Коллектив управления, несмотря на небольшую штатную численность в 11 человек, активно защищает интересы бизнеса и простых граждан от бюрократов и монополистов (скажем, в тех же сферах энергопотребления и газификации), пресекает антиконкурентные соглашения на десятки тысяч рублей, выявляет нарушения при расходовании средств бюджета на миллиарды рублей, а также случаи неправомерного распределения земельных участков. Так, благодаря своевременной и слаженной работе ведомства на госбаланс республики возвращено свыше 300 земельных участков.

Участниками этих процессов становятся и представители органов власти, и крупных рынков, пытающиеся выбрать более легкий, прибыльный путь в борьбе с конкурентами и ежегодно заключающие выгодные только для них, но разорительные для экономики региона в целом сговоры.

Плодотворную работу антимонопольщиков Ингушетии по защите интересов государства и простых граждан заметили и на высшем уровне. Так, руководитель ФАС России Максим Шаскольский вручил главе антимонопольной службы Ингушетии Батыру Точиеву благодарность за подписью Президента России Владимира Путина.

«Эту оценку главы государства я отношу ко всей нашей команде. Каждый из моих коллег — единомышленников достоин отдельной похвалы. Огромный командный труд и профессионализм рано или поздно дают свои результаты. Спасибо всем за достойную работу!» — выразил благодарность сотрудникам управления Точиев в беседе с корреспондентом «Ингушетии».

Наша редакция присоединяется к этим добрым словам.