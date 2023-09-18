На совещании под председательством вице-премьера — министра образования региона Эсет Боковой заострили внимание на интеграции в образовательный процесс федеральных основных программ. Отмечается, что обязательными для использования являются рабочие программы по русскому языку, литературному чтению и окружающему миру в начальной школе, а также программы по русскому языку, литературе, истории, обществознанию, географии и ОБЖ в основной и старшей школе.

«При этом сохранение часов ингушского языка при переходе на пятидневный режим обучения является нашей приоритетной задачей», — цитирует Эсет Бокову её пресс-служба.

На мероприятии были изучены ценные предложения в ходе обсуждения актуальных вопросов, выработаны конкретные рекомендации для дальнейших действий.

Напомним, с нового учебного года во всех школах страны введены федеральные основные общеобразовательные программы (ФООП), которые заменили прежние рекомендации Минпросвещения.

Сообщается, что раньше каждое общеобразовательное учреждение могло использовать собственную программу, а каждый учитель — выбирать учебники и трактовать темы по своему усмотрению. Реформа образования 2023 года внесла свои коррективы в учебный процесс: рабочие программы и учебные пособия утверждаются на законодательном уровне. Для всех школ они стали едиными и обязательными к исполнению.

При этом ФООП определяет только базовый уровень знаний, меньше которого давать нельзя, но больше — разрешается. За педагогами сохраняется право использовать собственные методики, но делать это можно только с учётом требований «золотого стандарта».

Переход на новый стандарт будет происходить постепенно и завершится к началу 2027/28 учебного года. С 1 сентября 2023 года в начальной школе унифицируют преподавание русского языка, литературного чтения и окружающего мира, а в средней — также русского языка, литературы, истории, обществознания, истории, географии и ОБЖ.

Из перечня обязательных предметов исключены экономика, право, астрономия, естествознание, экология и «Россия в мире». В рамках математики кроме алгебры и геометрии появится курс «Вероятность и статистика».