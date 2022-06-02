Современная Ингушетия — самый молодой и динамично развивающийся субъект страны, имеющий все институты государства, к числу которых относятся федеральные и мировые суды, осуществляющие правосудие именем Российской Федерации.

27 февраля 1994 г. всенародным голосованием была принята Конституция Республики Ингушетия, статья 6 которой предусматривает, что «государственная власть в Республике Ингушетия осуществляется на основе разделения и взаимодействия законодательной, исполнительной, судебной властей».

Судебная система республики имеет богатую историю. Суд обычного права Мехк-кхел действовал в Ингушетии с глубокой древности. Со времени принятия ингушами ислама в начале XIX в. в Ингушетии существовали шариатские суды, государственные же суды начали формироваться здесь после добровольного вхождения ингушей в состав Российской империи. С установлением советской власти и образованием Горской автономной республики был создан единый Главсуд для всей территории. 7 июля 1924 г. республика распалась и была образована Ингушская автономная область. 1 августа 1924 г. учрежден областной суд Ингушской автономной области. С этого времени и начинается отсчет истории Верховного суда Ингушетии.

После образования республики началось формирование судебных органов Ингушетии. До мая 1994 г. судебную власть в республике осуществлял судебный состав Ставропольского краевого суда в Ингушетии.

В новейшей истории Верховный суд Республики Ингушетия воссоздан на основе Конституции Российской Федерации и Конституции Республики Ингушетия Указом Президента Республики Ингушетия от 6 мая 1994 г. № 150 «Об образовании Верховного суда Республики Ингушетия».

Судьи Верховного суда Ингушетии первыми в стране были назначены на должность в соответствии с новой Конституцией Российской Федерации Указом Президента Российской Федерации.

Верховный суд Республики Ингушетия как высший судебный орган республики осуществляет надзор за деятельностью районных (городских) судов, мировых судей судебных участков, расположенных на территории региона. Основными задачами Верховного суда республики являются осуществление правосудия, реализация гарантированных законом прав граждан на судебную защиту, обеспечение верховенства закона.

Сегодня в Верховном суде Ингушетии работают высококвалифицированные судьи Имиев М. Б., Коригова М. М., Точиева А. А., Цуров Х. М., Горокаева Х. А., Дзаитов М. М., Коригова М. А. и другие.

Высшая судебная инстанция республики действует в составе президиума, трех судебных коллегий — по административным, гражданским и уголовным делам. Осуществление судопроизводства обеспечивается пятью отделами, состоящими из 39 сотрудников аппарата суда. По случаю юбилея республики хотел бы отметить высокий профессионализм и добросовестный труд сотрудников суда Целоевой Э. А., Цечоева Х. А., Гетогазовой З. И., Мальсаговой А. М., Солтаевой Л. М., Яндиева И. Р., Аушевой А. М., Кариевой Х. А., Колоева Х. А., Котиевой З. А. и многих других.

Весомый вклад в восстановление и развитие судебной системы Ингушетии внесли работавшие в республике в разное время видные юристы: председатель Сунженского районного народного суда ЧИАССР Модебадзе П. С., председатель Верховного суда ЧИАССР Бурмистров К. Д., судья Верховного суда Российской Федерации, заслуженный юрист Российской Федерации Батхиев Р. Х., председатель Верховного суда Республики Ингушетия, заслуженный юрист Российской Федерации Албаков Д. Х., судья Верховного суда Российской Федерации Задворнов М. В., заместитель председателя Верховного суда Республики Ингушетия, заслуженный юрист РСФСР Чаниев А. Л., судьи Верховного суда республики Басханова М. З., Оздоев Т. Г. и другие.

Учитывая историческую преемственность системы правосудия, по ходатайству президиума Верховного суда Республики Ингушетия 6 мая 2004 г. Народное собрание Ингушетии приняло постановление № 125, которым установило 1 августа 1924 г. датой образования судебной системы в республике. Следует отметить, что Ингушетия является единственным субъектом в стране, в котором день образования его судебной системы (таковым Указом Президента Республики Ингушетия от 4 июня 2004 г. № 100 признано 1 августа) считается праздничным днем.

Сегодня в судебную систему Ингушетии — составную часть российской судебной системы входят Верховный и Арбитражный суды, 6 районных (городских) судов, 23 судебных участка, в которых осуществляют судопроизводство 67 федеральных и мировых судей.

