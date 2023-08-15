12 августа 2023 года поистине народный писатель Ингушетии, автор первого на ингушском языке исторического многотомного романа-эпопеи «Гӏалгӏай» («Ингуши») Иса Аюбович Кодзоев принимал поздравления в связи с 85-летием. Юбиляр известен в нашей республике не только как писатель, поэт, драматург, педагог, но и как политический и общественный деятель. Но главное — он патриот своего народа. Не на словах, не в лозунгах, а на деле, и это он подтверждает всю свою сознательную жизнь.

В феврале 1944 года Исе было пять лет, когда он вместе с семьей подвергся депортации в Казахстан. Отец писателя был известным религиозным деятелем, столяром — мастером. Рассказывают, что сани, которые он делал, демонстрировались, как произведение искусства. В Казахстане Аюба Кодзоева почитали люди разных национальностей и вероисповедания. Он был не только хорошим столяром, но и очень богобоязненным человеком, сыном, глубоко почитающим родителей. Именно такие отношения сохранил наш народ в суровых условиях выживания, в этом нет никаких сомнений!

Детство Исы Кодзоева прошло в основном в детдоме, потому что в ссылке погибла вся его семья. Творчеством будущий писатель начал увлекаться с юных лет. После реабилитации и возвращения на родину поселился в селении Кантышево. Во время учёбы на филологическом факультете Чечено-Ингушского педагогического института начал записывать случаи из жизни ингушей и чеченцев, произошедшие во время депортации и нахождения в ссылке в Казахстане и Средней Азии. Он пешком исходил горную Ингушетию, побывал практически во всех селах плоскостной части республики. Иса Аюбович искал стариков и записывал их воспоминания. Он думал о потомках, он знал, что записи нужны, поскольку это история народа, богатая история, которую у нас кто только не пытался отобрать. В итоге этот труд лёг в основу сборника «Казахстанский дневник».

В 1960 году, также будучи студентом, И. Кодзоев опубликовал в альманахе «Лоаман Ӏуйре» («Утро гор») рассказ-легенду «Наьна дог» («Сердце матери»). Это стало дебютом в творчестве будущего писателя, завоевавшего всенародное признание.

В 1962 году после окончания пединститута Исса Кодзоев начал работать учителем Кантышевской средней школы, затем завучем Экажевской средней школы.

За распространение цикла рассказов «Казахстанский дневник», по решению Чечено-Ингушского обкома КПСС и КГБ 4 июля 1963 года Исса Кодзоев был арестован и приговорён к 4 годам лишения свободы. Отбывал срок вместе с Али Хашагульговым в исправительно-трудовых колониях строгого режима для политзаключённых в Мордовии.

После возвращения из заключения Иса Кодзоев продолжил заниматься творческой и педагогической деятельностью. Работал в детском журнале «Селаӏад» («Радуга»), публиковал свои произведения в республиканской газете «Сердало», перевёл для театра на ингушский язык пьесу Шекспира «Король Лир».

В мае 1988 года Иса Кодзоев вместе с единомышленниками организовал ингушское национальное общественно-политическое движение «Нийсхо» («Справедливость»), которое выступило за восстановление прав и свобод ингушского народа в статусе отдельной республики в составе России. А через год, в сентябре 1989 года, на II съезде ингушского народа Исса Кодзоев был избран председателем организационного комитета по восстановлению автономии ингушского народа и депутатом Верховного совета Чечено-Ингушетии.

Активная деятельность Исы Кодзоева, наравне с другими ингушскими общественными и политическими деятелями, также послужила принятию законов РФ «О реабилитации репрессированных народов» и «Об образовании Ингушской Республики в составе Российской Федерации». Нисколько не умаляя заслуги и влияние иных участников и лидеров общественных течений того времени, нужно отметить, что это был период эпохальный по своим масштабам, где немаловажную роль сыграл созданный по инициативе И. Кодзоева и им же руководимый Народно-патриотический союз «Нийсхо» («Справедливость), как одно из ведущих политических «крыльев» этого движения.

Иса Кодзоев — один из тех, кто стоял у истоков великих преобразований ингушского народа. «Республика состоялась благодаря воле Всевышнего и желанию народа. А впереди шли достойные люди, с твердым моральным стержнем». Так всегда говорит он, когда поднимается вопрос об образовании Ингушетии. Необходимо отметить, что за полную реализацию Закона РФ «О реабилитации репрессированных народов», а именно за территориальное восстановление Ингушетии Иса Кодзоев выступает по сегодняшний день, оставаясь активным общественным деятелем.

