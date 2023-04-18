Родилась Зейнеп Дзарахова в Казахстане 19 апреля 1963 года в большой семье Магомет-Тагира Барахоева и Любови Колоевой. Они воспитали девятерых детей — семь дочерей и двух сыновей — в духе лучших традиций ингушского народа, в уважении к своей культуре и обычаям.

Истоки, ведущие в большую жизнь...

С детства Зейнеп Барахоева росла любознательной личностью, активной и целеустремлённой, всегда выделялась среди сверстников лидерскими и организаторскими качествами, прошла путь от отличницы до доктора исторических наук.

В народе говорят, талантливые люди — талантливы во всём. Это про неё. С раннего детства она проявляла себя многогранной и интересной личностью. Будучи школьницей, принимала активное участие во всех мероприятиях. В 12-летнем возрасте была признана лучшей составительницей топографической карты в рамках республиканской военно-спортивной игры «Зарница» и в числе лучших барабанщиц республики (очень популярное движение советской пионерии) принимала участие в военном параде, посвящённом 35-летию Победы в Великой Отечественной войне в г. Орджоникидзе (ныне Владикавказ).

Зейнеп великолепно играла на гармошке, аккордеоне, гитаре, зажигательно исполняла в мужской партии ингушскую лезгинку. В свободное от учёбы время любила шить, вышивать и на удивление окружающим вязать сложные узоры. Благо, в семье все были мастерами. Бабушка Эсет Шутурова была известной ковровщицей, тётя Хулимат Барахоева шила, вязала спицами и крючком, мама вышивала картины, выбивала узоры на скатертях, салфетках. Отец был мастером по дереву.

Но, одарённая от природы, больше всего Зейнеп Барахоева любила рисовать. В школе её способности были незаменимы при оформлении различных мероприятий. В 12 лет по настоянию школьной вожатой она записалась в художественную школу, которая находилась в 8-10 км от дома, в соседнем селении Октябрьское. Учителем был талантливый художник Николай Максимович Сухинов, у которого учился и ставший позже известным ингушским художником Дауд Оздоев. Первая выставка юной художницы состоялась в 14 лет, в Доме культуры посёлка Карца, где были представлены три её картины: пейзаж «Тарское ущелье» и две графические работы в технике граттаж, выполненные методом «царапания» на черной восковой основе, получившие признательность мастеров и простых жителей.

Талант плюс настойчивость и трудолюбие помогали ей добиваться успехов во всём, за что бы она ни бралась. По окончании восьмилетней школы и одновременно четырехлетней художественной она почему-то выбрала преподавательскую стезю, что в конечном итоге привело её к учёной степени доктора исторических наук, а художественный талант она сохранила как любимое хобби.

От школьной доски до научной кафедры

В педагогическом училище № 1 г. Орджоникидзе были настоящие профессионалы. Здесь она получила первые профессиональные знания, хорошую школу и мудрые наставления. С присущими ей организаторскими способностями, она умело сплотила вокруг себя ингушское землячество, которое с восторгом представляло на сцене педучилища ингушскую культуру, когда проходили мероприятия национальных представительств. Будучи старостой группы, пользовалась уважением у педагогов и своих сокурсников. Директор училища Анзор Дрисович Тлатов после вручения диплома выразил ей желание видеть её в будущем в числе преподавателей родной обители. А пока Зейнеп решила продолжить учёбу. Она поступила на исторический факультет Северо-Осетинского государственного университета. Работать вышла учителем в свою родную школу в посёлке Карца, где её знали и были рады возвращению. В 23 года она уже возглавляла школьный партком. Это было довольно-таки высокое доверие и признание.

Вскоре в личной жизни у неё произошли перемены. Она вышла замуж за Ибрагима Дзарахова, который всецело поддерживал её желание учиться. На время она ушла с головой в заботу о семье и детях, и делала это так же безупречно, как и всё другое. Она занимается детьми, их разносторонним развитием, рисует, шьёт, вяжет и вышивает, благоустраивает свой быт, много читает, особенно историческую литературу.

Тернистым путём к научным достижениям

Трагедия осени 1992 года в Пригородном районе неожиданно изменила её жизнь. Как и все жители ингушской национальности, она вынуждена была покинуть своё жилище в селении Октябрьском. Тяжело вспоминать, как чудом осталась жива, оказавшись в заложниках. Затем годы жизни в больничной палате, железном вагончике. Казалось, вот-вот вернутся домой. Но возвращение затянулось, хотя желание и надежда остаются.

