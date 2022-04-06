Covid-19 за сутки выявлен у 29 жителей Ингушетии

За весь период умерло 548 человек, выздоровело — 38 865, сообщает региональный оперативный штаб.

С подтверждением болезни и подозрением на Covid-19 госпитализирован 20 жителя региона старше 60 лет.

Всего госпитализировано 96 человек, 23 — с лабораторно подтвержденным диагнозом. 7 пациентов в тяжелом состоянии, в отделении реанимации, 2 из них — на ИВЛ.

931 человек, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдается медицинскими работниками на дому.