В последние годы Иса Кодзоев занимается чаще писательской деятельностью. Он пишет на ингушском и русском языках.

Самым большим и значимым его трудом является роман-эпопея «Гӏалгӏай» («Ингуши») о жизни ингушского народа в XIII-XVII веках — первый многотомный исторический роман-эпопея на ингушском языке. Стоит отметить, что для не богатого современными достижениями в культуре и литературе ингушского народа это произведение стало настоящей сенсацией — как в своё время стало сенсацией появление «Войны и мира» Льва Толстого. Не создан ещё на Северном Кавказе более величественный писательский труд, где с такой богатой, удивительно точной палитрой передаётся суровая жизнь славных предков ингушей и всех коренных народов Северного Кавказа, которые в неравной борьбе героически противостали варварскому игу монголо-татарских орд, затоптавших их государство — Аланию, и, тем самым, самоотверженно отвоевали право на свою национальную независимость.

Вспоминая нелегкий период в его жизни, в преддверии выхода романа в свет, писатель рассказывает: «Было у меня такое время, когда я почувствовал, что какая-то тонкая струна порвалась в моей душе. Садился за стол, но ничего писать не мог. Целыми неделями белый лист оставался чистым, а мысли то и дело улетучивались куда-то в даль. В груди давила непонятная раздирающая боль от такого состояния. Что делать? И решил я тогда собрать всех своих детей, чтобы показать им всё, что мной было написано. При этом я сказал им такие слова: «Вот, дети, это всё, что я написал. Но, как показывает время, ныне ингушскому обществу не до литературы и не до искусства. Тем не менее, я уверен, что когда-нибудь политический шторм прекратится, и жизнь вернется в нормальное русло. Это будет такое состояние, когда народу потребуется духовная пища. Может быть, к тому времени меня уже не будет в живых. Поэтому мой вам наказ: отдайте в копилку нашего народа мою долю творчества». А сам я после этого решил заняться огородом. Надо сказать, что в то лето наша семья имела шикарный огород, полный зеленой благодати. Потом пришла осень, и тоска по письменному столу стала одолевать, хотя ещё продолжало ныть в груди. В один из таких грустных вечеров ко мне пришел один молодой, энергичный, симпатичный человек и представился Темуром Кодзоевым. Он поинтересовался у меня: «Дядя, а это правда, что Вы пишете роман об истории нашего народа»? «Я его уже написал», — был мой ответ. Гость стал интересоваться, когда я намерен издать этот роман и что мне для этого нужно. Я не стал лукавить и сказал, что для издания такого огромного труда нужны немалые деньги, и поэтому думаю, что не скоро мне удастся осуществить задуманное в реальность. Тогда Темур сказал, что он посодействует тому, чтобы деньги нашлись в нужном количестве, и посоветовал мне немедленно приступить к работе над подготовкой к изданию романа. На второй день Темур передал деньги через брата. Роман был полностью перепечатан на машинке, а потом заложен в компьютер. На это ушло несколько месяцев. И вдруг трагически погибает Темур, но его брат Башир, тоже крупный бизнесмен, сделавший блестящую политическую карьеру в качестве депутата Государственной Думы РФ, взял на себя выполнение его воли. Таким образом первый том романа «Г1алг1ай» вышел в 2003 году«.

Помимо эпопеи у И. Кодзоева есть множество произведений, сборников рассказов и повестей, которые также популярны в республике и известны за её пределами. Сам писатель среди большого числа печатных изданий, вышедших из-под его пера, особо выделяет роман, посвященный знаменитому борцу за справедливость Сулумбеку Сагопшинскому. Данный роман основан на реальных событиях. Главный герой жил в прошлом столетии, но до сих пор считается довольно известной личностью в локальных масштабах. Надо сказать, что абреки вообще всегда пользовались уважением среди простого населения, и путать их с обычными разбойниками не следует. А что представляли из себя абреки? Поясним, что если изначально этот термин относили к изгоям, которым пришлось покинуть аул, село по каким-либо причинам (из-за кровной мести, например), то во времена царизма абреком называли любого, кто отваживался не исполнять приказы властей, даже если эти приказы были направлены против законов человечества. А таких отважных горцев, подобно Сагопшинскому, называли людьми вне закона, и они, так как им терять было нечего, вели подпольную борьбу с представителями власти на местах, грабили банки и крупные предприятия и вообще всячески мешали работе полиции и чиновников.

