В течение месяца в различных уголках нашей республики и культурных учреждениях городов и сёл проходили специальные памятные акции, посвященные жизни и творчеству всеми любимого поэта. Стремясь привлечь внимание к этому событию, многие общественные организации под предводительством правления Союза писателей Республики Ингушетия и различные учреждения культуры позаботились о том, чтобы объявленный месячник памяти поэта (с 24 июня по 24 июля с. г.) вобрал в себя как можно больше участников и достоверной информации, напоминающей нам, каким должен быть настоящий патриот своей нации. И что самое примечательное — это то, что инициированы эти мероприятия, были в основном простыми рядовыми представителями общественности, не посчитавшими возможным оставить без внимания такую значимую дату в истории нашей культуры.

Вот что рассказал нам один из таких энтузиастов Ибрагим Могушков, который на самом деле искренне болеет за состояние ингушского языка и сохранение национальной культуры: «По-настоящему проникнуться глубиной и масштабом литературного таланта Али Хашагульгова мне помогло его стихотворение, посвященное знаменитому испанскому поэту Федерико Гарсиа Лорке. Это стало для меня отправной точкой для дальнейшего и более внимательного изучения поэзии и прозы автора. С этих пор я прилагаю усилия, чтобы как можно большее число соплеменников узнало о том, каким выдающимся человеком и поэтом был А. Хашагульгов. Его творчество завораживает, ласкает слух и никого не оставляет равнодушным».

В преддверии дня рождения поэта, а также в последующие дни в библиотеках, домах культуры и социально-реабилитационных центрах республики продолжались выставки, проходили юбилейные встречи и вечера чтения стихов Хашагульгова, в которых принимали участие дети разных возрастных групп и представители интеллигенции. Также подобные мероприятия проходили и в летних школьных лагерях, где дети отдыхают во время больших каникул.

Давний друг и соратник Али Татаровича, патриарх современной ингушской литературы Иса Кодзоев рассказал нашему корреспонденту о своей первой встрече с Хашагульговым в 1962 году в селе Яндаре, и о том, как поразили его в то время стихи поэта, в которых все — и ритм, и рифма, и тематика, были неповторимо прекрасны. Иса Аюпович поведал нам о том, как они оба были осуждены на четыре года лишения свободы по обвинению в антисоветизме, но вся их вина заключалась в том, что они не восхваляли партию и вождей, а писали о том, что было в их сердцах. Это любовь к родине, боль за судьбу народа, жажда справедливости. И. Кодзоев отметил, что Али Хашагульгов обладал непоколебимым мужеством души, был настоящим другом и верным сыном народа, несравненным поэтом мирового масштаба.

«Среди нас жили и живут выдающиеся, неординарные в своем таланте, люди, можно сказать феномены, — говорит Иса Аюпович, — и в ингушской литературе, смело можно сказать, что на самой высокой планке стоял и будет стоять Али Хашагульгов, у которого все помыслы были о судьбе народа, который он бесконечно любил. Личность эта была уникальная во всех своих проявлениях, поэтому творчество этого человека нам сегодня нужно воспринимать как неоценимый подарок судьбы. Хашагульгов внес в развитие национальной литературы, в сохранение и развитие ингушского языка большой вклад. Но, к сожалению, многие поэтические творения Хашагульгова еще не изданы, поэтому стоит говорить, что творческое наследие поэта не до конца изучено.

Поэт — самородок и художник- самоучка. Так называли Хашагульгова. Но он каким-то удивительным образом поражает стихийной мощью и органической цельностью своего творческого дара. Несмотря на то, что Али Татарович мало учился в обычной школе, его творческая одаренность очень богата и многогранна. Отрадно, что мы уже не первый год говорим о творчестве Али Хашагульгова, и сейчас наша задача заключается в том, чтобы до мельчайшей грани изучить его выдающееся литературное наследие, в основе которого лежит любовь к родной земле и родному языку».

Народная артистка Республики Ингушетия Зара Аушева-Базоркина рассказала об Али Хашагульгове, как о своем преподавателе во время учебы в Театральном институте им. Б. Щукина, где поэт в сложные 90-ые годы преподавал ингушский язык.

«Последние годы своей жизни Али Хашагульгов провел вместе с семьей в тесном общежитии Щукинского театрального училища, — вспоминает Зара, — но эта теснота вовсе не мешала ему, ведь он преподавал родной язык талантливым воспитанникам ингушской национальной театральной студии. И это для него было превыше всего. И ещё, Али Татарович в свободное от работы время писал картины с горными пейзажами. И одну из таких картин, написанную в очень необычной манере, автор подписал и подарил мне. Я очень дорожу этим подарком и ценю время, проведенное с таким талантливым педагогом и просветителем».

Говорили о творчестве Али Хашагульгова и в Мужичинской библиотеке, где заведующей работает Роза Гандарова, приложившая много труда, чтобы как можно шире осветить творческий путь классика ингушской литературы.

