены к сословию потомственных дворян Терской области. Среднее образование Сафарбек получил во Владикавказском реальном училище. После училища, как и многие его современники, Сафарбек Мальсагов избрал военную карьеру. По-видимому, 17-летний юноша не испытывал серьезных сомнений в выборе дальнейшего пути: среди ближайших его родственников было много военных, в том числе и дослужившихся до командных должностей в гвардии и царском конвое.

Однако путь к военной карьере в то время лежал через службу рядовым в армии. Поэтому в 1885 году через три месяца после окончания реального училища он поступает рядовым на правах вольноопределяющегося в 45-й драгунский Северский полк. Через год, сдав вступительные экзамены, Мальсагов был зачислен на учебу в престижное Елисаветградское кавалерийское юнкерское училище. Окончив его в числе лучших по первому разряду, он был определен на службу корнетом в 9-й драгунский Елисаветградский полк.

Вскоре С. Мальсагов был переведен в г. Темир-Хан-Шуру (ныне г. Буйнакск) поручиком Дагестанского конного полка. Здесь он встретился со своим земляком — поручиком того же полка Асламбеком Котиевым. Военная судьба обоих будет связана практически неразрывно вплоть до конца лета 1919 года.

Военные летописцы тех лет писали, что в службе Сафарбек Мальсагов был старателен. Причем круг обязанностей и увлечений молодого офицера был многогранен: командир сотни, председатель полкового офицерского суда, член кампании переписи населения и уточнения сырьевых ресурсов Дагестанской области, где в 1904 году он становится подполковником Дагестанского конного полка, приравненного по своему военному статусу к драгунским полкам русской кавалерии. Кроме этого, Сафарбек страстно увлекался стрелковым спортом и несколько раз получал призы на окружных стрелковых соревнованиях.

8 июля 1911 года «за отличие по службе» С. Мальсагов был произведён в полковники и назначен командиром Осетинского конного дивизиона, дислоцированного в Ставрополе. Дивизион был включен в состав 3-й Кавказской казачьей дивизии. Здесь прошла основная часть его воинской службы, здесь его знали и уважали. Поэтому новый командир был встречен с энтузиазмом.

С началом первой мировой войны, уже 5 августа 1914 года дивизия прибыла на Юго-Западный фронт и была включена в состав войск 8-й армии генерала А. А. Брусилова. Осетинский конный полк под командованием полковника Мальсагова буквально «с колес», после высадки, совершил форсированный конный переход и вступил в бои на германском фронте между Львовом и Тернополем в Галиции.

За умелое командование и боевые отличия полковник С. Мальсагов в 1915 году был назначен командиром 1-го Дагестанского конного полка, а через год, когда 3-я Кавказская казачья дивизия несла авангардную сторожевую службу, Сафарбек Мальсагов был произведен в генерал-майоры со старшинством.

Из представления императорского командования: «Целым рядом упорных, продолжительных боев С. Мальсагов доказал свою храбрость, решительность и отличное знание военного дела, а также умение руководить действиями отряда из трех родов оружия. Лично вел в атаку 1-й Дагестанский конный полк, командовал бригадой 3-й Кавказской казачьей дивизии, неоднократно получая похвалу за свою выдающуюся отличную работу. Хвала и честь таким генералам, каковым является Сафарбек Мальсагов!».

За время службы в Российской Императорской армии генерал С. Т. Мальсагов стал кавалером многих российских военных орденов. За выдающиеся заслуги перед Отечеством, он был награжден Орденами Святого Владимира 3-й и 4-й степеней с мечами и бантом, Орденами Святой Анны с мечами и бантом всех степеней с надписью «За храбрость», а также Орденами Святого Станислава 3-х степеней с мечами и бантом.

Что и говорить, события из наиболее ярких боевых эпизодов Первой мировой войны наглядно показывают, какую выдающуюся роль в них сыграл сын нашего маленького народа. Да, это было суровое испытание не только мужества и стойкости, но и командирского таланта Сафарбека Мальсагова. Кавказцы в этом сражении понесли тяжелые потери. Но, несмотря на это, они продемонстрировали образцы отваги и мужества. Воодушевляя подчиненных личным примером, С. Мальсагов появлялся в самых опасных местах, где он обрел громкую и заслуженную славу среди боевых товарищей.