Сулумбек Сагопшинский предстает перед читателем в образе смелого, благородного и отважного кавказского Робин Гуда, который долгое время был головной болью властей всего Северного Кавказа. В книге очень подробно раскрывается история жизни Сулумбека, бесстрашно идущего на верную гибель для спасения своего народа.

Литературные критики говорят, что нельзя однозначно утверждать о стопроцентной достоверности фактов, описанных в книге, ведь это всё-таки художественное произведение, а не документальная хроника. Но, как утверждают историки, в целом автор не покривил перед читателем и изложил общую историю верно, опираясь на сохранившиеся свидетельства и воспоминания потомков.

Из повествования видно, что автор в прошлом сам пережил многое из того, о чём пишет, в том числе и доносы, и репрессии, и гонения, что и нашло отражение во многих его произведениях. К тому же Иса Кодзоев не только писатель, но и любознательный историк, что тоже накладывает определенный отпечаток на все его труды.

В данном произведении фигурируют и многие другие политические деятели, о деяниях которых нам многое еще предстоит узнать. Главное — искать, читать, просвещаться, чтобы никто и никогда не смог затолкать нас или наших детей в скотские вагоны и увезти в полную неизвестность, как это было в 1944 году. Только так мы можем не допустить больше никогда этого беспрецедентного акта вандализма, какого еще не знало человечество.

Романы «Обвал» и «Над бездной» посвящены теме репрессий, которые произошли в прошлом столетии. Надо признать, что царские власти никогда особо не жаловали кавказские народы за непокорность и своенравность. Но эти черты имеют под собой основание: постоянные столкновения с соседями по поводу земель, сложные условия жизни — всё это не могло не оказать влияние на характер и темперамент народа. Ингушский народ никогда не имел над собой ни вождей, ни князей, а все важные решения принимались на общем совете старейшин (в него входили самые почитаемые и старейшие люди фамилии (тейпа, рода).

Очередная книга писателя называется «Эпоха Элбазуко» («Элбазкъий зама»). Тема высылки людей в этом произведении занимает особое место. Дело в том, что дед писателя Аме Элбазуко был одним из тех, кто чуть не погиб и получил тяжелое ранение, воюя за то, чтобы на Северном Кавказе установилась советская власть. Он был очень дерзким и в то же время великодушным воином. И вот этого человека уже в преклонном возрасте вдруг объявляют «врагом народа» и лишают всего, что у него было. Его, уважаемого старца, как и сотни, ему подобных, прошедших через лихолетья царского режима, революции и гражданской войны, заставляют стать изгоем. За правое дело старик готов расстаться с жизнью без сожаления, но когда он понял, что его неповиновение может стоить жизни детей и внуков, рисковать не стал.

Элбазуко и его сын Аюб (отец писателя) умерли в Казахстане, причем сын ушел на пять месяцев раньше отца. Рассказывают, что на его похороны, несмотря на сильный февральский мороз, собрались не только мусульмане, но и христиане. Один из родственников был недоволен этим обстоятельством, тогда Элбазуко сказал, как отрезал: «Они пришли проститься с человеком, которого уважали и почитали. Аллах лучше ведает, кому и за что воздать в мире праведном».

В повествовании «Уповая на Творца» автор даёт читателю довольно ясную картину совершенно романтического, как ему представляется, периода весьма важных, но уже ставших историей, событий из современной жизни ингушского общества. По сути своей, они перевернули общественно-политический уклад северокавказского сообщества российских народов, навязанный канувшим в Лету советским режимом.

«По правде говоря, ингушская литература, как составной элемент национальной культуры, не столь богата творческими достижениями, — делится своими мыслями писатель. — И причина здесь не в том, что в народе отсутствуют таланты. Они есть, как и у других народов, может быть, даже больше. Просто ингушская литература, как и всякая национальная литература северокавказских народов России, сравнительно молода. Со времени её возникновения не прошло и ста лет. Но даже эту причину нельзя назвать основной в том, что у неё столь незавидное состояние. Сама прошедшая эпоха, за исключением кратких периодов, не была благосклонной не только к литературе ингушей, но и к самому народу. Это, главным образом, и тормозило его творческие и созидательные устремления».