Президиумом Верховного суда республики и советом судей Ингушетии инициировано внесение Народным собранием Республики Ингушетия в Государственную Думу Федерального собрания Российской Федерации законопроекта об увеличении числа мировых судей и соответствующего им количества судебных участков в Республике Ингушетия. Данный законопроект был поддержан пленумом Верховного суда Российской Федерации и 30 декабря 2015 г. Федеральным законом № 470-ФЗ «О внесении изменения в статью 1 Федерального закона «Об общем числе мировых судей и количестве судебных участков в субъектах Российской Федерации» увеличено количество судебных участков в Республике Ингушетия с 19 до 23.

В республике в полном объеме функционируют 22 судебных участка мировых судей. Следование принципу размещения мировых судей на местах позволило сделать правосудие в большей степени доступным. За последние три года мировыми судьями Республики Ингушетия рассмотрено свыше 170 тыс. судебных дел и материалов, присуждено к взысканию в доход государства более 1 млрд 130 млн рублей.

Свой вклад в развитие института мировых судей Ингушетии внесли мировые судьи Толдиев Б. Ю., Дзейтов М. И., Гомкартиева Г. Х., Гагиев И. А., Бычкова Л. Н. и другие.

Несмотря на проводимую работу, сохраняются проблемы материально-технического обеспечения мировой юстиции. Большая часть судебных участков размещена в не приспособленных для надлежащего отправления правосудия помещениях, отсутствуют залы судебных заседаний, оборудованные в соответствии с установленными требованиями, имеющаяся на судебных участках офисная техника не отвечает современным техническим параметрам.

Эти проблемы обеспечения мировой юстиции являются предметом постоянного взаимодействия руководства республики и Верховного суда, региональных совета судей и управления мировой юстиции. Справедливости ради следует отметить, что в настоящее время в работе Управления по организации деятельности мировых судей Республики Ингушетия обозначились позитивные моменты решения материально-технического обеспечения мировых судей.

Проблемные вопросы мировой юстиции регулярно обсуждаются на пленарных заседаниях Совета судей Российской Федерации, на заседаниях регионального совета судей. Верховный суд Ингушетии уделяет большое внимание совершенствованию института мировых судей республики.

Так, реализуя предусмотренное статьей 81 Конституции Республики Ингушетия и статьей 1 Закона Республики Ингушетия от 3 марта 1999 г. № 6-РЗ «О порядке рассмотрения законопроектов и принятия законов Республики Ингушетия» право законодательной инициативы, Верховным судом Ингушетии за последние годы внесено в парламент республики 7 законопроектов, предусматривающих совершенствование мировой юстиции Ингушетии. Одни из недавних — законопроекты, касающиеся срока полномочий мирового судьи и порядка взаимозаменяемости мировых судей в республике. Все указанные законопроекты Верховного суда республики были приняты Народным собранием Ингушетии и поддержаны Главой региона.

Что касается районных судов республики, то на сегодняшний день на территории Ингушетии правосудие именем Российской Федерации осуществляют пять районных судов и один городской суд.

Так, Назрановский районный суд является старейшим судом в Ингушетии. Он создан 7 марта 1923 г.

В 1957 г. ингуши после депортации начали возвращаться в республику. В этот период начали восстанавливаться районные суды, в том числе и Сунженский районный суд.

В ноябре 2003 г. состоялось открытие нового здания Малгобекского городского суда, в котором принял участие генеральный директор судебного департамента при Верховном суде Российской Федерации Гусев А. В.

В соответствии с Федеральным законом «О создании районных судов в Республике Ингушетия» от 27 декабря 2000 г. № 161-ФЗ в Ингушетии созданы Карабулакский и Джейрахский районные суды.

На основании Федерального закона от 19 июля 2007 г. № 146-ФЗ «О создании Магасского районного суда Республики Ингушетия» образован Магасский районный суд — самый молодой из районных судов Ингушетии, занимающий первое место в звене районных судов республики по количеству ежегодно рассматриваемых дел.

8 декабря 2021 г. с участием Главы Ингушетии Калиматова М. М. и других почетных гостей состоялось торжественное открытие новых зданий Магасского и Карабулакского районных судов, построенных в рамках реализации федеральной целевой программы «Развитие судебной системы России на 2013-2020 годы».

Большой вклад в развитие судебной системы Ингушетии внесли руководители и судьи районных судов Оздоев А. И., Аушев М. Х., Тамбиев Х. М., Ужахов А. С., Цечоева Л. К., Наурузов А. И. и другие.