Командирский талант и личная отвага генерала С. Мальсагова были также замечены и в серьезной военно-исторической литературе. К примеру, несколько атак под командованием ингушского генерала в числе наиболее громких дел русской кавалерии были описаны генералом П. Н. Красновым в своем тактическом этюде о конных атаках за три первых года Первой мировой войны.

Только за военный период Сафарбек Мальсагов был награжден орденами Святого Станислава и Святой Анны всех степеней, орденами Святого Владимира 3-й и 4-й степеней с мечами и бантом. Последнюю награду получил 14 ноября 1917 года. Был представлен к награждению Золотым Георгиевским оружием. Но нам предстоит еще выяснить (впрочем, как и многое другое из его жизни) результаты прохождения этого представления через соответствующие инстанции.

Наступил тревожный и драматичный для страны и армии 1917 год. Несмотря на свершившуюся Великую Октябрьскую революцию, С. Т. Мальсагов не спешил покидать Императорскую армию, и лишь после подписания Брестского мира, весной 1918 года отправляется на Кавказ. Но и здесь на малой родине, в частности, в Ингушетии шла политическая борьба между зарождавшимися силами большевиков, Белого движения и местными горскими силами самообороны.

После ожесточенных боев с объединенными силами Ингушского сопротивления весной 1919 года частям Добровольческой армии удалось захватить всю плоскостную Ингушетию. В установившемся военно-гражданском управлении на территории Ингушетии командиром Добровольческой армии генералом А. И. Деникиным Мальсагову С. Т. был предложен пост правителя Ингушетии. Несмотря на тяжелую обстановку, ингушский офицер принял этот ответственный пост, но пробыл на нем недолго: в регионе начались народные восстания против Деникина, и в июне-июле 1919 года С. Мальсагов подал в отставку. Вскоре его перевели в г. Екатеринодар, где в продолжении всей гражданской войны он состоял представителем Ингушетии при Главном штабе Добровольческой армии.

Как известно, после государственного переворота осени 1917 года и разразившейся вслед за ним гражданской войны (1918-1922 гг.) многие представители военной элиты бывшей Российской Императорской армии и участники Белого движения, спасаясь от большевистского террора, вынуждены были эмигрировать. Но большинство эмигрантов, прекрасно образованные и одаренные, оказавшись вдали от России, так и не смогли найти «своё место» в чужих краях.

Эмигрировал из страны и генерал Мальсагов. После окончания гражданской войны на Кавказе в 1920 году генерал Мальсагов уехал во Францию, где устроился простым рабочим на фабрику. Во Франции он очень бедствовал. Однако, несмотря на тяжелую жизненную ситуацию, Сафарбек Товсолтанович держался с достоинством и пользовался большим уважением среди русской военной эмиграции. И вот в 1937 году судьба вознаградила генерала. Как оказалось, еще в 1917 году на Западном фронте, по свидетельству Дженнет Джабагиевой-Скибневской (дочери видного кавказского и ингушского государственного и политического деятеля В-Г. Джабагиева), Сафарбек Мальсагов после очередного боя взял усадьбу польских князей Пусловских и вместе со своими солдатами оказался в поместье Трубно около Хелмна. При этом генерал Мальсагов строго запретил своим солдатам причинять какой-нибудь вред или ущерб усадьбе, несмотря на то, что приказ свыше был таков: «Уничтожать всё». Подвергая свою жизнь и военную карьеру риску, Сафарбек велел всю графскую мебель, произведения искусства, художественные изделия отдать на сохранение местным жителям — крестьянам из местности Трубно. А сами владельцы имения Пусловские во время войны уехали во Францию и не спешили возвращаться домой, узнав, что происходит в России. Но после войны они вернулись в Польшу и нашли свое имение в Трубно в полной сохранности. Вскоре им удалось узнать и о том, что уцелело их имущество благодаря царскому генералу Сафарбеку Мальсагову. Двадцать лет граф Пусловский искал Мальсагова, чтобы отблагодарить. И нашел его в Париже. Узнав о том, что Мальсагов находится в бедственном положении, польский граф убедил его переехать жить к нему в усадьбу и предложил генералу в отставке обучать графских детей воинскому делу и верховой езде. Таким образом, Сафарбек Товсолтанович сдружился с семьей Пусловских и подолгу работал в графской библиотеке.

