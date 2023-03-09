Родилась Хава 21 августа 1960 года в с. Кантышево в трудолюбивой и благородной семье. В семье было четверо детей: сын и три дочери. По образу жизни трудолюбивых и гостеприимных родителей дети внимали урокам жизни. Все они получили прекрасное воспитание и образование. Хава училась всегда успешно, и в Кантышевской школе, и в школе № 15 г. Грозного. Брат Адам стал строителем, старшая сестра Эсет окончила исторический факультет СОГУ, затем работала в школе и в политехническом колледже. Лейла с Хавой получили образование на филологическом факультете Чечено-Ингушского государственного университета имени Л. Н. Толстого. Хава была младшей и была любимицей семьи, заботливой дочерью и сестрой. О её чуткости говорит и то, что медицинский колледж она окончила с одной лишь целью — помочь ближним, в первую очередь родителям.

Выбор профессии филолога был для Хавы неслучайным. Уже в юные годы она проявляла свои творческие дарования. Но первые её стихи появились в печати после пережитого горя — потери матери. В её строках выражена огромная любовь к матери и тоска:

Цхьаккха саг хургвац, хIаьта, наьнал дикагIа

Хьа дагардар ховш, из хьа нана йоацар.

На земле нет человека, способного понять

Твоё душевное состояние лучше, чем твоя мама (подстрочный перевод).

Она грустит и взывает дорожить и любить матерей. Любовь к людям, обществу, Отечеству начинается с любви к матери. И эта искра любви даёт силы детям по жизни.

Писать на родном языке она начала под влиянием Азамат-Гирея Угурчиева. Прочитав её стихи, написанные на русском языке, он спросил: «Ваши родители говорили на ингушском языке? Вы сами знаете ингушский язык? Эти же слова напишите на родном языке». Он дал наставление, которое она приняла с благодарностью: «Люби свой край, народ, культуру и непременно пиши о родном на родном языке». Она стала писать и уже очень скоро, обращаясь к читателям, сама призывает беречь язык, как ключ к богатой духовной культуре, как продолжение жизни народа со своей самобытностью и ценностями. Её стали тревожить чужеродные слова и выражения, которыми подменяли исконно ингушские слова и тексты.

Со визза г1алг1а ва, 1а мишта оалаш да

Ца ховш хилча хьона, хьай даьша бийца мотт.

Как можешь ты говорить, что ты ингуш,

Если не знаешь языка своих отцов (подстрочный перевод З. Д.)

В её творчестве важное место занимают темы Родины и Отечества, семьи и общества, дружбы и чести. Она радуется тому, что судьба даровала её народу такой красивый край. В сборнике стихов «Са илле мукъам» («Мелодия моей души») есть удивительные строки, посвященные родине:

Доккхийча мехкашта юкъе, хьол маьршагIа кхы мохк бац.

Дукхача мехкашта юкъе, хьол хозагIа лохаргбац.

Среди больших стран нет края, благороднее тебя.

Среди многих стран нет края, красивей тебя! (Подстрочный перевод З. Д.)

Любовь к Отечеству для Хавы — это любовь к истокам и языку:

Наьна мотт, хьо ба тха б1айха кхуврч.

Язык матери — наш горячий очаг.

Творчество Хавы Тумгоевой раскрывается всё глубже и шире. Так, в сборнике стихов «Са дега уйлаш» («Мысли моей души») она пишет об Ингушетии (Г1алг1ай мохк), о столице Магас, о горах (Са лоаме), о родном селе (Т1ой-юрт) и др. Пишет о патриотах своего народа и страны, о смысле жизни.

Тематика её произведений разнообразна. Её волнуют вопросы истории и культуры, этики и этикета в обществе, семейные ценности и воспитание подрастающего поколения. Она человек неравнодушный и в творчестве, и в работе. Она была педагогом по призванию. Её труд отмечен многочисленными наградами. Вдохновенно принимала она участие в самых сложных конкурсах в сфере преподавательской деятельности и получала призовые места. Добрая и чуткая к детям, она проявляет внимание к тем, у кого сложное материальное положение, умела дипломатично и ко времени оказать поддержку. А наряду с этим появляются новые стихи и сборники.

Особый интерес представляет сборник стихов «Седкъий оазаш» («Шепот звезд»). Само название сборника уже вызывает интерес, и начинается он с раздела «Доттаг1ал — мерза машар» («Дружба, как сладкий мир»). Первое стихотворение посвящено другу «Доттаг1а»:

Баркал хьона, са доттаг1а,

Даим соца хьо хиларах.

Хало еча, еча г1айг1а,

Дилла а со хьаллацарах.

Спасибо тебе, мой друг,

За то, что ты со мной всегда.

Когда мне трудно или я в горе,

Со мной ты рядом был всегда. (Подстрочный перевод З. Д.)