Но жизнь продолжается. Они с супругом работают в нескольких местах, чтобы обеспечить достойную жизнь. Зейнеп приглашают работать по рекомендации бывших коллег в первые учебные заведения, созданные после трагических дней 1992 года в республике — в медицинский колледж имени А. Тутаевой и в институт экономики и правоведения. Это были сложные времена. И в этих жесточайших, или скорее спартанских условиях, она умудрилась начать научную работу, проявляя истинный интерес к науке и культуре своего народа. Благо на её пути, как она говорит, встречались хорошие, отзывчивые, по-настоящему порядочные люди. Среди них первый её научный руководитель — проректор по науке Пятигорского лингвистического университета В. В. Лазарев.

Несколько лет она была соискателем кафедры философии ПГЛУ. С огромной ответственностью принимала участие в международных форумах «Мир на Кавказе через культуру, образование и науку». Часто приезжала в Ингушский государственный университет, который только складывался как новое высшее учебное заведение, чтобы передать научные материалы сотрудников университета для публикаций в ПГЛУ или организовать участие ингушских ученых на научных форумах. Устраивала выставки, знакомя учёных соседних регионов с культурой и историей Ингушетии.

Здесь на неё обратила внимание проректор по науке ИнгГУ Захидат Султыгова предложила ей перевестись в аспирантуру Ингушского государственного университета на очное отделение, где она могла иметь дополнительный заработок. Принял на работу на кафедру истории и философии Муса Шишханов. Научный руководитель А. Х. Танкиев предложил интересную тему для исследования: «Традиционный свадебный обряд и этикет ингушей», указав на важные истоки культуры, вложенные в институт создания семьи и сложившийся веками этикет. Искренне поддерживали ученые старшего поколения И. Дахкильгов, М. Келигов и Ф. Оздоева.

Через три года в торжественной обстановке состоялась предзащита первой выпускницы аспирантуры Ингушского госуниверситета Зейнеп Дзараховой, а следом — защита диссертации на ученую степень кандидата исторических наук в Кабардино-Балкарском университете. Вскоре старшего преподавателя кафедры философии Зейнеп Дзарахову приглашают на должность ученого секретаря ИнгНИИ, которым руководил А. Б. Куркиев.

Непосредственный интерес к обычаям и традициям народа, к его материальной и духовной культуре привели ингушского учёного к науке этнография. Она шла к своим достижениям не один день, шла размеренно, осмысленно, набираясь опыта, не отступая, не сбиваясь с пути и руководствуясь заповедями этнографа Льва Штернберга: «Не оскверняя этнографию карьеризмом, фальсификацией фактов, почитая предшественников и учителей».

В 2007 году она защитила докторскую диссертацию «Этнокультура как основание формирования национального самосознания ингушей». Ее научным руководителем был Мамайхан Агларов, этнограф, кавказовед, заслуженный деятель науки РФ, который гордился своей подопечной и безоговорочно верил в её успех. После уверенной защиты докторской в диссертационном совете Дагестанского научного центра РАН Зейнеп Дзараховой пришлось пройти вторую защиту в Музее имени Петра Великого (Кунсткамера) в Санкт-Петербурге, которая прошла так же успешно перед научной аудиторией из числа известных российских докторов наук по истории и этнографии.

Занимаясь этнографией, Зейнеп Дзарахова стала думать о том, что нужны профессиональные этнографы, так как неисследованных вопросов этнографии народа — непочатый край. Именно поэтому она и оказала содействие в выделении целевых мест по этнографии в аспирантуре ДНЦ РАН ингушским учёным — У. Чемурзиеву, А-М. Дударову, Л. Евлоевой, Т. Берсановой и другим.

Публицист, учёный, общественник

К тому времени Зейнеп успела заявить о себе как о журналисте, печатаясь в местных республиканских газетах «Ингушетия», «Сердало», в центральной печати на разные темы. Публицистика стала частью её жизни. Ею написано более 500 статей по национальной культуре народов, очерки о достойных людях нашего общества: о лётчиках и героях Великой Отечественной войны, ученых и писателях, врачах и общественных деятелях, художниках и музыкантах, народных сказителях и мн. др.

