Covid-19 за сутки выявлен у 29 жителей Ингушетии
На 6 апреля в Ингушетии проведено 780 205 скрининговых исследований на новую коронавирусную инфекцию, 40 440 впервые установленный диагнозов Covid-19 (+29 за сутки).
За весь период умерло 548 человек, выздоровело — 38 865, сообщает региональный оперативный штаб.
С подтверждением болезни и подозрением на Covid-19 госпитализирован 20 жителя региона старше 60 лет.
Всего госпитализировано 96 человек, 23 — с лабораторно подтвержденным диагнозом. 7 пациентов в тяжелом состоянии, в отделении реанимации, 2 из них — на ИВЛ.
931 человек, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдается медицинскими работниками на дому.