Сегодня в районных (городском) судах республики работают высокопрофессиональные судьи Панченко Ю. В., Бекботова Т. А., Белхароев Т. А., Тумгоев М. И., Батырова Ф. М., Гадаборшева Т. М. и другие.

Необходимо отметить, что количество судебных дел, рассматриваемых судами республики, ежегодно растет. Это объективный показатель доверия граждан к судебной системе. Так, если в 2016 г. судами республики было рассмотрено 50 тыс. судебных дел и материалов, то в 2021 г. их количество составило почти 66 тыс.

Появилась новая форма обращения в суд — подача процессуальных документов в электронном виде. В судах Республики Ингушетия имеется возможность организации и проведения судебных заседаний по уголовным, гражданским и административным делам посредством видео-конференц-связи.

В новейшей истории судебной системы региона имелись многочисленные случаи посягательства на судей в связи с их служебной деятельностью, в том числе на их жизнь, здоровье, имущество, а также обстрелы из гранатометов, взрывы, поджоги зданий судов и т. п. За последние два-три года дважды поступали реальные угрозы убийством в адрес судей, руководства Верховного суда республики, связанные с их служебной деятельностью. В связи с работой в сложной общественно-политической и криминогенной обстановке вопросы обеспечения безопасности судей, сотрудников судов, зданий судов являются предметом повышенного внимания судейского сообщества Ингушетии. В настоящее время добавились дополнительные заботы, связанные с сохранением здоровья судей и сотрудников судов, обусловленные распространением пандемии коронавируса в обществе.

Несмотря на имеющиеся трудности, моральный дух судей и сотрудников аппаратов судов общей юрисдикции республики по-прежнему остается высоким, что позволяет им в полном объеме осуществлять свою деятельность по защите конституционных прав и свобод российских граждан. Свидетельством этому является то, что абсолютное большинство (свыше 95%) судебных дел и материалов рассматривается в законные сроки и с высоким качеством.

Важным условием повышения эффективности правосудия является назначение на судейские должности достойных, профессионально подготовленных кандидатов. За последние 10 лет (с 2011 г.) 17 сотрудников аппаратов судов Республики Ингушетия назначены (избраны) на государственные должности федеральных и мировых судей.

Несколько слов хотел бы сказать и об органе, осуществляющем организационное обеспечение деятельности судов общей юрисдикции на территории Ингушетии, — Управлении судебного департамента в Республике Ингушетия. Мероприятия кадрового, финансового, материально-технического, информационного и иного характера, направленные на создание условий для полного и независимого осуществления правосудия, успешно реализуются управлением под руководством Гадаборшева М. М. и Тимурзиева М. М.

Сегодня Верховным судом Республики Ингушетия налажено взаимодействие со всеми ветвями власти региона: выстроены здоровые, конструктивные отношения с Главой республики, региональными правительством и парламентом. В порядке, предусмотренном Федеральным законом от 14 марта 2002 г. № 30-ФЗ «Об органах судейского сообщества в Российской Федерации», избраны совет судей и квалификационная коллегия судей, экзаменационная комиссия.

В этом году празднование 30-летия республики совпало со 100-летием со дня образования Верховного суда Российской Федерации и проведением в ноябре-декабре текущего года юбилейного, Х Всероссийского съезда судей — высшего органа судейского сообщества.

Судебная система всегда была важнейшим направлением государственной деятельности, главная задача которой — реализация законных прав граждан на судебную защиту.

В настоящее время в республике претворяются в жизнь стратегические цели судебной реформы, проходят масштабные структурные и организационные преобразования. Успешно осуществляются меры по укреплению судейского корпуса высококвалифицированными кадрами, обеспечиваются неуклонное повышение качества отправления правосудия, защита конституционных прав граждан и организаций, утверждение независимости и авторитета судебной власти.

В год 30-летия республики хотел бы пожелать многонациональному народу Ингушетии процветания в рамках российского государства. Чтобы укреплялась дружба между народами, соседями, всеми субъектами страны, возвеличивая тем самым Российскую Федерацию.

Убежден, что любовь к своей земле и нацеленность на созидание, уважительное отношение к своей истории и национальным традициям неизменно будут служить прочной основой гражданского мира, способствовать достижению всех поставленных целей по обеспечению гармоничного и устойчивого развития Ингушетии — составной части России!

Фаргиев Ибрагим Аюбович,

председатель Верховного суда Республики Ингушетия,

доктор юридических наук, профессор,

заслуженный юрист Российской Федерации