Заслуженный покой в имении графов Пусловских, как и во всем мире, нарушила грянувшая Вторая мировая война. В сентябре 1939 года нацистская Германия захватила и оккупировала Польшу. Пусловские вновь вынуждены были бежать от ужасов войны, и взяли Сафарбека Товсолтановича с собой. Но, оказавшись на южной границе Польши, он отказался от дальнейшей поездки: не хотел быть обузой своим друзьям, и вернулся обратно. Понимая его чувства, граф Пусловский передал ему полные полномочия над своим имуществом и предложил жить в их большом особняке в Варшаве. Генерал будто предчувствовал какую неоценимую пользу он может принести людям, оставшись в оккупированной Польше.

Общеизвестно, что, когда началась Вторая мировая война, многие белоэмигранты высказали желание оказать посильную помощь России, однако большевики, в силу политических противоречий с представителями императорской России и Белого движения, отказались принять ее. Но Сафарбеку Мальсагову, одному из немногих представителей генералитета императорской России, удалось посредством международных гуманитарных организаций приносить пользу России. Бывший генерал Императорской армии Мальсагов С. Т., отклонив многочисленные предложения Германского вермахта о сотрудничестве, и, сохранив за собой независимый международный статус, который позволял ему спасать жизни военнопленных, стал активно работать в различных организациях Международного Общества Красного Креста и Красного Полумесяца и многое сделал для облегчения участи военнопленных, в том числе и своих земляков.

Позднее бывшие военнопленные из СССР с восхищением и благодарностью отзывались о нем и его деятельности. Вот лишь некоторые свидетельства людей, спасенных С. Мальсаговым во время его деятельности в Красном Кресте. Житель селения Пседах Малгобекского района Республики Ингушетия Амир-Али Додов был узником концлагеря на территории Варшавы в 1941 году. Он вспоминал: «Я лежал в Варшавском госпитале, куда попал из концлагеря, когда узнал, что ингушский царский генерал Сафарбек Мальсагов работает в Международном Красном Кресте на ответственной должности и очень много помогает заключенным из Советского Союза. И когда Сафарбек Товсолтанович вместе с другими членами комиссии навестил наш госпиталь, я познакомился с ним лично. Можно сказать, что я обязан жизнью генералу Сафарбеку Мальсагову. Во многом это была его заслуга, что я выздоровел и остался жив. Это был не просто генерал и не просто человек: выглядел он очень статно, и чувствовалось, что он красив и благороден не только внешне, но и душой. В разговоре было видно, что он безмерно любит свой народ, родной Кавказ. Но ему не посчастливилось провести остаток своей жизни на своей родной земле, среди своих родных людей. Дай Аллах ему на том свете рая...».

«Десятки тысяч военнопленных, уроженцев от Ростова до Дербента и Баку, обязаны жизнью генералу Сафарбеку Мальсагову, — подтверждал в своих воспоминаниях и бывший узник Варшавского концлагеря, житель селения Насыр-Корт Назрановского района Республики Ингушетия Бисолт Кодзоев. — Работая в Международном Красном Кресте, представительство которого находилось в Варшаве, генерал Мальсагов ко всем пленным землякам из России, независимо от их национальности, относился, как отец к своим детям... Об этом красноречивее всех слов говорит один случай, который произошел со мной во время плена. Однажды утром меня вместе с другими заключенными повели на расстрел. Завели в сырое подвальное помещение, раздели догола, завязали глаза, поставили к стенке, потушили электричество. Через несколько мгновений должна была прозвучать команда, и наши трупы отправили бы в крематорий. В этот момент внезапно загорелся свет, и я услышал приветствие на родном языке: «Ассаламу алейкум». Затем на ингушском, а потом на русском языке человек представился: «Я генерал Сафарбек Товсолтанович Мальсагов». Я был ошарашен, но быстро взял себя в руки и ответил этому человеку, что по нашим обычаям не положено в голом виде отвечать на приветствие «Ва алейкума-салам!». «Какой это позор, стоять перед вами в таком виде, лучше бы вы увидели мой труп!», — воскликнул я, на что Сафарбек подошел ко мне, похлопал по плечу и сказал: «Ничего, здесь другая ситуация. Но наш галгайский эздел (этикет) мы обязаны соблюдать при любом раскладе». После этого разговора он прошел в комнату, где находился начальник лагеря, и говорил с ним на повышенных тонах. Как оказалось, немецкий генерал извинился перед царским генералом, и отдал приказ всех отправить в лагерь, а расстрелы отменить... Вот таким чудесным образом, благодаря Сафарбеку Мальсагову и его огромному весу, который он имел среди военных, я остался жив».

