Стоит отметить, что данный проект был задуман с целью привлечь зрителей к миру искусства и его творцам, позволяя всем любителям прекрасного пообщаться напрямую с художником, непринужденно изучая творческие грани его таланта.

Участниками встречи стали ученики школы № 1 г. Сунжи, активно задававшие гостю вопросы, касавшиеся самых разных тем, связанных с искусством и творчеством живописца.

Со своей стороны, художник проявил огромный интерес к общению с юными собеседниками, живо отвечал на их вопросы, делился деталями формирования своего творчества, секретами мастерства.

Безусловно, подобная атмосфера общения привела к неподдельной заинтересованности ребят к творчеству Картоева, они получили вдохновение для развития своих талантов.

— Встреча с талантливой личностью — это всегда знаковое событие в жизни любого человека, — призналась в беседе с корреспондентом газеты «Ингушетия» директор музея ИЗО Любовь Тумгоева. — Такие контакты и проекты вносят неоценимый вклад в развитие искусства и культуры в регионе, а также в формирование творческого мышления у молодого поколения.

Помимо приятных впечатлений, участники проекта получили подписанные автором каталоги о творчестве Батыра Картоева, подготовленные к персональной выставке «Монолог о земле родной», которая прошла в музее ИЗО.

— Если вы ищете повод насладиться не только коллекцией искусства, но и общением с интересными людьми, то хотим вам напомнить, что для бронирования билетов на следующую встречу вы можете обращаться по телефону +7-928-792-46-56, — сообщила Любовь Тумгоева. — Полный выпуск проекта «Полдник с художником» скоро появится на телеканале НТРК «Магас» и в наших соцсетях.