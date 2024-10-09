В Ингушетии открыт прием документов на участие в подпрограмме «1000 квартир»

Как сообщили газете «Ингушетия» в ведомстве, в рамках подпрограммы «1000 квартир» предполагается возмещение процентной ставки по ипотечному жилищному кредиту, полученному для участия в долевом строительстве жилья.

Прием документов проводится ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, с 9 до 18 часов в течение месяца — с 11 октября по 11 ноября этого года (перерыв — с 13:00 до 14:00 мск). Адрес: город Магас, улица имени Хаджи-Бикара Муталиева, д. 6, 2-й этаж (бывшее здание Ингушского госуниверситета)

Дополнительную информацию можно получить по телефону 8 (8734) 77-25-26 (добавочный 211).