Из воспоминаний узника концлагеря на территории Польши, жителя селения Сурхохи Назрановского района Республики Ингушетия Уматгири Муцольгова: «Я с полной уверенностью могу утверждать, что ингушский генерал царской армии Сафарбек Мальсагов во время Второй мировой войны работал в Международной организации только ради того, чтобы помогать своим землякам из России. Сафар-Бей (как его по-другому называли), хотя и был преклонного возраста, занимал ответственный пост в правозащитной организации. Именно благодаря усилиям Сафарбека Мальсагова не расстрелянными и не сожженными в печах концлагерей остались десятки тысяч военнопленных из Советского Союза. Для этого Сафарбек Товсолтанович постоянно бывал в лагерях, встречался с немецким начальством и на законных правах проверял состояние узников, облегчая участь военнопленных. Наш земляк превосходно говорил на немецком, английском и французском языках. Эти знания способствовали его успешной деятельности в Международной организации. Но примечательно то, что он лучше любого из нас знал свой родной ингушский язык и чтил наши обычаи, читал Коран. Он действительно был святой человек».

Эти и другие свидетельства очевидцев, своими глазами не раз смотревшими смерти в глаза, подтверждают, что Сафарбек Мальсагов в своем новом амплуа международного гуманиста, пользовался величайшим уважением у всех, в том числе и у офицеров германского вермахта.

Несмотря на то, что последние годы жизни Сафарбека Мальсагова прошли в эмиграции, он до последних дней остался патриотом родной Ингушетии и мечтал вновь оказаться на своей далекой родине. К сожалению, он не дожил до конца войны всего год. В злополучном 1944 году во время обеда с графом Пусловским в их усадьбе в Варшаве, куда они вновь вернулись, на генерала внезапно упал тяжелый портрет, на котором был запечатлен один из графов, провисевший на том самом месте более двадцати лет, и повредив ему голову. Сафарбек Товсолтанович был доставлен в больницу, но травма черепа оказалась несовместимой в жизнью, и он скончался, не приходя в сознание. Тело генерала Мальсагова было погребено на мусульманском Татарском кладбище Варшавы.

К большому сожалению, из-за отсутствия должного материала и источников сведений сегодня у нас нет возможности сколько-нибудь подробно осветить основные вехи последнего жизненного пути славного сына Ингушетии и России. Но, тем не менее, из достоверных источников известно, что Сафарбек Мальсагов, находясь в эмиграции, завещал похоронить его в деревянном гробу. Когда его племянник Созерко Мальсагов стал возражать: «У нас ведь по мусульманским обычаям не хоронят в гробу, почему ты мне делаешь такое завещание?», Сафарбек Товсолтанович ответил, что «он расстанется с этим бренным миром вдалеке от дома, но когда-нибудь его останки будут перевезены на родину, в землю предков. И тут без деревянного саркофага будет не обойтись».

Мечте генерала суждено было сбыться только спустя 52 года после смерти, в 1996 году, когда его останки были перезахоронены потомками на родовом кладбище в ингушском селении Альтиево.

Мы знаем, что Сафарбек Мальсагов, как и миллионы россиян, покинул Родину, не смирившись с победой большевиков. Конечно, сегодня доподлинно никому не известно, какие мысли одолевали этого человека, когда в далеком 1920 году он навсегда покидал Родину. Но, по всей видимости, Сафарбек Мальсагов был таким человеком, который безмерно любил свой родной край, и потому до самой смерти хранил и лелеял в самых сокровенных глубинах души столь волнующе чистый образ Родины. Основанием такому заключению служит его последняя воля, выраженная в форме уверенной надежды, что рано или поздно среди его фамильных потомков вырастут люди, которые перевезут его останки на Родину и предадут их родной земле.

Сегодня мы не просто воздаем должное одному из достойных сыновей Ингушетии и России, но и одновременно подводим существенную черту под пройденным нашим народом сложным, тернистым путем. А жизнь этого прославленного человека и его нелегкая судьба дает нам наглядный урок того, что мы не должны в очередной раз сводить счеты с прошлым, а извлекать уроки из этого прошлого и не допускать старых ошибок.