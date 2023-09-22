— К сожалению, с новыми принципами лечения приходят и новые неизвестные ранее заболевания, — говорит инструктор по гигиеническому воспитанию центра общественного здоровья и медицинской профилактики Республики Ингушетия Салима Белхороева. — Одним из таких заболеваний стала новая коронавирусная инфекция Covid-19, соответственно и предсказать возможные осложнения в начале изучения данного инфекционного заболевания было невозможно.

Так, большинство врачей уже предотвратили множество осложнений как со стороны сердечно-сосудистой системы, так и со стороны нервной и дыхательных систем.

Разумеется, любое лечение или оказание медицинской помощи само по себе является риском, даже если лечащий врач с опытом и назначенное лечение было грамотным. Но риски осложнений повышаются вдвойне, если лечением занимается неопытный врач. Потому, центр общественного здоровья и медицинской профилактики проводит разного рода мероприятия, чтобы предотвратить подобные явления, издаёт буклеты, информационные материалы, проводит лекционные беседы с врачами.

Конечно, Всемирная ассамблея здравоохранения обращала внимание на эту проблему и раньше, на ежегодных Глобальных министерских саммитах по безопасности пациентов, стартовавших в 2016 году. Но в связи с пандемией коронавируса, последствия которого были чреваты разного рода осложнениями, обозначила проблему календарной датой с 2019 года — 17 сентября, как Всемирный день безопасности пациентов. В основе праздника лежит один из основополагающих принципов медицины: «Прежде всего — не навреди!».

В условиях пандемии Covid-19 проблема безопасности пациентов дополнилась и серьёзными рисками для медицинских работников, чья безопасность при оказании медицинских услуг оказалась под угрозой. Эта проблема, взаимосвязанная с основной темой Всемирного дня безопасности пациентов, стала в 2020 году неотъемлемой составляющей программы мероприятий, проводимых под эгидой Всемирной Организации Здравоохранения.

Статистические подсчёты, указывают на то, что только в стационарах риск нанесения вреда здоровью при оказании медицинской помощи возможен для каждого десятого пациента. При этом около половины факторов, приводящих к рискам для здоровья пациента, относятся к числу тех, которые можно избежать или устранить. ВОЗ, проводя сравнение рисков, приводящих к смерти человека, подчёркивает, что риск гибели в результате авиакатастрофы почти в 10 тыс. раз меньше, чем риск гибели в результате предотвратимого несчастного случая во время оказания медицинской помощи.

Поднимая проблему, ВОЗ совместно с представителями систем здравоохранения разных стран мира, медицинскими организациями проводит приуроченные к 17 сентября мероприятия (которые каждый год решено посвящать определенной теме): пресс-конференции, брифинги, дни открытых дверей, лекции и тематические беседы, интерактивные мастер-классы. Все эти мероприятия проводятся по основным направлениям в области безопасности в медицине: безопасность применения лекарственных препаратов, безопасность использования медицинского оборудования и изделий, а также безопасность самой медицинской деятельности. Часть просветительских мероприятий адресована самим пациентам, от поведения, поступков и знаний которых, в том числе, зависит их собственная безопасность и успешность лечения. В ходе обсуждений вырабатывается комплекс мер, которые должны сформировать культуру безопасности в системе здравоохранения.