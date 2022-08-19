Учения

Высокий уровень подготовки

В детском саду Росгвардии Ингушетии прошли пожарно-тактические учения

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В ведомственном детском саду «Солнышко» Управления Росгвардии по Ингушетии прошли пожарно-тактические учения по отработке действий при возникновении возгорания. В мероприятии приняли участие сотрудники регионального МЧС и штатная пожарная команда назрановского полка Росгвардии.

— В рамках учений был отработан порядок действий персонала учебного заведения при эвакуации воспитанников, оценено выполнение нормативов по своевременному прибытию пожарных, локализации и тушению пожара, — рассказал газете «Ингушетия» руководитель учений, начальник инспекции пожарной безопасности управления майор Мухамед Сабиев. — Кроме того, совместно с представителями МЧС мы провели для работников детского сада дополнительное занятие по правилам использования первичных средств пожаротушения.

Сабиев подчеркнул, что в ходе учений персонал дошкольного учреждения продемонстрировал высокий уровень подготовки к организации эвакуации детей из здания в условиях возгорания, а пожарные расчеты показали слаженные совместные действия и успешно справились с поставленными задачами.

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