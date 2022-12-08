История выбора определённой профессии у каждого из нас разная. В творчестве нет проторенных дорожек. У каждого свой путь в профессию. Каков же он у редактора ГТРК «Ингушетия», заслуженного работника культуры РИ Хавы Батаевой? Постараемся это выяснить.

«Профессия журналиста — одна из интереснейших профессий, я бы так сказала: она многогранна. Мы всегда в гуще событий», — говорит она.

Хава Батаева в прошлом со своей семьёй проживала в Пригородном районе, в селе Октябрьское, где находились административные и государственные учреждения.

«Рядом с нами жили представители разных наций, определённый процент составляли мы, ингуши, — рассказывает она. — И там выходила на ингушском языке газета под названием «Ленина байракх», редактором которой был сын известного ингушского писателя Х. Осмиева Микаил Осмиев. В те годы трудно было найти специалиста, который занимался бы переводами с русского на ингушский и наоборот. Как раз газета искала переводчика. Прослышав о моих способностях в знании ингушского языка, меня пригласили в газету на эту должность, так сказать, попробовать свои силы. Меня зачислили с испытательным сроком. Естественно, нелегко было справляться с объёмом работы, с серьёзными переводами. Иногда казалось, что не справлюсь. Но я не отступала, старалась, так как это дело было мне по душе. Я забирала тексты домой. Когда все ложились спать, садилась за свои переводы, мне нужна была тишина. Помню, у нас был такой маленький кругленький столик, за которым мне нравилось работать. Порой я засиживалась до глубокой ночи».

Так начался путь в журналистику Хавы Батаевой. В дальнейшем её назначают ответственным секретарём газеты, где в новой должности уже приходится заниматься планировкой газеты.

«Чтобы изучить новую для меня работу с новыми обязанностями, меня часто направляли в то время на курсы повышения квалификации, которые проходили в редакции газеты «Сердало», в городе Грозном, — говорит она. — Мне было очень приятно посещать эти курсы, к тому же и позитивных впечатлений от выездов было много, от огромного здания Дома печати, в котором располагалась сама редакция газеты, наверное, и молодые годы играли свою роль. Помню, ответственным секретарём газеты работал Мустафа Хамхоев, который учил меня макетированию газеты, какие материалы ставить на первую полосу, на вторую и так далее. Весь коллектив редакции встречал меня радушно, приезжую из Пригородного района. Они давали мне дельные советы, учили работе».

Со смехом вспоминает Хава Батаева каверзный случай, который произошёл с ней, когда она работала в должности ответственного секретаря.

«Мне надо было расположить материалы в газете: более важные из них на первую полосу, а незначительные, развлекательного плана статьи обычно ставили на четвёртую полосу. Мне попался один материал, связанный с бывшим вождём, которого не было в живых. Я решила для себя: его нет в живых, поставлю-ка его на четвёртую полосу, что и сделала. А газета наша была органом райкома партии, это же было при СССР. Редакция моей газеты, где я трудилась, и райком партии находились недалеко друг от друга. Помню, меня вызвали в этот орган, и состоялся у нас серьёзный разговор из-за того, что я поставила данный материал на четвёртую полосу. На первый раз мне простили мою ошибку, мою оплошность, учитывая и мой возраст. Когда пришла в редакцию после этого случая, редактор тоже слегка отругал меня и сказал мне быть внимательнее с материалами, сказал также, что данная история может и не закончиться на этом, так как это уже политическая ошибка. Но, к моей радости, ситуация в дальнейшем не усугубилась. Но я для себя из этого вынесла хороший урок: то, что делается в газете, очень серьёзно, и что надо быть очень осторожной с материалами. С тех самых пор я чётко для себя уяснила это».

Продолжая работать в газете, Хава Батаева потихоньку начала писать материалы на темы, которые привлекали её внимание. Впереди мою героиню ждали события, которые никто и не предполагал, что такое может случиться. Известная трагедия осени 1992 года заставляют её менять привычный образ жизни, делать свои выводы относительно происходящего.

Она оказывается в гуще событий тех страшных дней, оказывается даже в заложниках. Многое ей пришлось увидеть, лично испытать. В это время ей не хочется больше возвращаться, трудно вспоминать те страшные дни. Вместе со своей семьёй она вынуждена была выехать из родного очага и вить новое гнездо в Ингушетии. Мысли же, связанные с прежней жизнью, не отпускают её. А жизнь продолжалась несмотря ни на что, и надо было продолжать жить, трудоустраиваться. Так как работа в газете ей уже была знакома, она и решает в поисках работы обратиться в редакцию газеты «Сердало», которая уже находилась в Ингушетии.

