Об этом газете «Ингушетия» сообщили в пресс-службе регионального отделения партии.

«Строительство медицинского учреждения предусмотрено народной программой и партийным проектом «Здоровое будущее». Новое четырехэтажное здание Кантышевской участковой больницы рассчитано на 60 койко-мест и 100 посещений в смену. В нём расположатся кабинеты с современным медицинским оборудованием и палаты для пациентов со всеми удобствами», — сказал собеседник издания.

По его словам, ввод объекта здравоохранения позволит облегчить доступ населения к медицинским услугам.

Существующая участковая больница обслуживает сельские поселения Кантышево, Долаково, Гайрбек-Юрт с общей численностью населения 30 тыс. 290 человек. Учреждение не справлялось с потоком посетителей, в том числе и на стационарные места. Старое здание было построено ещё в 1960 году, а аварийным спецкомиссия его признала в ноябре 2018 года. Ранее местные жители посредством соцсетей неоднократно обращались к властям с просьбой о возведении новой больницы и создании комфортных условий для лечения пациентов из трех сел.

По итогам инспекционного выезда проверяющие провели круглый стол, на котором обсудили меры по реализации на территории республики народной программы и федерального партийного проекта «Здоровое будущее».