Книги, вышедшие из-под пера Исы Кодзоева, стоит прочитать хотя бы раз, чтобы не забывать свою историю и свои корни.

Понимаем, что наши читатели — не литературные критики, и поэтому им интереснее узнать про Ису Кодзоева, как о человеке, нежели анализировать его произведения, которые и так известны читательской аудитории. Во-первых, это человек, который ни при каких обстоятельствах не терял чувство национального достоинства. Славный сын ингушского народа гордится тем, что в его роду всегда любили справедливость и боролись за справедливость. «Мысленно оглядываясь в свое прошлое, я не могу найти хоть какую-то серьезную причину или повод, чтобы укорить себя в чем-то, — говорит он. — Но почему-то, несмотря на то, что я ничего предосудительного не делал, меня постоянно преследовали, и где бы я ни был, моей свитой оказывались тайные агенты или доносчики. Ну посудите сами: какой вред или угрозу мог нанести обществу простой сельский учитель или тот же писатель? Не знаю. Я честно жил, честно трудился, но никогда не лгал, угождая власти. И в чём я сегодня должен каяться? Что люблю справедливость? Что люблю всех людей и признаю их равенство перед Богом и Законом? Лично я считаю, что это, скорее всего, заслуги перед человечеством, чем преступление».

Очень хорошо охарактеризовал жизнь и творчество Исы Кодзоева мой коллега, один из верных друзей писателя Хусейн Плиев, который в своем материале написал так: «Произведения писателя Исы Кодзоева, как и вся его жизнь, — это гимн ингушскому эзделу».

Да, несомненно, тема эздела и понятие этого слова, которое включает в себя благородство, мужество, милосердие, честность и многое другое, присутствует и в произведениях других ингушских писателей. Это и понятно. Но посмотрите, как это чувство передает Иса Кодзоев! Весь его жизненный путь — это наглядное отражение нелёгкой судьбы ингушского народа, но в то же время мужественного, жизнестойкого народа, обладающего непоколебимым духом, упорно тянущегося к жизни. «Человек, по своей натуре, слабое создание, — говорит писатель. — Но только стойкие из людей не пасуют перед непогодой, ибо она их только закаляет».

Несмотря на почтенный возраст, большой знаток ингушского языка Иса Кодзоев продолжает издаваться, активно заниматься писательской и общественной деятельностью, вносит огромный вклад в развитие ингушского языка и литературы.

Справедливости ради нужно отметить, что все книги Исы Кодзоева, как и подобает талантливым творениям, сами пробили путь к сердцу читателя, и их запрашивают даже далеко за пределами России. К ним проявляют интерес и кинематографисты, и театральные деятели, и историки. А его дом всегда бывает полон представителями культуры, искусства и многих масс-медиа, включая зарубежные. Его имя стало известно даже в Европе. Но писатель по-прежнему продолжает говорить так, как думает, даже если это кому-то не нравится.

«Эпохи и режимы тоже имеют свойство меняться, — говорит Иса Аюбович. — Третий по счету Глава Республики Ингушетия Юнус-Бек Евкуров признал мои писательские заслуги, провел со мной ряд личных бесед и даже выделил деньги для издания очередных трудов. Это, безусловно, был добрый знак».

Да, времена меняются, меняются эпохи, в небытие уходят даже самые суровые правители, рушатся режимы, исчезают империи — оплоты власти и физической силы. Так было и так будет. Но при всём том есть люди, способные достичь собственного бессмертия. Это те, кто вопреки всему и несмотря ни на что в состоянии сохранить величие собственной души, а затем и достичь его непреходящее значение.

К такому числу людей, бесспорно, относится и герой этого очерка — всенародно любимый писатель и активный борец за справедливость Иса Аюбович Кодзоев, который к тому же является примерным семьянином и очень богатым отцом, дедушкой и прадедушкой. Семья Кодзоевых имеет восемь детей, двадцать шесть внуков и десять правнуков. Это ли не счастье?!

Искренне поздравляя юбиляра с 85-летием, хотелось бы сказать, что в народе останутся жить его замечательные творения, величественные мысли, изложенные им для будущих поколений. Произведения Исы Кодзоева будут не только преподаваться в учебных заведениях, ставиться на театральных подмостках, они будут и экранизированы. Мы верим, что такое время придет, и оно не за горами.