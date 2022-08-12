Мероприятие было подготовлено сотрудниками музея Мемориала памяти и славы при активном содействии этнографа, доктора исторических наук Зейнеп Дзараховой, которая вот уже пять лет работает над книгой «Ингуши в истории российской авиации».

Во встрече участвовали представители образовательной, научной и творческой интеллигенции, общественных организаций, родственники лётчиков-ингушей, участников Великой Отечественной войны, сотрудники музея и молодое поколение, кому интересна история народа и его героическое прошлое.

Здесь же, в выставочном зале мемориального комплекса, была подготовлена богатая представительная выставка, посвящённая военным лётчикам, которая рассказывает о разных этапах военной и мирной жизни лётчиков. Это материалы, газетные публикации, документы и фотографии из музейных и семейных архивов, рассказывающие о яркой судьбе людей, влюбленных в небо и бесконечно преданных своей великой Родине. Отдельная страница посвящена Герою России Суламбеку Осканову и молодому поколению лётчиков военной и гражданской авиации.

По основному докладу выступила доктор исторических наук Зейнеп Дзарахова. Она рассказала о героической судьбе военных лётчиков, о лётчиках советской авиации и о молодом поколении, посвятившем себя военной и гражданской авиации.

Рашид-Бек Чахович Ахриев, 1893 года рождения, сын этнографа и первого ученого из числа ингушей Чаха Эльмурзаевича Ахриева и Айши Базоркиной, дочери подполковника Российской императорской армии и известного общественного деятеля Мочкхо Байсагуровича Базоркина. Рашид-Бек — первый лётчик из ингушей и народов Северного Кавказа, участник двух мировых войн, летчик турецкой авиации, пионер авиации Таджикистана и гражданской авиации Харькова. Он выпускник Тифлисского юнкерского училища и Гатчинской военно-авиационной школы, участник Первой мировой войны, первопроходец сложного авиамаршрута «Бухара — Душанбе» в годы советской власти. Участник Великой Отечественной войны.

Мурад Оздоев, Ахмед Мальсагов и Ширвани Костоев — лётчики военной авиации, участники ВОВ, удостоившиеся звания Героя России в 1995 году (посмертно), через 50 лет после окончания войны.

Мурад Оздоев — летчик 431-го Краснознаменного истребительного авиационного полка 315-й Рижской истребительной авиационной дивизии 15-й воздушной армии второго Прибалтийского фронта, младший лейтенант авиации. Окончил Армавирскую военную авиационную школу пилотов. В действующей армии на фронтах Великой Отечественной войны был с лета 1941 года. Воевал на Западном, Сталинградском, Брянском и втором Прибалтийском фронтах. За период войны совершил 248 боевых вылетов.

Ахмет Мальсагов командовал звеном бомбардировщиков. Его знали как бесстрашного воина, способного командира. Однополчане прозвали его «горным орлом». Самолет Мальсагова появлялся там, где меньше всего ожидали фашисты. Он ежедневно поднимался в небо со смертельным грузом для врага и всегда возвращался на аэродром, выполнив боевое задание.

Ширвани Костоев — командир штурмового авиационного звена, за годы войны совершил свыше 100 боевых вылетов. Трижды был ранен, но каждый раз возвращался в строй. Командование ценило отважного летчика за героизм и воинское мастерство. Это сыграло свою роль в том, что он не был отозван с фронта в 1944 году, когда ингушский народ подвергся депортации в Среднюю Азию. Также удалось добиться, чтобы Костоев продолжил службу в ВВС после Победы.

Суламбек Осканов, советский и российский военный лётчик, генерал-майор авиации. Кандидат военных наук. Является первым, кто был удостоен звания Героя в новой России. Его жизнь трагически оборвалась во время испытательного полёта, когда он увёл неисправный самолет от поселка в Липецкой области. 11 апреля 1992 года за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, генерал-майору авиации Суламбеку Осканову присвоено звание Героя Российской Федерации (посмертно).

Докладчик открыла присутствующим и неизвестные многим имена лётчиков-ингушей, в разные годы служивших и продолжающих служить в военной и гражданской авиации, с честью и совестью выполнявших и выполняющих свой долг перед народом и перед Родиной.

С тёплыми словами о своём отце, военном лётчике Хасултане Арчакове, выступил его сын — Билан Арчаков. Лейтенант, старший летчик 45-го гвардейского бомбардировочного авиаполка 9-й гвардейской авиадивизии, уроженец селения Кантышево Хасултан Арчаков, выпускник Военно-морского авиационного училища имени Сталина. Его боевой путь пролегал от Моздока до Берлина. Награжден двумя орденами Красной Звезды и орденом Славы III степени, многочисленными медалями — «За взятие Берлина», «За победу над Германией», «За освобождение Варшавы» и др. После окончания войны занимался мирным трудом. Был награжден медалями «Знак Почета» и «За трудовую доблесть». Умер Хасултан Керимович Арчаков в 1992 году.

Рассказала о Хаваж-Багаудине Мальсагове, военном лётчике, его племянница Лейла Мальсагова, преподаватель школы № 15 города Назрани. Хаваж-Багаудин Мальсагов погиб в битве на Курской дуге. После его гибели друзья написали очень тёплое, трогательное письмо отцу своего боевого товарища.

Молотхан Ахильгова рассказала о своём деде Ахмеде Шаухалове, который принимал участие в боевых сражениях за Москву, где жила его семья, где он и погиб, отстаивая свободу своей Родины.

Перед собравшимися выступил представитель алма-атинской диаспоры ингушей Ахриев, который поблагодарил всех участников мероприятия и лично Зейнеп Дзарахову за обзорный доклад и сбор материалов о лётчиках-ингушах.

Встреча оказалась очень тёплой и содержательной. Присутствующие выражали свою благодарность всем организаторам и участникам этого мероприятия, из которого они узнали много нового о службе представителей ингушского народа в российской авиации и в годы Великой Отечественной войны, и в советский период, когда представителям депортированных народов тяжело было попасть в ряды гражданской и военной авиации, и в современной России.

В завершение Асет Аушева, главный научный сотрудник музея, поблагодарила всех участников мероприятия и лично Зейнеп Дзарахову за предоставленные материалы и активное содействие в проведении этого важного мероприятия, приуроченного к 110-й годовщине Военно-воздушных сил российской авиации.

В истории отечественной военной авиации множество славных и героических страниц. За 110 лет она стала поистине легендарной. Крылатые защитники Отечества всегда были воплощением мужества и мастерства, таланта и трудолюбия, имена лучших из них стали национальным и мировым достоянием, и очень приятно, что в их числе мы сегодня с гордостью можем называть и имена наших соотечественников, лётчиков-ингушей российской авиации.

И сегодня Воздушно-военные силы РФ достойно выполняют задачи по обеспечению безопасности и обороноспособности государства, отстаивая право называть себя элитным видом Вооруженных сил России.