— В рамках учений был отработан порядок действий персонала учебного заведения при эвакуации воспитанников, оценено выполнение нормативов по своевременному прибытию пожарных, локализации и тушению пожара, — рассказал газете «Ингушетия» руководитель учений, начальник инспекции пожарной безопасности управления майор Мухамед Сабиев. — Кроме того, совместно с представителями МЧС мы провели для работников детского сада дополнительное занятие по правилам использования первичных средств пожаротушения.

Сабиев подчеркнул, что в ходе учений персонал дошкольного учреждения продемонстрировал высокий уровень подготовки к организации эвакуации детей из здания в условиях возгорания, а пожарные расчеты показали слаженные совместные действия и успешно справились с поставленными задачами.