За годы своей трудовой деятельности Зейнеп Дзарахова успела поработать художником-оформителем и преподавателем истории в разных школах Осетии и Ингушетии, в медицинском колледже имени А. Тутаевой РИ, в институте экономики и правоведения, в Ингушском государственном университете на кафедре философии; работала в администрации президента РИ, являлась государственным советником третьего класса, была заместителем министра по внешним связям и национальной политики РИ, журналистом, главным редактором журнала «Культура Ингушетии». Сегодня она является заместителем директора по научной работе Ингушского научно-исследовательского института имени Чаха Ахриева, руководителем регионального отделения Ассоциации этнологов и антропологов России.

Несмотря на занятость, Зейнеп Магомет-Тагировна все годы совмещала работу с общественной деятельностью, была открыта и доступна, всегда готовая помочь и поддержать, если дело касалось интересов её народа. Самые разные стороны жизни и науки она освещает глубоко обдуманно и интересно, часто выступает с интересными темами по радио и в телепередачах. Её работоспособности и неиссякаемой энергии удивляются окружающие. И при всей занятости она находит время на занятие творчеством, объясняя это тем, что творение руками для неё всегда было, есть и остается делом душевной гармонии.

Вклад в науку, заслуги и награды

Зейнеп Дзарахова — заслуженный деятель науки Республики Ингушетия, доктор исторических наук, автор более 200 научных статей, 500 публикаций, монографий и сборников, альманахов и журналов на ингушскую тематику.

Значимыми для духовно-нравственного воспитания молодежи являются её монографии: «Национальное самосознание ингушей: этнокультурные факторы» (2007); «Традиционный свадебный обряд и этикет ингушей» (2010); «Ингушетия в веках» (2012); «Вековые устои ингушской семьи» (2013). Особо хочется отметить учебник для 7-9 классов «Граждановедение. Наш выбор без наркотиков», подготовленный ею вместе с коллегами из Москвы для общеобразовательных школ Ингушетии.

Большой интерес представляют книги «Подвиги героев бессмертны» (2015), «Уроженцы Ингушетии в Великой Отечественной войне» (1917), рассказывающие о героическом участии земляков в победе над фашизмом в середине ХХ века.

Книга «Россия — Ингушетия: 245 лет вместе» (2010), представленная на Всероссийском фестивале «Книги России», была отмечена дипломом высокого форума. Активное участие приняла она в работе над книгой «Ингуши» (М., 2013), изданной в Российской академии наук, осветив многие вопросы этнографии народа.

Зейнеп Дзарахова внесла огромный вклад в развитие науки и культуры ингушского народа, в воспитание подрастающего поколения в духе ингушских традиций, за что отмечена многочисленными грамотами и благодарностями от разных министерств и ведомств Ингушетии, среди которых почетные грамоты от Главы республики, от правительства и Народного собрания, от Министерства культуры Республики Ингушетия, почётная грамота Постоянного представительства Президента в Северо-Кавказском федеральном округе (2015), диплом хранителя народных традиций (г. Сочи), диплом за сохранение и развитие декоративно-прикладного искусства (Республика Дагестан), диплом участника международной выставки «Невский ларец» (г. Санкт-Петербург) и многие другие.

Зейнеп Дзарахова награждена орденом «За заслуги перед соотечественниками» первой степени международной благотворительной общественной организацией «Центр социальной поддержки соотечественников» и юбилейными медалями «250 лет единения Ингушетии с Россией» и «30 лет Республике Ингушетия».

По пути возрождения древнего искусства ковроделия

Говоря о Зейнеп Дзараховой, нельзя не заметить в последние годы её интерес к декоративно-прикладному искусству ингушского народа. Пройдя разные ступени карьерного роста, она отдала предпочтение творческому труду. Исследование орнаментального искусства, к чему она возвращалась время от времени, заняло всё её время и мысли. Вскоре результаты её труда отметила доктор наук М. Цороева: «Благодаря деятельности историка и этнолога Зейнеп Дзараховой и её учениц, в последние несколько лет растет научный интерес к орнаментальному искусству. Связывающее нас с историей наших предков орнаментальное ковроделие снова вернулось в нашу жизнь и уже становится популярным в Ингушетии».

