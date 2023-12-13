«Урок цифры» — это всероссийский образовательный проект в сфере информационных технологий. Он направлен на развитие цифровых компетенций и раннюю профориентацию школьников 1–11-х классов. По мнению организаторов акции, такие уроки помогают детям сориентироваться в мире профессий, связанных с технологиями и программированием, узнать что-то новое и закрепить уже имеющиеся знания.

На днях в пятой школе г. Малгобека прошел очередной «Урок цифры» по теме «Облачные технологии: в поисках снежного барса».

В ходе проведения занятия школьники узнали о том, что такое облачные технологии и как они работают, а также о преимуществах использования облачных сервисов для хранения и обработки данных. Ребята познакомились с устройством дата-центров. На занятии они научились создавать приложение, которое умеет распознавать на фото редких животных — снежных барсов. Кроме того, старшеклассники узнали о таких востребованных IT-специальностях, как архитектор программного обеспечения, разработчик облачных сервисов, дата-инженер и ML-разработчик.

Одним из занимательных фрагментов «Урока цифры» стало выполнение практического задания, в ходе которого учащиеся искали информацию о редком животном — снежном барсе. Также ребятами с помощью нейросетей была разработана методика спасения редких животных, к числу которых и относится дикий кот. Были смоделированы и распечатаны на 3D-принтере модели дикого кота и снежного барса.

«Облачные технологии и искусственный интеллект в повседневной жизни помогают решать практические задачи в самых разных областях. Исследование природы и сохранение редких видов животных — не исключение. Замечательно то, что ребята могут познакомиться с высокими технологиями на уроках и применять полученные знания на практике. Все обучающиеся получили сертификаты об участии в мероприятии после прохождения тренажера», — рассказали газете «Ингушетия» педагоги малгобекской школы.

По их мнению, заинтересовавшись темой, ребёнок начнёт самостоятельно углубляться в неё, консультироваться со своим учителем информатики в школе. После выпуска из среднего общеобразовательного учреждения школьник поступает в вуз на специальность, связанную с ИТ-направлением, и после окончания идёт работать, например, в компанию Яндекс.

«Современные школьники желают разбираться, как устроены современные технологии, — статистика прохождения «Урока цифры» это подтверждает. Нам важно сделать популярным и доступным IT-образование, в том числе с помощью таких проектов. Это наш долг и вклад в будущее — в поколение, которое не только хочет быть пользователями технологий, но также готово создавать нечто совершенно новое», — отметили в Минобрнауки Ингушетии.

Общеизвестно, что в масштабах России реализуется инициированный главой государства Владимиром Путиным нацпроект «Цифровая экономика», который направлен на ускоренное внедрение цифровых технологий в экономику и социальную сферу. Проект запущен, прежде всего, для создания условий для высокотехнологичного бизнеса, повышения конкурентоспособности страны на глобальном рынке, укрепления национальной безопасности и повышения качества жизни людей.