Продолжение темы дружбы, как важной в жизни многих людей, является и следующее стихотворение «Гулле вай, доттаг1ий!» («Соберёмся, друзья!»), в котором она обращается ко всем друзьям, приглашая собраться за щедрым столом ради общения и уважения, которое даёт силы жизни всем.

Гулле вай, доттаг1ий, истола гонахьа,

Гуллац вай даарах, маларах диза.

Гуллу вай воайла безам баар духьа,

Безамах воай дог — уйла диза.

Соберёмся, друзья, вокруг стола,

Не ради питания и напитков.

Соберёмся, чтобы поделиться дружбой

Чтоб наполнить сердца и мысли любовью. (Подстрочный перевод З. Д.)

Пишет Хава богатым и колоритным ингушским языком. Чистота выражения мысли на родном языке увлекает читателя. А между тем тему дружбы автор продолжает в других стихах «Доттаг1а-б1айха мух» («Друг — как тёплый ветерок»), «Доттаг1 чунга везий кхайка» («Кликни друга в нужный час»), «Доттаг1а воацар — овла боаца га» («Человек без дружбы, как дерево без корней»), «Новкъостий» («Товарищи») и другие.

Логично и душевно звучит название раздела «Г1алг1ай мотт — къаман белгало» («Ингушский язык — символ народа»).

Г1алг1ай мотт — къаман белгало,

Хьоца я са гаргало...

Ингушский язык — символ народа,

С ним срослась я душой... (Подстрочный перевод.)

Нужно отметить, что особенности ингушской этики и этикета заложены в языке. «Он знает ингушский язык», — говорят о человеке, соблюдающем этикет, знающем все тонкости ингушской культуры. Издревле говорят в народе: «Знающий ингушский язык — знает языки народов мира», и эти же слова звучат в произведении Хавы «Г1алг1ай мотт — дунен кор» («Ингушский язык, как окно в мир»).

Дунен кор оал вай г1алг1ай меттах,

К1оарга ба цу дешай кхетам.

Мы говорим «ингушский язык — окно в мир»

Значение этих слов очень глубоко! (Подстрочный перевод.)

Родному языку она посвящает ряд стихотворений: «Хоза дешаш» («Красивые слова»), «Хоада ма бе» («Не прерывай»), «К1аьда дешаш» («Мягкие слова»), «Хьо са безам, г1алг1ай мотт» («Люблю ингушский язык»), «Боахаболба тхона хьо» («Живи, язык, для нас»).

Ею затронута извечная тема любви, как источник добрых взаимоотношений. «Безам — вахара эшам» («Любовь, как основа жизни») называется следующий раздел сборника.

Безам хьежац б1аргашца,

Безам хьеж дегаца.

Любовь смотрит не глазами,

Любовь чувствует душой. (Подстрочный перевод З. Д.)

Тема любви раскрыта в строках «Безам хьежац...» («Любовь не смотрит...»), «Безама ч1оаг1але» («Сила любви»), «Сенца йиш я биста безам?» («Мера любви») и др. В них говорится о доброй, светлой и чистой любви.

Раздел «Вахарах йола уйлаш» («О смысле жизни») раскрывает самые разные стороны жизни и ценностей. И, конечно, в центре значимости и символа материальной культуры ингушей у неё выступает «г1ала» (башня).

Латийла са г1ала, г1оза, азале,

Массанешта телаш г1озале...

Пусть стоит моя башня в веках

И дарит всем благородство... (Подстрочный перевод З. Д.)

В этом разделе поэтесса размышляет о смысле жизни. Стихотворения «Саг сагаца в1аьхий ва» («Человек богат в окружении людей»), «Саг» («Человек»), «Вайна эшар» («Необходимое нам») и другие наставляют на благие дела и поступки.

Вайна эшар да воайла кхетар,

К1аьдал, дикал, дега ц1енал.

Нам нужны взаимопонимание,

Мягкость, благородство и чистота мыслей... (Подстрочный перевод З. Д.)

Тема Отечества и любви к родной земле звучит в разделе «Г1алг1ай мохк — са дозал» («Дорогая сердцу Ингушетия»). В стихотворении «Са дай хьийга мохк» («Отечество, о котором тосковали наши отцы») пишет она о безудержной тоске народа по родным местам в годы депортации:

Са Даьймохк, са дай хьийга мохк,

Кхойтта шера цар сатийса мохк.

Малх мо сийрдабаьннаб хьо тахан,

Дайдаь Дала мел хиннар селхан.

Моё Отечество, по которому тосковали отцы

13 лет в ожидании возвращения.

Сегодня оно, как солнце, светится

В вознаграждение за то, что пережито народом. (Подстрочный перевод З. Д.)

Хава радуется успехам своей республики, гордится городом воинской славы Малгобеком:

Маг1албик, сийле йола г1ала,

Латт боагаш бовргбоаца ала.

Малгобек — город воинской славы,

Где вечный горит огонь. (Подстрочный перевод З. Д.)