К исследованию орнаментов на строениях и изделиях декоративно-прикладного искусства Зейнеп Дзарахова привлекла выпускницу исторического факультета ИнгГУ Танзилу Дзаурову, которая окончила полный курс аспирантуры под её руководством и сегодня продолжает заниматься в этом направлении.

Зейнеп Дзарахова не только исследовала искусство орнаментации, но и отметила перекликающиеся мотивы и образы на различных строениях и изделиях быта, и именно это вызвало её особый интерес к рукописному альбому «Г1алг1ай г1арчож. 1924» («Ингушские орнаменты. 1924»), созданному в 20-хх гг. первым ингушским художником и этнографом Х-Б. Ахриевым. Изучив историю происхождения альбома, она переиздала его при поддержке мецената и общественного деятеля А. Мальсагова. «Неоценимо важное издание, которое послужит большим подспорьем для будущих исследователей и любителей ковроделия», — отметил ведущий сотрудник Ингушского научного института Руслан Сагов. «Редкостное издание, значимое в рамках исследования материальной и духовной культуры, вызывающее заслуженное уважение», — отметил доктор исторических наук, заведующий отделом этнографии ДНЦ РАН.

В то же время, изучив технику валяния войлока, изготовление ингушских войлочных ковров (истингов), Зейнеп Дзарахова стала руководителем сети мастерских «Истинг», открытых под кураторством Республиканского дома народного творчества во многих сёлах республики. Благодаря этой работе, технология изготовления ингушских ковров с орнаментами сегодня включена в реестр объектов нематериального культурного наследия при Российском комитете по сохранению нематериального культурного наследия Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО.

В авторской коллекции ковров у Зейнеп Дзараховой более 60 истингов, изготовленных по зарисовкам из альбома «Ингушские орнаменты. 1924». Она имеет зарегистрированный авторский знак: Ing. isting. zd. И работа в этом плане продолжается. Рядом — её ученицы. Истинги популярны и востребованы сегодня на различных республиканских мероприятиях, на фольклорных постановках, свадебных обрядах.

Отзывы друзей и коллег

Учёные, коллеги, друзья и знакомые отзываются о Зейнеп Дзараховой, как о самодостаточной и цельной личности, которая благодаря своему упорству и работоспособности, компетентности и глубоким знаниям с честью и достоинством делает свою работу, внося большой вклад в историю этнографии своего народа.

«Талантливый художник, историк, поэт и певец добра и красоты, мужества и стойкости — и всё это сосредоточено в одной женщине, мудрой и прекрасной во всех смыслах этого слова, подарившей народу замечательные труды», — говорил видный общественный деятель Арсамак Мальсагов.

«Она сочетает в себе черты глубоко традиционной и интернациональной женщины Кавказа!» — отмечал доктор исторических наук А. И. Османов.

«Женщина-горянка в скромном национальном облике, женщина-учёный, достойная своей нации», — кавказовед В. Б. Бесолов.

«Зейнеп Дзарахова проявляет бережное отношение к изучению поведенческих норм, как к части духовно-нравственного достояния народа. Самую высокую оценку заслуживает композиция и логика изложения ею материалов по этнографии народа», — этнограф, профессор Я. В. Чеснов.

«Вызывает чувство глубокого уважения трепетное отношение к национальной культуре своего народа», — доктор исторических наук М. Магомедханов.

Спокойно и сдержанно занимаясь научной, творческой и общественной деятельностью, обосновывая правильность своих действий и решений, она удивительно гармонично сочетает в себе обязанности матери, хлебосольной хозяйки и настоящей ингушки («йизза г1алг1ай кхалсаг»), говорят о ней представители разных областей ингушского народа.

И все же самым большим достижением Зейнеп Дзарахова считает свою семью, четверо сыновей и дочь, которые благополучно устроились в жизни. Радуют внуки успехами в знаниях, в спорте и творчестве.

С благодарностью и уважением вспоминает она всех своих наставников и учителей, друзей и коллег, в том числе и тех, кто осознанно и неосознанно помогал ей идти по избранной дороге.

Своим жизненным кредо Зейнеп Дзарахова считала и считает честность и порядочность в жизни и в науке.

Редакция газеты «Ингушетия» присоединяется к поздравлениям и желает Зейнеп Дзараховой крепкого здоровья и успешных реализаций научных и творческих идей.