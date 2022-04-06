Коронавирус

Covid-19 за сутки выявлен у 29 жителей Ингушетии

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На 6 апреля в Ингушетии проведено 780 205 скрининговых исследований на новую коронавирусную инфекцию, 40 440 впервые установленный диагнозов Covid-19 (+29 за сутки).

За весь период умерло 548 человек, выздоровело — 38 865, сообщает региональный оперативный штаб.

С подтверждением болезни и подозрением на Covid-19 госпитализирован 20 жителя региона старше 60 лет.

Всего госпитализировано 96 человек, 23 — с лабораторно подтвержденным диагнозом. 7 пациентов в тяжелом состоянии, в отделении реанимации, 2 из них — на ИВЛ.

931 человек, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдается медицинскими работниками на дому.

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