Раздел «Хетадараш» («Посвящения») знакомит читателя с известными именами деятелей творческой интеллигенции, общественных деятелей и родных поэтессы. Общение с литераторами обогащало Хаву, и образы их вошли в её поэтические строки — С. Чахкиева, А-Г. Угурчиева и др.

Многие стихи, написанные Хавой, были знакомы ученикам школы, которые проводили различные мероприятия, участвовали в конкурсах, читая её стихи. В дни Декады ингушского языка они снова были на устах школьников. В газетах и журналах Ингушетии всё чаще появлялись её произведения. Она пробовала себя в разных жанрах — в поэзии, прозе, драматургии. Роман «Саг кхоллам» («Судьба человека») так и остался незавершенным.

Раздел «Седкъий оазаш» (Шепот звезд) раскрывает внутреннее богатство её души, любовь к природе и чувства.

Бийсанна гонахьа сатем эттар,

К1аьда оаз шорттига дег чу иккхар...

Ночь погрузила всех в тишину

Мягко звуки природы проникли в сердце... (подстрочный перевод З. Д.)

«Са седкъа» («Моя звезда») — назвала она одно из произведений.

Сай хало-отто цунга ювцаш,

Цунца дагаювл дилла а со.

Цун сийрдадувла лир лувцаш,

Ладувг1аш хул уйлане со.

С ней, со звездой, советуюсь всегда,

Делюсь тяготами и радостью жизни,

И в переливах лучистого света

Нахожу ответы... (задумчиво прислушиваюсь я).

В цикле «1алам — вахара ганз» («Природа — клад жизни») автор использует богатый опыт народной поэзии, применяет олицетворения («са доахаш йоаг1аца б1аьстенца), эпитеты (зовне назам), (баьццара довкъаш), (шера аренаш), (сийна сигале)...

В стихотворении «Лораде вай воай 1алам» («Надо беречь природу») обращается она к читателям, и продолжает мысль в пожелание света и добра всем словами «Маьрша кхеталба дошо малх!» («Пусть благородно всходит золотое солнце»).

Из драматических произведений Х. В. Тумгоевой следует отметить пьесу «Совремина». Здесь автор подвергает критике нынешнюю молодежь, которая относится к своему языку безразлично, которая говорит на нем, смешивая его с другим языком.

Значительную работу проделала поэтесса и по развитию детской литературы. Так, в 2016 и в 2019 годах в Нальчике в различных издательствах вышли ее сборники стихов для детей «Счастливое время» и «Наши младшие друзья». Созданы они учитывая возрастные особенности ребенка. Очень яркие, занимательные и увлекательные книги для детей начальной школы и для детей дошкольного возраста, а также для совместного чтения с малышом.

Формат книг удачный — не совсем А4, а намного меньше, удобно держать в руках даже маленькому ребенку, хорошее качество бумаги, красочные рисунки к каждому стихотворению. Все это помогает не терять интерес и удивляться каждому развороту.

Книги о домашних и диких животных являются обязательным элементом детской библиотеки и часто становятся первыми книгами для самостоятельного чтения. Они учат детей таким качествам, как сострадание, ответственность и умение проявлять доброту и заботу. Они расширяют кругозор ребенка. Стихи можно использовать для проведения различных мероприятий или утренников в начальном и дошкольном образовании.

Отдельное место в творчестве Хавы Тумгоевой занимают переводы. Раздел этого сборника знакомит нас с переводами Эдуарда Асадова, Ирины Ярославцевой, Татьяны Боковой, Галины Пурги, Николая Доризо, Сергея Рыбалко, Габдуллы Тукая, Нины Корсаевой, Ильи Бойцова и др.

Мастерство поэтессы совершенствовалось с каждым новым ее стихотворением, и в этом немаловажное значение имеет знание русской классической литературы. Из-под ее пера вышли сборники стихов «Мелодия моей песни», «Мысли моей души», «Шепот звезд», «Счастливое время», «Наши меньшие друзья»...

Каждый поэт хочет, чтобы его стихи вечно жили, чтоб они стали бессмертными. Стихи бессмертны, если они шлифуются долго, как драгоценные камни. Об этом Хава пишет в стихотворении «Не торопись»:

Стихаш — кхувш доаг1ача сина фийгаш да,

Кхийна даллалца дита дег чу уж...

Стихи — зерна твоей растущей души,

Оставь их на душе, пока они не созреют... (Подстрочный перевод.)

Надо отметить и то, что на многие стихи Хавы Вахаевны композиторами нашей республики написана музыка. Среди них хочется выделить стихотворения: «Наьсаре» («Назрань»), «Уйлаш» («Мысли»), «Мехка-да» («Глава республики»), «Г1алг1ай мохк» (Ингушетия") и т. д.

Стихи Хавы Тумгоевой ложатся на сердце. В них её душа и мысли, отношение к жизни и людям, доброта и мудрость. Они пронизаны светом любви, они возвышенны, мелодичны и не могут не волновать, поскольку полны зрелых раздумий и глубоких душевных переживаний.