«Редактором газеты тогда был Мурад Озиев, — говорит Батаева. — Он взял меня на работу, и я с удовольствием начала работать. Мне дали отдельную колонку — готовить материалы по вынужденным переселенцам из Пригородного района, учитывая и то, что я жила и работала в Пригородном районе».

Так начался новый этап в творческой жизни Хавы Батаевой. Она без каких-либо жалоб, не уставая от работы, трудилась, чтобы добыть нужную информацию. А участок, который ей поручили, был одним из сложнейших.

«Однажды шла я по улице, — вспоминает Хава, — а навстречу мне идёт корреспондент с микрофоном в руках (это был Илез Евлоев, журналист телевидения), он попросил меня дать интервью по выборной кампании депутатов в местный парламент, которая шла в тот период. Я, естественно, выступила, сказала своё слово, затронула и больной вопрос вынужденных переселенцев, который меня всегда волновал. Моё выступление, как я потом узнала, понравилось на телевидении, и меня пригласили поработать в ГТРК «Ингушетия». Так, по воле случая, я оказалась на телевидении, где продолжила свою же тему, которую вела в газете, тему Пригородного района, вынужденных переселенцев. Могу сказать, что на протяжении 15 лет работала по этой теме. Конечно, готовила передачи и на другие темы. У меня были свои передачи: «С телекамерой по РИ» на ингушском языке; «Ветераны», в которых рассказывала о ветеранах ВОВ; «Дега й1оавхал» тоже на ингушском языке. Но самая близкая тема для меня, которую я через себя пропускала, была тема Пригородного района. С годами, когда люди стали возвращаться в места своего прежнего проживания, эта тема постепенно утихла. Если бы мне сегодня предложили поехать туда и сделать материал, я, несмотря на возраст, на усталость, которая приходит с годами, снова поехала бы... и с удовольствием подготовила бы хорошую передачу».

На вопрос, помнит ли она свой самый первый выезд в качестве корреспондента телерадиокомпании, Хава отвечает: «Да, конечно, помню, даже фамилия моей героини — старушки Анцадоевой, не стирается из памяти как-то. Она, проживая в с. Экажево и воспитывая сирот, хотела взять над ними опекунство. А моя задача была — разобраться в её проблеме, почему ей не разрешается взять над детьми опекунство. У неё были судебные тяжбы. Приехав в это село и увидев их жилищные условия, самих маленьких детей, во мне всё внутри загорелось. И я твёрдо решила довести начатое мной дело до конца. В связи с этими разбирательствами у меня возникли и некоторые проблемы, но я не сдавалась. В конечном итоге я смогла им помочь, чему была очень рада».

В настоящее время Хава Батаева трудится над передачами, связанными с ингушским языком, занимается также переводческой деятельностью.

«Тема родного языка очень актуальна в настоящее время, — говорит она. — У меня когда-то был очень грамотный учитель ингушского языка, пожилого возраста, Булгучев Джабраил. До сих пор с теплотой вспоминаю его уроки. Он очень доходчиво объяснял нам свой предмет, рассказывал о культуре, о традициях ингушского народа, приводил примеры из бытовой жизни. Благодаря этому учителю, его стараниям я и полюбила ещё больше родной язык. Именно он привил мне интерес к своему родному слову. Здесь я поняла, что родной язык — это мой язык, которым я должна гордиться. Я ему очень благодарна по сей день. Далла гешт долда цун».

Заканчивая свой рассказ о человеке, столько лет отдавшем любимому делу — журналистике, у меня возникли следующие вопросы к ней: сегодня на телевидении много молодёжи трудится, какие советы могли бы им дать, и что бы пожелали своему коллективу накануне 30-летия телевидения?

«У нас сегодня работают грамотные молодые ребята и девушки. Я им желаю никогда не отклоняться от выбранной профессии. Бывают разного рода трудности на пути, какие-то помехи в достижении своей цели. Но сдаваться не следует, надо идти вперёд несмотря ни на что. Если всецело не отдаваться данной профессии, результата не получится. Желаю им добиваться намеченного, и чтобы они выросли объективными хорошими журналистами.

А по поводу юбилея нашей телерадиокомпании... Да, нам в этом году исполняется 30 лет, мы отмечаем круглую дату. Но, скажу, эта дата — не предел, а новое начало. В этот праздник хочется пожелать коллегам удачных эфиров, увлекательных передач и благодарной аудитории, личного счастья и крепкого здоровья. Будьте креативны и ответственны, полны сил и энтузиазма. Не теряйте оптимизм, радуйтесь и заряжайте позитивом».