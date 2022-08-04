«Здоровое будущее»
В Назрановском районе Ингушетии построят больницу для трёх сел по народной программе
Заместитель секретаря регионального отделения «Единой России» по проектной деятельности Ахмед Дидигов, депутат Мустафа Цуров, руководитель регионального исполнительного комитета ВПП Ибрагим Картоев и исполнительный секретарь местного отделения партии Назрановского района проверили ход строительства больницы в сельском поселении Кантышево.
Об этом газете «Ингушетия» сообщили в пресс-службе регионального отделения партии.
«Строительство медицинского учреждения предусмотрено народной программой и партийным проектом «Здоровое будущее». Новое четырехэтажное здание Кантышевской участковой больницы рассчитано на 60 койко-мест и 100 посещений в смену. В нём расположатся кабинеты с современным медицинским оборудованием и палаты для пациентов со всеми удобствами», — сказал собеседник издания.
По его словам, ввод объекта здравоохранения позволит облегчить доступ населения к медицинским услугам.
Существующая участковая больница обслуживает сельские поселения Кантышево, Долаково, Гайрбек-Юрт с общей численностью населения 30 тыс. 290 человек. Учреждение не справлялось с потоком посетителей, в том числе и на стационарные места. Старое здание было построено ещё в 1960 году, а аварийным спецкомиссия его признала в ноябре 2018 года. Ранее местные жители посредством соцсетей неоднократно обращались к властям с просьбой о возведении новой больницы и создании комфортных условий для лечения пациентов из трех сел.
По итогам инспекционного выезда проверяющие провели круглый стол, на котором обсудили меры по реализации на территории республики народной программы и федерального партийного проекта «Здоровое будущее».