«Ностальгия по родной Ингушетии, унаследованная от родителей, от бесконечных рассказов о родине, отразилась в произведениях мастера, — говорит Роза. — Все мы знаем, что Али Хашагульгову был присущ природный дар, он настолько тонко видел свет, и был так гармоничен в отношении цвета, что это потрясает. Ведь Али Хашагульгов не обучался профессионально ни изобразительному искусству, ни искусству писать, и тем не менее он обладал врожденным академическим стилем».

Организатором одной из встреч представителей интеллигенции, наиболее запомнившейся любителям поэзии, прошедшей в селении Яндаре, выступила режиссер-документалист Хава Хазбиева, которая на протяжении многих лет занимается исследованием творчества Али Татаровича Хашагульгова. Надо отметить, что Хаве Хазбиевой, ставшей биографом поэта, прежде уже удалось осуществить ряд проектов, направленных на популяризацию творчества Али Хашагульгова. Встреча в Яндаре стала стартом нового проекта, с которым она приехала в Ингушетию. Хава Хазбиева презентовала собравшимся аудиокнигу с поэтическими произведениями и живописными работами Али Хашагульгова. Она будет называться «Лоаме». Этот проект не случайно стартовал в Яндаре. Именно в этом старинном ингушском селении родился будущий поэт, придавший национальному поэтическому слову всеобъемлющее звучание и оставивший после себя богатейшее наследие, которое в силу разных обстоятельств до сих пор остается не до конца изученным.

Встреча в Яндаре началась с демонстрации фильма Хавы Хазбиевой «Свобода. Родина. Язык», посвященного Али Хашагульгову. Кроме того, участники встречи смогли увидеть фрагменты из спектакля Санкт-Петербургского Интерьерного театра «Обнять солнце» Романа Бахусова, который был поставлен по стихам ингушского поэта, художника и философа А. Хашагульгова. Говоря о своей работе, Роман Бахусов отмечал: «Большой поэтический цикл, легший в основу нашего спектакля, был создан 20-летним ингушским парнем Али Хашагульговым, когда он в 1963 году отбывал срок в исправительно-трудовой колонии для осужденных за «особо опасные государственные преступления». Это спектакль-притча о внутренней свободе, которую удается обрести поэту вопреки ужасу лагерного существования. Поэзия и искусство стали его убежищем, его путеводной звездой, его способом сохранить в себе человечность, любовь к миру и веру».

Также накануне 80-летнего юбилея мастера художественного слова Х. Хазбиева провела целую серию подобных мероприятий, на которых шел проникновенный разговор о судьбе и творчестве поэта, чья жизнь была наполнена непреходящим трагизмом, борьбой с несправедливостью, но бесконечной любовью к своему народу.

Необходимо отметить, что Хава Хазбиева, с юных лет увлеченная творчеством Хашагульгова, и посвятившая много времени исследованию его творчества, уверена, что и в живописи Хашагульгова живет высокая поэзия.

«Судьба поэта отражена в его поэзии и трогает до глубины души, — говорит Хава. — Поэтому я считаю, что имя Али Хашагульгова не должно быть забыто, его именем должны быть названы проспекты, бульвары, учреждения, а его книги должны быть доступны читателям. По выражению специалистов и литературных критиков, Али Хашагульгов — поэт, чьи произведения можно поставить на один уровень с произведениями признанных великих классиков мировой литературы. Каждый его стих — тайна, история языка и богатство. Али Татарович Хашагульгов — классик ингушской литературы, не получивший признания в СССР, так как был диссидентом и отсидел в лагерях за антисоветские стихи, написанные им в 14-летнем возрасте. Но штамп «неблагонадежный» преследовал его долго и после освобождения из заключения. Он не имел права проживать в крупных городах, его не принимали на работу. Даже детские книжки Али Хашагульгова не издавались. Из многих десятков его сборников, рукописей не опубликованы даже около десятка. Все это: и трудный жизненный путь Али Хашагульгова, и красота его творчество, и талант я постаралась более объемно раскрыть в своем фильме. Но, а как мне это удалось сделать, судить зрителю».

Режиссер-документалист Хава Хазбиева является автором многих статей, посвященных поэту, учредителем Фонда им. Али Хашагульгова. Она много лет проживает в культурной столице России — Санкт -Петербурге и является порталом, через который ингушская культура становится объектом изучения виднейших деятелей российской культуры.

Есть вещи, которые доступны пониманию лишь тех, кто прошел определенный этап духовного и нравственного взросления. Поэт, как и любой творческий человек, обладает своим видением, собственными мыслями и идеями, которые он хочет донести до окружающих. Сохраняя литературное наследие Али Хашагульгова, анализируя его творчество, мы обогащаемся, и наше общество должно прийти к пониманию того, насколько это важно. Ведь только через национальную поэзию, литературу и искусство сохраняются язык, традиции и дух народа. А народ, который теряет свой язык и традиции, становится ресурсом для других народов. Поэтому нам нужно сделать все возможное, чтобы ингушей не постигла такая печальная участь. Мы должны сохранить себя, а для этого должна быть непрерывная связь поколений.